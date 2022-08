Infláció 2022: veszélyben a nyugdíjak és a megtakarítások, így védekezhetsz az infláció ellen

Brutálisan nőnek az árak az Európai Unió országaiban, főként Kelet-Európában. Míg az Amerikai Egyesült Államokban kellemes meglepetést produkálva jelentősen csökkent az infláció, az MNB alelnöke szerint Európa kitettebb, mint az USA vagy Kína. Összefoglaltuk, mi az infláció jelentése, milyen hatása van az inflációra Magyarországon a rezsiemelésnek, a KATA-módosításnak, az üzemanyagár-stopnak, illetve az aszálynak. Mutatjuk, milyen mértékű jelenleg az infláció Magyarországon, mekkora infláció várható 2022-ben, illetve milyen eszközökkel védheted meg a megtakarításaidat az inflációtól.

Mi az infláció jelentése?

Az infláció fogalma az áruk és szolgáltatások árának folyamatos növekedését jelenti, amely a gazdaság minden területét érinti. Ha mondjuk a sarki pékségben dupla annyit kérnek a kakaós csigáért az még nem infláció, alapfeltétel, hogy a gazdaság teljes egészére hatással legyen a folyamat, illetve az árszínvonal emelkedése tartósan jelen legyen a gazdaságban.

Az infláció számítása

Az inflációt úgy mérjük, hogy az áruk és szolgáltatások árának változását százalékos formában, indexekkel fejezzük ki, jellemzően éves vagy havi összevetésben. A leggyakrabban használt árindex a fogyasztói árindex (CPI), de néha a közgazdászok a termelői árindexet (PPI) és a személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexét is használják, ismert mutató még a gazdaság egészére kiterjedő GDP-deflátor is.

A hivatalos inflációs mutató, a fogyasztói árindex esetében a statisztikusok egy olyan kosarat állítanak össze, ami átlagosan a teljes lakosság fogyasztását jól reprezentálja, a 25 éves fiataltól a 85 éves nagymamáig.

A te valós fogyasztási szokásaid viszont könnyen lehet, hogy messze állnak ettől az elméleti kosártól, valójában a pénzromlás mértéke szempontjából egyetlen személy számára sem kifejező a fogyasztói árindex, arra csak mint ország egészére vonatkozó átlagos árszínvonal-emelkedésként érdemes tekinteni. Az inflációs érzetünk ráadásul azért is eltér a valós áremelkedéstől, mert a dráguló termékek érzelmileg mindig jobban megérintenek minket, mint az, ha egy termék ára nem változik. Az is jellemző, hogy a gyakrabban vásárolt termékek árváltozását nagyobbnak érzékeljük.

Az infláció méréséhez lehetetlen a háztartások által elfogyasztott valamennyi árut és szolgáltatást figyelembe venni, "csak" a legfontosabb termékek és szolgáltatások kerülnek bele, az úgynevezett reprezentánsok. Ezekből sincs kevés, mintegy 140 termékcsoportról van szó.

Ezeket nagyon sokféleképpen csoportosítják, a legnagyobb termékkörök a következők:

napi fogyasztási cikkek (pl. élelmiszer, újság, üzemanyag);

tartós fogyasztási cikkek (pl. ruhanemű, számítógép, mosógép);

szolgáltatások (pl. fodrász, biztosítás, lakásbérlés).

A KSH oldalán megvizsgálhatjuk Magyarország inflációs történetét, így például azt, hogy alakult az infláció Magyarországon 1990-től, illetve mekkora az infláció 2010 óta.

Milyen mértékű infláció tekinthető alacsonynak?

Országonként, a gazdaság helyzetétől függően eltér, hogy mit tekintünk alacsony inflációnak. Ezt jellemzően az árstabilitásként azonosítjuk, fejlett országokban az 1-2%-os, gyorsabban növekvő fejletlen országban a 2-3%-os inflációs rátát szokták árstabilitásnak tekinteni.

Milyen mértékű infláció számít magasnak?

Az árstabilitás felett őrködő jegybankok számára minden ennél magasabb infláció már káros a gazdaságra, mert kiszámíthatatlanságot jelent. 8-10% felett már nem lassú (vagy kúszó) inflációról beszélünk, hanem vágtatóról. A hiperinfláció már minőségében is egy másik jelenség, ott a pénzügyi rendszer teljes szétesése a jellemző, ezt már havonta 50% feletti áremelkedés jellemzi.

