Őrült magasságba ugrott a piaci áram- és gázár

Kedd reggel tovább emelkedett a tőzsdei gázár, mely így 230 euró felett volt. Az utóbbi napokban az európai áramárak is elszabadultak, két hónap alatt megduplázódtak. A téli fűtési szezon közeledtével a piacon egyre nagyobb lehet a nyomás, főleg akkor, ha az orosz szállítások is akadoznak.

Kedd reggel 230 euró felett volt a szeptemberi határidős gázár a holland tőzsdén. Ez egyelőre nem jelent új csúcsot, az orosz-ukrán háború kitörésekor napon belül volt ennél is magasabban a jegyzés. Viszont az mindenképp rossz hír, hogy tartósan magasan ragadt az ár, még június közepén is volt 100 euró alatt, majd most ismét megállíthatatlanul emelkedik.

A TTF gáztőzsdei ár

Nem csak a gáz, hanem az áram piaci ára is jelentősen emelkedik, a Bloomberg keddi cikke szerint az elmúlt két hónapban megduplázódott, tavalyhoz képest pedig hatszoros árról beszélhetünk. Egy megawattóra áramért így majdnem 500 eurót kell fizetni a piacon.

A piaci folyamatok azzal magyarázhatók, hogy a fűtési szezon közeledtével egyre több a kétség azzal kapcsolatban, hogy Európában lesz-e elegendő gáz ahhoz, hogy ne kelljen az ipart leállítani. Emellett a napi árak is csúcsra szöktek Németországban és az Egyesült Királyságban, ami a hőhullámok miatt megnövekedett klímahasználattal magyarázható.

Egyelőre nem látszik egyértelműen, hogy az extrém piaci mozgások megszűnnének. Európa korlátozott nukleáris, vízerőművi és szénkapacitása nem elegendő ahhoz, hogy csökkentse a nyomást – mondta a Bloombergnek Fabian Ronningen, a Rystad Energy elemzője.

Címlapkép: Getty Images