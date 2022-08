Hogy áll a magyar gazdaság Európa többi országához képest?

Portfolio 2022. augusztus 15. 06:33

A héten teszik közzé a magyar GDP-adatot, és a többi ország közlésével együtt így már teljesebb képet látunk az európai gazdaság második negyedéves teljesítményéről. Az inflációs adatokat is több országban csak most teszik közzé, vagyis az is most látszik majd, hogy a 13,7%-os magyar éves infláció az európai mezőnyben mekkora áremelkedésnek számít. Ezen felül lesz még egy Fed-jegyzőkönyv is a héten.