Minden mértékű infláció rossz?

Az infláció nem alapvetően rossz. A közgazdászok szeretik a nagyon alacsony, folyamatos áremelkedést, mert az egészséges gazdaságokra ez jellemző: a vállalatok termelnek, a fogyasztók vásárolnak, az üzlet, a foglalkoztatás és a bérek mind emelkednek. Ezzel szemben a gazdaságok legnagyobb mumusa a defláció, az árak csökkenése. Ez a vásárlások elodázását eredményezi, aminek következtében földbe áll az ipar, a termelés, és megugrik a munkanélküliség.

Hogyan csökkenti az infláció a pénzed vásárlóerejét?

Amennyiben az éves inflációs ráta 5%, akkor a pénztárcádban lapuló 100 forint vásárlóértéke egy év múlva 95 Ft-nak felel meg.

ÉS NEM CSAK A KÉSZPÉNZ VESZÍT ÉRTÉKÉBŐL. AZ ALACSONY KAMATOZÁSÚ BANKSZÁMLÁKKAL RENDELKEZŐK GYAKORLATILAG PÉNZT VESZÍTENEK AZ INFLÁCIÓ IDŐSZAKÁBAN, MERT AZ ÁLTALUK FIZETETT KAMATOT FELEMÉSZTI A PÉNZ VÁSÁRLÓEREJÉNEK ROMLÁSA, AZ ÁRSZÍNVONAL-EMELKEDÉS.

Az infláció magyar gazdaságra gyakorolt hatása

Varga Mihály pénzügyminiszter Szolnokon azt mondta: bizakodásra ad okot, hogy az idei év első negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 8%-kal, míg a legfrissebb, ma ismertetett adatok szerint a második negyedévben 6,5 százalékkal növekedett.

A globális alkatrészhiány és a növekvő energiaárak mellett az erősödő inflációs nyomás azonban nálunk is lassítja a gazdaságot

- mondta a miniszter a Pénzügyminisztérium közleménye szerint.

A második negyedévben 6,5%-kal nőtt a magyar gazdaság az előző év azonos időszakához képest a KSH előzetes adatai alapján, amire az első negyedéves 8,2%-os bővülés után lassult a növekedés. A Portfolio által megkérdezett közgazdászok 6,1%-os bővülésre számítottak, így az adat pozitív meglepetést jelent. Negyedéves alapon 1,1%-kal nőtt a GDP, ami szintén kedvező teljesítményről árulkodik.

Az év második felében éves alapon a mostaninál lassabb növekedés várható, a nagy kérdés pedig az, hogy negyedéves alapon elfogy-e a lendület, és recesszióba csúszik-e a magyar gazdaság. A növekedést övező kockázatok (magas hazai infláció, emelkedő áram- és gázár, a hitelezés megtorpanása, európai gázválság) alapján nem lenne meglepő a visszaesés.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 17. A GDP-növekedés lassulására számít a kormány

Infláció 2022: egyre kellemetlenebb az infláció Magyarországon

Ismét jókora kellemetlen meglepetést okozott a magyarországi inflációs adat, hiszen a KSH júliusra éves alapon 13,7%-os drágulást mért, míg a Portfolio elemzői konszenzusa 13%-os áremelkedést vetített előre a júniusi 11,7%-os ütem után.

Ez azt jelenti, hogy újabb 24 éves csúcsra száguldott az infláció, jórészt az élelmiszerárak nagyon durva, havi alapon 4,1%-os, éves szinten 27%-os drágulása nyomán. A teljes infláció a KSH adatai szerint havi alapon szintén nagyon dinamikusan, 2,3%-kal emelkedett, a maginfláció pedig 3%-kal, így utóbbi éves szinten már 16,7%-os szárnyalást mutat. Még ennél is durvább az, hogy a negyedéves évesített maginfláció 27,5%-os (!) szintre szárnyalt, azaz rendkívül erős az árnyomás Magyarországon. Az adatok egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy az MNB-nek határozottan tovább kell haladnia a monetáris szigorítás útján. Ennek beárazására utal, hogy a forint a kezdeti esés után erősödéssel reagált a vártnál jóval magasabb inflációs adatra, igaz az MNB a minap a 13-14%-os sávba jelezte előre a júliusi inflációs adatot, így ehhez képest nincs meglepetés.

