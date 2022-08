Szinte borítékolható a gazdasági visszaesés: mekkora recesszió vár Magyarországra?

Közel fél évvel ezelőtt, a háború kezdetén megindult az esélylatolgatás a recesszió kapcsán. Egy fél év elteltével még mindig nagyon vegyes a kép, de az elmúlt két hónap gazdaságpolitikai változásaival együtt már szinte borítékolható a gazdasági visszaesés. A kérdés csupán annyi, technikai lesz ez vagy egy valódi, fájdalmas kiigazodás. A legrosszabb, hogy erre választ a számok talán csak 2023-ban adnak.

Recessziós kisokos

Aki rendszeres olvasója az itt megjelenő cikkeknek, annak vélhetően nem kell elmagyarázni, hogy mi is az a recesszió. De mi van akkor, ha mondjuk egy diákcsoportnak kell egyszerűen és közérthetően elmagyarázni, hogy akkor ezt most eszik-e vagy isszák? Sokszor jómagam is azt tapasztalom, hogy bár tisztában vagyok a fogalmakkal, ezt a tudást átadni már egyáltalán nem is olyan egyszerű. Ilyenkor szokott jól jönni, hogy az ember felcsapja a szakkönyveket és megnézi a definíciót. Csakhogy pont a recesszió esetében egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet.

A Magyar Etimológiai Szótárban a recesszió gazdasági visszaesésként, hanyatlásként van megfogalmazva. Szinonimát tehát kaptunk, de magyarázatot aligha.

A szó eredete sem feltétlenül visz közelebb a megoldáshoz, ugyanis a recesszió a latin „recedere” vagy „recessum” szavakból eredeztethető, amelyek visszalépést, lemondást jelentenek. Van azonban egy általánosan elterjedt definíció, ami szerint recesszióról akkor beszélhetünk egy gazdaságban, ha legalább két egymást követő negyedévben csökken a reál GDP az előző negyedévhez viszonyítva. A dolog fonákja, hogy ezt a meghatározást legtöbbször technikai recesszióként emlegetik, vagyis alapvetően úgy gondolunk a recesszióra, mint valami, ami ennél is látványosabb, súlyosabb, mélyebb.

Itt jön a képbe az amerikai NBER. Az intézet szerint a recesszió a gazdasági aktivitás jelentős, a gazdaságban szétterjedt visszaesése, amely tovább tart néhány hónapnál, és jellemzően a reál GDP, a reáljövedelmek, a foglalkoztatás, az ipari termelés és a nagy- és kiskereskedelem területén látható. Alapvetően tehát egy holisztikus megközelítésről beszélünk, és pont ezért halljuk nagyon sok gazdaságpolitikustól az Egyesült Államokban, hogy az első két negyedévben látott GDP-visszaesés bár technikai recesszióként értelmezhető, azonban valós recessziónak még nem nevezhető. Nincsen ugyanis általános, a gazdaság minden főbb területére kiterjedő, tartós visszaesés.

Hogyan is állunk mi magyarok a recesszióval?

A fentiek alapján, ami biztosan kijelenthető, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal szemben a magyar gazdaság nem teljesítette a recesszió semelyik meghatározását 2022 első fél évében. Sem technikai értelemben, sem pedig holisztikus megközelítésben nem beszélhetünk gazdasági válságról. A reál GDP negyedéves alapon bővült, miközben a munkaerőpiac tovább erősödött. Magyarországon teljes foglalkoztatás van, ismét rekord szintek közelébe süllyedt a munkanélküliség és a hivatalos statisztikai megközelítés alapján még mindig volt reálbér-növekedés.

Ugyanakkor vannak a gazdaságnak olyan területei, ahol már megtörtek a kedvező folyamatok. A kiskereskedelemben a második negyedév mindhárom hónapjában havi alapon mérséklődött a forgalom volumene. Legutóbb ilyenre a 2008–2010-es időszakban került sor, amikor a pénzügyi világválság és az azt követő háztartási mérlegalkalmazkodás válságot okozott Magyarországon. Emellett láthattuk, hogy az ipar, valamint az építőipar teljesítményére is egy-egy hónapban rányomta a bélyegét a kínálati problémák sokasodása, ám ezekben a szektorokban tartós visszaesésről vagy esetleg trendfordulóról még nem beszélhetünk.

Mindez persze nem jelent garanciát arra nézve, hogy mi vár ránk a következő hónapokban, negyedévekben.

A kiskereskedelmi forgalom alakulása már egy rossz előjelnek tekinthető. Emellett az infláció további emelkedése is egyre nagyobb szeletet harap ki a bérnövekedésből, vagyis a reálbérnövekedés üteme, ha fokozatosan is, de mérséklődik. A fogyasztói bizalmi index mélyrepülése is igen látványos és persze nem független a fentebb említettektől. A Covid miatti átmeneti visszaesést nem számítva legutóbb a 2012-es európai adósságválság és magyar gazdasági visszaesés alatt volt ilyen mélyen a fogyasztói bizalom.

