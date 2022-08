Európa élmezőnyébe repesztett a magyar gazdaság

Éves alapon a harmadik, negyedéves összevetésben pedig a negyedik legerősebb növekedést produkálta a második negyedévben a magyar gazdaság – derül ki az Eurostat által publikált előzetes adatokból. Néhány ország adata szokás szerint még hiányzik, de az év elejéhez hasonlóan így is a kontinens élmezőnyében maradhatunk.

Szerda reggel közölte a KSH, hogy a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest 6,5%-kal, az előző negyedévhez képest pedig 1,1%-kal bővült a magyar GDP. Mindkét adat meghaladta az előzetes várakozásokat, a szakértők kicsivel 6 százalék feletti éves és 0,5 százalék körüli negyedéves bővülésre számítottak előzetesen.

Délelőtt az Eurostat is közzétette előzetes adatait, melyekből kiderül, hogy a kontinensen mire volt elég a vártnál erőteljesebb magyar növekedés. A statisztika szerint nagyrészt az döntötte el a rangsort, hol jelent meg legkorábban az orosz-ukrán háború miatti gazdasági lassulás. Ebből a szempontból mi kedvező helyzetben vagyunk, a második negyedév nagy része még jól alakult, csak június második felében mutatkozhattak meg a lassulás jelei. Ettől persze a következő időszak a magyar gazdaságban is a kihívásokról szól majd.

Éves alapon a 6,5%-os magyar növekedés a harmadik helyre elég Európában, csak a szlovén és a portugál gazdaság tudott ennél nagyobb ütemben bővülni.

Ugyanakkor nehéz lesz a dobogón maradni, hiszen néhány ország adata még nem ismert. Az első negyedévben közülük a horvát, az ír és a görög növekedés is erősebb volt a magyarnál, vagyis nekik kellene jelentősen lassulni, hogy megtarthassuk a jelenlegi helyünket. Persze a dobogóról lecsúszva is Európa élmezőnyében maradhat a magyar gazdaság teljesítménye, az év elején látott nyolcadik helyhez képest előrébb léphetünk, hiszen például Romániát és Lengyelországot már biztosan megelőzzük.

A tavalyi második negyedévhez képest egyelőre egyik európai gazdaság sem mutat visszaesést, a német 1,5%-os GDP-növekedés a legalacsonyabb, de hasonló ütemben bővült a szlovák gazdaság is.

Ha az első negyedévhez viszonyítjuk, akkor az 1,1%-os magyar bővülés holtversenyben a negyedik helyet jelenti a ranglistán, ennél erősebb csak a holland, a román és a svéd gazdaság volt az előzetes adatok szerint.

Ezen a toplistán is romolhat még a helyzetünk, így akár az első negyedévben látott ötödik helynél is hátrébb végezhetünk, ha beérkeznek a most még hiányzó adatok. Az Eurostat statisztikájából az is kiderül, melyik országok kerültek a technikai recesszió küszöbére, ehhez ugyanis két egymást követő negyedév zsugorodása kellene. Egyelőre a lengyel, a lett, a litván és a portugál gazdaság teljesítette ebből az első mínuszos adatot. Különösen jelentős a lengyel gazdaság 2,3%-os visszaesése, a jelek szerint őket viselte meg eddig a legjobban a háborús helyzet.