Általában nyáron jó néhány termék esetében még csökkenni szoktak az árak, például a nyers élelmiszereknél az új termés, vagy a ruházati termékeknél a nyári akciók hatására. Ám ezek a hatások most nem érvényesültek, velünk maradtak viszont az inflációs hatások.

A legutóbbi inflációs adat az MNB várakozásainak megfelelt. A 16,7 százalékos maginfláció azonban kicsit magasabb volt, mint amire számítottak.

Az MNB rövid értékelése, benne a tartósabb inflációs tendenciákat megragadó mutatók is azt jelzik, hogy tovább emelkedett az árnyomás az előző hónaphoz képest és az egyik ábra azt is érzékelteti, hogy a lakosság inflációs várakozásai még tovább emelkedtek.

Az infláció a jegybank várakozásai szerint még emelkedő pályán halad, őszig, vagy inkább az év végéig ez a folyamat tartani fog, nemcsak Magyarországon, hanem Európában is.

Itt Európában még korai arról beszélni, hogy az inflációs hegymenetnek a végén járnánk

- fogalmazott az alelnök.

Itthon azonban még két újabb szempontot figyelembe kell venni az infláció mértékének becslésénél: az élelmiszer- és energiaárak emelkedése mellett számolni kell az aszályhelyzettel, ami a kelet-közép-európai régióban ősztől újabb áremelkedési hullámot indíthat el épp azon termékeknél, amelyek már így is az egyik legnagyobb mértékben drágultak. A másik hatás a rezsiárak emelkedése a kormányzati intézkedés miatt. Ez a szeptemberi számlákban jelenik majd meg, és újabb lökést ad az inflációnak. A rezsiárak emelkedése önmagában 3 százalékot ad hozzá az inflációhoz a jegybank becslése szerint. Az OTP Bank elemzői is hasonló következtetésre jutottak.

Ha ezt csak hüvelykujjszabályként hozzáadják a legutóbbi 15-16 százalékos inflációs várakozáshoz, akkor augusztusra máris 18-19 százalékos drágulási ütem látszik.

Az aszály inflációra való hatása

Virág Barnabás MNB-alelnök elmondása szerint a fentiekhez hozzá kell venni, hogy az aszály következményeként kialakuló drágulás mekkora lesz, vagy hogy a globális piacokon kialakuló nyersanyagárváltozás mit adhat mindehhez hozzá.

Az aszályhelyzet, ami a kelet-közép-európai régióban ősztől újabb áremelkedési hullámot indíthat el épp azon termékeknél, amelyek már így is az egyik legnagyobb mértékben drágultak.

Az üzemanyagár-stop inflációra való hatása

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arra hívja fel a figyelmet inflációs kommentárjában, hogy

amennyiben októberben megszűnik az üzemanyagár-stop, akkor az év végére már 20% közelébe emelkedhet a magyar inflációs mutató.

Rezsiemelés 2022: így hat a rezsiemelés az inflációra

Az OTP Bank elemzői az előző hét kedden megjelent, vártnál magasabb inflációs adatra kiadott értékelésükben azt írták, hogy a rezsicsökkentés átalakítása 3 százalékponttal emelheti meg az inflációs mutatót. Ez megegyezik a Magyar Nemzeti Bank azon várakozásaival, hogy a rezsiemelés önmagában 3 százalékot ad hozzá az inflációhoz.

A KATA-átalakítás inflációs hatása

A kata átalakítása után több adóbevétel fog befolyni az államkasszába, jellemzően az SZJA-ba és a járulékbevételek oldalára. Nincsenek hatástanulmányaink a pontos számokról, de akár 100-200 milliárdos többletbevételről is beszélhetünk, mindemellett pedig az inflációt is tovább pörgetheti az intézkedés, hiszen a vállalkozók próbálhatják a megrendelőikre áthárítani a megemelt adóterhet, és magasabb szolgáltatási díjat kérni - jelentette ki Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója, a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének korábbi adásában.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 14. Tovább pörgetheti az inflációt a kata eltörlése

Infláció 2022: infláció Európában

Az infláció mértéke egyébként nem azonos Európában, és kelet felé növekszik.

“Virtuális vasfüggönyt” lehet látni, Kelet-Euróbában 13-17, a balti országokban 20 fölötti az infláció, ami bár Nyugat-Európában is magas, de "csak" 8-9 százalék.