Érdekes módon azonban a vállalati oldalon még nem tapasztalható ekkora pesszimizmus. Az üzleti bizalmi index még egész jól tartja magát az elmúlt hónapok csökkenése ellenére, sőt még épp, hogy pozitív tartományban van. A feldolgozóipari beszerzési menedzser index is bőven a növekedést jelző területen van. A kép ugyanakkor csalóka: mindkét esetben az tartja magasan a mutatókat, hogy a rendelésállomány továbbra is magas és a vállalatok átárazási képessége erős. Ez utóbbi a kiskereskedelmi és reálbér trendeket látva már aligha tart sokáig, miközben a magas rendelésállomány mit sem ér majd, ha nem lesz energia vagy alapanyag a gyártáshoz.

A feketeleves még csak most jön és 2023-ra lesz igazán látványos

Összességében tehát a magyar gazdaságnak volt egy erős első fél éve, ami nem sok mindent jelent a jövőre nézve. Sőt, inkább csak elmaszkolja – legalábbis számok szintjén – a gondokat. A tavalyi rekord mértékű pozitív áthúzódó hatás és a dinamikus első negyedéves növekedés miatt idén akár még 4-5 százalékos is lehet a GDP bővülése. Ez azonban sokkal inkább lesz a múltnak köszönhető, mint akár a második fél év aktuális teljesítményének. Mert hogy mi vár ránk 2022 hátralévő részében?

A háztartások elkezdtek alkalmazkodni az emelkedő inflációhoz, a csökkenő reálbérhez, a magasabb kamat- és adókörnyezethez.

Vagyis az inflációt letörni és a belső egyensúlyt javítani hivatott gazdaságpolitikák már éreztetik hatásukat. A vállalatok pedig még optimisták, de hamarosan ez is kifut majd, csak nem mindegy, hogy mennyire hirtelen. Az akár éven belüli többszöri béremelés megdobja a költségeket, és ha ezt a visszaeső kereslet mellett már nem tudja a vállalat kigazdálkodni, akkor jön a munkaerőpiaci kiigazítás. Elmaradó béremelések, leépítések, csökkenő reálbér-tömeg a nemzetgazdaságban. Emellett a világgazdaság lassulása is negatívan hat majd ránk, a kis, nyitott, exportorientált gazdaságra. Mindent egybevetve, a jelek ott vannak a falon és szerintem egyértelműnek tűnnek: Magyarország 2022 második felében technikai recesszión megy majd keresztül. Hogy ebből lesz-e a gazdaság egészére kiterjedő, érdemi visszaesés, a szó holisztikus értelmében vett válság, az azon is múlik, hogy mi sül ki az energiaválságból (lesz-e elég gáz Európában) és hogy a geopolitikai helyzet mennyire romlik (gondolva itt nem csak Ukrajnára, hanem Tajvanra is).

Az év második felében várhatóan megérkező negyedéves bázisú GDP-visszaesés a 2022-es mutatót még nem érinti érdemben. Annyit befolyásol csupán, hogy a 4-5 százalékos sávban végül hol áll majd meg. Annál inkább hat majd 2023-ra. A sokszor emlegetett áthúzódó hatás ugyanis nem csak pozitív, de negatív is tud lenni. Amennyiben az utolsó két negyedévben egyaránt 0,5-0,5 százalékkal zsugorodna a GDP negyedéves alapon (ami viszonylag reálisnak, sőt talán egy kicsit optimistának is tűnik), úgy a 2023-as évet már eleve egy nagyjából 0,6 százalékos negatív áthúzódó hatással kezdenénk.

Egy még rosszabb évzárással pedig könnyen lehet, hogy már minimum -1 százalékos áthúzódó hatással indulnánk neki a jövő évben.

Egy olyannak, ahol könnyen lehet, hogy a reálbérek zsugorodnak majd, a rendkívül magas kamatkörnyezet visszafogja a hitelezést vállalati és lakossági oldalon is. Eközben a vártnál rosszabb gazdasági teljesítmény miatt a vállalatok megkezdhetik az extenzív munkaerőpiaci alkalmazkodást is, vagyis leépítésekbe kezdhetnek. Egy ilyen helyzetben aligha számíthatunk dinamikus (vagy bármilyen) éven belüli növekedésre, vagyis egyre inkább úgy tűnik, hogy a jövő évre várt 1-2 százalékos gazdasági növekedés elérése is komoly teljesítmény lenne. Azt hiszem, erre szokták azt mondani, hogy innen szép nyerni. A kört végül bezárva visszatérek az eredeti kérdéshez: lesz-e akkor recesszió vagy sem? Technikai értelemben lesz, sőt amennyiben a fentebb vázolt kedvezőtlen folyamatok bekövetkeznek 2023-ban, úgy a gazdaság nagy részére kiterjedő visszaesésnek lehetnénk tanúi, ami pedig már holisztikusan nézve is recessziót jelentene.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images