Teljes vakrepülés lesz a téli szezon a plázák boltosainak

A plázákban üzletet bérlő kiskereskedők közül sokakat csődbe taszíthat a téli fűtésszámla. Az üzletközpontok az energiaköltségek miatt emelni fogják a közös költséget éppen most, amikor minden jel arra utal, hogy a vásárlók durván elkezdték meghúzni a nadrágszíjat, így a Növekedés.hu alapján a forgalom is kétséges.

A kiskereskedelemben dolgozók is aggódva várják a telet az elszabadult energiaárak miatt. Leginkább a plázák üzlethelyiségeit bérlőknek van okuk az aggodalomra, ugyanis az üzletközpontok eddig sem részesültek a kedvezményes árú energiából.

A plázák jelenleg nem tudják megmondani, hogy mennyi lesz az az energiaszámla az év végén, amit majd ráterhelnek a kereskedelmi egységek bérlőire – hívta fel a figyelmet a gazdasági portálnak a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, aki szerint így

a téli szezon a kiskereskedők számára teljes vakrepülés lesz, hiszen senki nem tud konkrét számokkal kalkulálni.

Neubauer Katalin szerint az energiakrízis csupán ez egyik probléma, amivel a boltosoknak számolniuk kell, bár már önmagában ez is elég lesz ahhoz, hogy sok vállalkozás „beleálljon a földbe”. Csakhogy jelentkezik egy másik baj is: a lakosság villámgyorsan költségtakarékos üzemmódba kapcsolt, és a muszájköltésekre rendezkedett be.

Tehát éppen most, amikor az energia drágulásai miatt még többet kellene eladniuk a boltosoknak, vagy emelniük az áraikon, most bezuhan a forgalom, így a kereskedőknek mindenképpen az árbevételük csökkenésére kell felkészülniük – tették hozzá.

Az MNKSZ főtitkára mások mellett arra is kitért, hogy azok a vállalkozások, amelyeknek az energia költséghányada az árbevételük 3-5 százalékát tette ki, azoknak 2023-ban már 12-13 százalékkal kell majd számolniuk, ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak.

Címlapkép forrása: Getty Images