Virág Barnabás kifejtette: őszre nagyon komoly kockázata van egy globális recesszió kialakulásának. Még tovább menve úgy fogalmazott, hogy speciális viharzóna felé halad a világ, azon belül még súlyosabb szupercella-jelenségek is kialakulhatnak. Európa ennek kifejezetten kitett - hangsúlyozta.

Amint felsorolta, a 70-es évek óta volt stagfláció, energiaválság, aztán tőzsdei válságok, feltörekvő piaci gondok a 90-es években, 2008-9-ben a globális gazdasági válság, majd adósságválság, 2020-21-ben a koronavírus-járvány okozta válság.

Most azonban minden jelenség, ami ezeket a válságokat jellemezte, itt van velünk.

Magasak a világban az adósságszintek, itt van még a koronavírus, ami ráadásul Kínában még lezárásokat jelent, emelkednek az energiaárak… Olyan puskaporos levegő van, ahol ezek a faktorok nagyon könnyen össze tudnak adódni. Európa kitettebb, mint az Egyesült Államok vagy Kína" - írta le a világgazdasági helyzetet Virág Barnabás.

Recessziós félelem, infláció Magyarországon és Közép-Európában

Romániában és Lengyelországban a következő negyedévben zsugorodás várható, Magyarországon pedig meredekebb lassulási görbét jósolnak.

Ez azt jelenti, hogy a régió a második félévben közelebb csúszik a recesszióhoz. Az évtizedes csúcsokat döntő infláció arra kényszeríti a térség központi bankjait, hogy a hitelköltségek emelésével fogják vissza a keresletet. Az Oroszországból érkező kiszámíthatatlan szállítások által gerjesztett energiaválság a közüzemi számlák megugrását okozza, és a súlyos aszály pedig az egész régióban visszafogja a mezőgazdaság teljesítményét.

Minden egyes gyengébb adat erősíti a közelgő recesszióval kapcsolatos félelmeket

- mondta Piotr Bielski, a Santander Bank Polska varsói elemzője.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 17. Megérkezett a figyelmeztetés: nehéz időszak elé néz Magyarország

Infláció Németországban

Tízmilliárd eurós adócsökkentést tervez a német pénzügyminisztérium az infláció hatásának ellensúlyozására. A javaslat a tárca szerint több tízmillió ember helyzetét javítaná.

Christian Lindner pénzügyminiszter berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy az állam nem "gazdagodhat" az infláció révén a polgárai kárára, ezért

KI KELL EGYENLÍTENIE AZ ADÓTERHEK INFLÁCIÓBÓL FAKADÓ NÖVEKEDÉSÉT.

Németországban az infláció az év első öt hónapjában folyamatosan emelkedett, májusban már 7,9 százalék - az 1973-as olajválság óta a legmagasabb - volt a fogyasztói árak éves szintű emelkedése. Júniusban viszont 7,6 százalékra, júliusban pedig 7,5 százalékra mérséklődött, főleg a közlekedés költségeinek csökkentését szolgáló kormányzati intézkedések hatására.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 10. Tízmilliárd eurós adócsökkentéssel állt elő a német pénzügyminisztérium

40 éve nem látott rekordinfláció az Egyesült Királyságban

Júliusban az Egyesült Királyságban az infláció 10,1 százalékra emelkedett a júniusi 9,4 százalékos éves ütemről, ezzel 1982 februárja óta a legmagasabb érték - írja a szerdán megjelent friss adatok alapján a Reuters, amely szerint egyre erősödik a lakosságra nehezedő nyomás.

Az emelkedés meghaladta a Reuters felmérésében közgazdászok által várt 9,8%-os júliusi inflációra vonatkozó várakozást, Mindeközben a Bank of England aggódik az árnyomás erősödése miatt.

A brit statisztikai hivatal szerint a júliusi infláció teljes kosarának átlagán belül az élelmiszerek és az üdítőitalok ára, valamint a közlekedési költségek emelkedtek a legnagyobb mértékben. Az élelmiszer- és üdítőital-árak a múlt hónappal zárult egy évben 12,7 százalékkal nőttek a júniusban mért 9,8 százalékos emelkedés után. A közlekedési költségek 15,1 százalékkal, a kiskereskedelmi üzemanyagárak 43,7 százalékkal emelkedtek tizenkét hónap alatt. A motorbenzin literje júliusban átlagosan 1,8950 fontba (910 forintba), a dízelüzemanyagé 1,9790 fontba (950 forintba) került Nagy-Britanniában. Egy évvel korábban literenként 1,3260, illetve 1,3550 fontért árulták a benzint és a gázolajat a brit töltőállomásokon - áll a statisztikai hivatal szerdai ismertetésében.

