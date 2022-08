Itt az első kellemetlen lépés: negatívra rontotta Magyarország kilátását az S&P

Megerősítette az eddigi BBB osztályzatát a Standard & Poor’s a magyar adósbesorolásra, viszont a stabil kilátást negatívra rontotta a hitelminősítő – jelentették be pénteken késő este. Ez egy jövőbeli esetleges leminősítés lehetőségére utal, illetve a kockázatokat hangsúlyozza.

A külső kockázatok, például az uniós források elvesztésének veszélye és az orosz gázszállítások csökkentése ronthatja Magyarország növekedési kilátásait és veszélyeztetheti a koronavírus-járvány utáni költségvetési konszolidációt – emeli ki indoklásában az S&P. Hozzáteszik, hogy a bér- és árinfláció, a volatilis forintárfolyam és a finanszírozási költségek várható emelkedése is csökkentik a kormányzat mozgásterét.

A fenti kockázatokkal indokolja elsősorban a cég az eddigi stabil magyar kilátás negatívra rontását.

De mit jelent pontosan a negatív kilátás a gyakorlatban? A vállalat közleménye erre is választ ad: legalább "egy a háromhoz az esélye" annak, hogy kétéven belül leminősítk az országot, amennyiben a magyar növekedési vagy költségvetési kép érdemben rosszabb lesz a jelenlegi alapforgatókönyvüknél.

Az S&P szakértői szerint az idei 5,1%-os GDP-növekedésről 2023-ban 2,3%-ra lassulhat a magyar gazdaság, majd onnan mér 2025-re is csak 3 százalékig pöröghet fel újra a bővülés üteme. A költségvetési hiány az idei 4,9 százalékos GDP-arányos érték után először 2025-ben csökkenhet a lélektanilag fontosnak tekintett 3 százalékos érték alá. A jövő évi 3,8%-os deficitre vonatkozó előrejelzés egyben azt is jelenti, hogy a hitelminősítő szerint nem teljesül majd a kormány 3,5%-os célja. Éppen emiatt pedig az államadósság csökkenése is nagyon lassú lehet a következő években, még 2025 végén is a nemzeti össztermék 67,5%-a lehet az adósság.

A fontosabb külső mutatók közül a folyó fizetési mérleg hiánya idén a GDP 8,4%-a lehet, majd ez jövőre 4,7%-ra csökkenhet az előrejelzés szerint. Az elemzők az inflációs pályával kapcsolatban sem túl optimisták, 2022-ben 11,5% lehet az áremelkedés üteme, majd ez jövőre is csak 7,5%-ra mérséklődhet.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images