A hónap elején a bank 0,5%-kal 1,75%-ra emelte irányadó kamatlábát - 1995 óta először emelt fél százalékpontot -, és

ELŐREJELZÉSE SZERINT AZ INFLÁCIÓ OKTÓBERBEN 13,3%-ON TETŐZIK.

A Bank of England korábban közölte: a 2022 végére szóló határidős fölgázszállítási tranzakciók fontban számolt ára május óta csaknem a kétszeresére emelkedett. A brit jegybank új előrejelzése szerint ebben a környezetben a háztartások adózott reáljövedelme várhatóan meredek ívben zuhan, és a brit gazdaság 2022 negyedik negyedévétől recesszióba kerül.

A rövid lejáratú brit államkötvények nagymértékben elkeltek szerdán, mivel a kitörő inflációs adatok felerősítették a Bank of England kamatemelési várakozásait, és 2008 óta a legmagasabb szintre emelték a brit gazdasági kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak mértékét - írja az FT, amely szerint a monetáris politikai várakozásokra érzékeny kétéves kötvényhozamok szerdán kora reggel 0,24 százalékponttal 2,39 százalékra emelkedtek. A hosszabb lejáratú kötvények enyhébb eladási nyomás alá kerültek, a 10 éves hozam 0,11 százalékponttal 2,23 százalékra emelkedett. A lépések következtében a kétéves hozamok több mint 0,15 százalékponttal haladták meg a 10 éves hozamokat, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a legnagyobb "inverzió" a brit hozamgörbén.

A befektetők arra számítanak, hogy a Bank of Englandnek rövid távon erőteljes kamatemelésre lesz szüksége az infláció megfékezése érdekében, ami várhatóan a jövőbeli gazdasági teljesítmény zsugorodását idézi elő.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 17. Erősödik a háztartásokat sújtó nyomás: rég volt utoljára ennyire magas a brit infláció

Infláció Amerikában

Az infláció sok hónap után a VÁRTNÁL ALACSONYABB VOLT ÉS JELENTŐSEN CSÖKKENT AMERIKÁBAN.

Júliusban 8,5% volt az áremelkedés éves mértéke a júniusi 9,1% után. Ez nagyon kellemes meglepetést jelent, még az elemzők által várt 8,7%-hoz képest is (ez a Reuters konszenzusa, a többi elemzői konszenzus ettől egy-két tizeddel eltérhet, de érdemben semmiképp), az eddigi hónapok során ugyanis rendre azt láttuk, hogy az elemzők jócskán alulbecsülték az inflációt.

Itt van Amerika inflációs csomagja

Joe Biden a Fehér Házban rendezett nyilvános eseményen írta alá az úgynevezett infláció elleni törvénycsomagot, amely az amerikai gazdaság fellendítését, az állami bevételek növelését és az infláció csökkentését célozza.Az új törvények mintegy 739 milliárd dolláros költségvetési bevételnövelést céloznak, részben adóemelés, és az adóbehajtás hatékonyabbá tétele által, valamint a nagy gyógyszergyárak ármegállapítási gyakorlatának szabályozása révén. A csomag 439 milliárd dollárnyi beruházást is előír klímavédelmi intézkedésekre és az egészségügyi ellátórendszer szélesítésére.

A jogszabálycsomagot a szenátusban a lehető legkisebb többséggel 50-50 szavazat mellett, Kamala Harris alelnök döntő szavazatával fogadták el augusztus 7-én, a képviselőházban a demokraták költségvetés-módosító eljárás keretében vitték keresztül augusztus 12-én.

Az elfogadást megelőzően a demokrata párti képviselők körében is hosszú tárgyalássorozat után találtak kompromisszumot, hogy meglegyen az elfogadáshoz szükséges többség, a tervezett intézkedések több eleme kikerült a javaslatból.

A republikánusok szerint a jogszabálycsomag rövid távon nem csökkenti az inflációt, annak hatását a családok nem fogják megérezni, és kifogásolják, hogy a törvények értelmében 87 ezerrel emelkedik a szövetségi adóellenőrök létszáma, így növekszik majd az adó-felülvizsgálatok száma.

Meglepő kamatvágás, elszálló infláció Törökországban

Meglepetésre 100 bázisponttal 13%-ra csökkentette az irányadó kamatot csütörtökön a török jegybank. A hírre a líra gyengülésnek indult a dollárral szemben.

Az elmúlt hét hónapban nem változtatott a monetáris kondíciókon a török jegybank, a Bloomberg által megkérdezett 21 szakértő közül most sem várt senki kamatcsökkentést. Vagyis a lépés egyértelműen meglepte a piacot. Már csak azért is, mert az infláció 24 éves csúcson van az országban, a líra pedig történelmi mélypontja közelében áll a dollárral szemben.

Azt ugyanakkor a török jegybank is elismeri, hogy az infláció várhatóan még tovább emelkedik, ősszel 85%-on tetőzhet, de még az év végén is 60% lehet.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 18. Őrült kamatvágás a törököktől: 80 százalékos infláció mellett lazítanak

Egyre jobban fáj a magyaroknak az infláció

Az infláció életszínvonalra való hatása

A lakosságnak egyre jobban fáj a folyamatosan – és a vártnál gyorsabban – növekvő infláció, ami egyre többeknek veti vissza a reálkeresetét. Ma már azoknak is csökken az életszínvonala, akik 10% feletti béremelést kaptak, hiszen az infláció ennél is magasabb. A következő hónapokban a rezsiköltségek emelkedése is emeli az inflációt, miközben a lakosság kénytelen lesz visszafogni a fogyasztását. Az egyszeri juttatások hatásai is kifutottak, így már ez sem támasztja a GDP-növekedést, ami már látszott az utóbbi hónapok kiskereskedelmi forgalmi adataiban is.

Az infláció építőiparra való hatása

Az ipari termelés kilátásai vegyesek, az építőiparban pedig már el is kezdődött a lassulás. A szolgáltató szektor még minden bizonnyal tartja magát, ám a növekvő infláció itt is ki fogja fejteni negatív hatásait, hiszen egyre több szolgáltatás esetében kell majd csökkenteni a fogyasztást, illetve kell majd lemondania ezekről a lakosságnak.

A költségvetési politika inflációs hatása

Mindezek mellett a költségvetési politika is prociklikus, vagyis éppen akkor hajt végre nagymértékű, több ezer milliárd forintos költségvetési megszorításokat, amikor a gazdaság lassul, felerősítve a romló folyamatokat. A költségvetés GDP-hozzájárulása a kiigazítások miatt tehát negatív lesz, miközben az intézkedések tovább emelik az inflációt, hiszen a vállalatok áthárítják a különadókat a fogyasztókra.

Az infláció nyugdíjakra gyakorolt hatása

A törvényben előírt novemberi korrekció mellett szeptemberben és decemberben is elengedhetetlen lesz idén a nyugdíjemelési kiigazítás, Farkas András nyugdíjszakértő szerint.

Ahogy a Portfolio-n nemrég megjelent írásában Farkas András már emlékeztetett, a nyugdíjemelési korrekció békeidőszakra tervezett eljárása nem megfelelő a jelenlegi magas inflációs környezetben, a nyugdíjak vásárlóértéke a megnyugtatónak szánt kormányzati kommunikáció dacára hónapról hónapra romlik.

A júliusi emelés ellenére a júliusi infláció tükrében 13,7 - 8,9 = 4,8 %-os mértékben már megint a nyugdíjasok finanszírozzák az államot, és ez novemberig - a következő emelés időpontjáig - csak rosszabbodni fog. Indokolt lenne ezért egy szeptemberi rendkívüli emelés is – írta.

Friss cikkében a szakértő továbbmegy. A novemberi korrekció mértékét a 2022. január - augusztus hónapok inflációs tényadata határozza meg, de ez legalább 3 százalékkal alulbecsüli a nyugdíjasokat sújtó tényleges árnövekedési hatást.

Ennek az időszaknak az inflációját normális időkben a 2023. januári emelés lenne hivatott ellensúlyozni, a költségvetési törvény azonban mindössze 5,2%-os inflációval számol, vagyis korrekció nélkül 2023. januárjában csak 5,2 százalékkal nőnek majd a nyugdíjak.

Farkas András szerint szeptemberben és decemberben is szükség lenne nyugdíjkorrekcióra, különben a nyugdíjasok akár ötszázmilliárd forinttal is hitelezhetik a magyar államot, amelyből a kiegészítő korrekciók hiányában legfeljebb 200 milliárd forintot kaphatnak meg utólag.

Az infláció és a kamatemelés

A Monetáris Tanács legközelebb augusztus 30-án dönt a kamatokról, akkor folytatódhat a szigorítási ciklus. A szakemberek szerint ez még néhány hónapig további kamatemeléseket jelent majd, hiszen az infláció júliusban is jelentősen emelkedett, és várhatóan csak az őszi hónapokban fog tetőzni. Így pedig akár 13-14%-ig is emelkedhet az irányadó kamat a piaci várakozások szerint.

A 10,75 százalékos magyar kamatszint változatlanul a legmagasabb a régióban, a cseheknél jelenleg 7 százalék, a lengyeleknél pedig 6,5% az irányadó ráta.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 18. Megjött az MNB döntése az irányadó kamatról

Az infláció állampapír-piacra való hatása

Lakossági befektetőként lényegében kétféle állampapír közül választhatunk:

lakossági állampapírok,

intézményi befektetőknek szánt, de magánszemélyek számára is elérhető állampapírok.

Lakossági állampapírok jelenleg elérhető fajtái:

Magyar Állampapír Plusz (MÁP+), amely fix 3,5% és 6,0% között lépcsősen kamatozik, és amelyet 5 évig tartva évi 4,95%-os átlaghozam érhető el (a jegyzés folyamatos), de amely most a magas infláció miatt nem őrzi meg pénzünk reálértékét, így egyre kevésbé népszerű (materializált változata a nyomdai MÁP+),

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), amelynek egyik típusa csaknem 4, a másik 6 év múlva jár le (június végén lettek kibocsátva), és az előző évi inflációhoz képest 0,75, illetve 1,5 százalékpontos kamatprémiummal érhetők most el, így a 4 éves PMÁP aktuálisan 5,85%-os, a 6 éves PMÁP 6,60%-os kamatot kínál, de ha az infláció például 11% lesz idén, akkor jövőre a mostani sorozatok kamata már 11,75%, illetve 12,5%-ra emelkedik. Emiatt egyre népszerűbb, és ahogy már többször írtunk róla, hozam szempontból érdemes áttenni ide a MÁP+-ban meglévő pénzünket is,

Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP), amely fix 4,25%-os kamatot fizet egyéves lejárat mellett, így szintén nem őrzi meg a befektetés reálértékét,

Babakötvény, amely a PMÁP-hoz hasonlóan inflációkövető változó kamatozású állampapír, kamata az előző évi inflációt 3 százalékponttal múlja felül, így jelenleg 8,1%, de amelyet csak a gyermek 18. születésnapja után lehet felhasználni, és a Magyar Államkincstárnál érhető el, rendszeres és eseti jellegű befektetésre egyaránt alkalmas,

Kincstári Takarékjegy (KTJ), amelynek 1 és 2 éves változata van 4,25%, illetve 4,50%-os, fix, lépcsős kamat mellett, és a Magyar Postán érhető el, de mostanában szintén nem őrzi meg a befektetés reálértékét,

Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP), amely a lakossági állampapírok közül az egyetlen devizában elérhető, 6 éves futamidejű, változó, az eurózóna inflációját követő, jelenleg 2,85%-os kamatozású értékpapír, amelyet elsősorban forintgyengülési várakozások esetén érdemes választani a forintos állampapírokkal szemben.

Az infláció emelkedésével és magas szintjével egyértelműen az inflációkövető állampapírok mondhatóak most a legjobb választásnak azok számára, akik a lakossági papírokban gondolkodnak, még egyéves időtávon is. Az állampapír-piac aktualitásairól és az egyes megtakarítási lehetőségekről legutóbb itt írtunk:

A recessziós félelem, az infláció olajárra gyakorolt hatása

Hathónapos mélypontra esett tegnap a kereskedésben az olajár, miután ismét erőre kaptak a recessziós félelmek, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokból a vártnál alacsonyabb nyersolaj-és benzintartalék-adatok érkeztek.

A friss makrogazdasági statisztikák nem hatottak épp enyhítően a recessziós félelmekre, a brit infláció például 40 éve nem látott szintre ugrott júliusban, egy újabb jellel szolgálva arra, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik a háztartásokra.

A brent és a WTI kisebb mínuszban áll ma, de a tegnapi esés elegendő volt ahhoz, hogy féléves mélypontra kerüljön az árfolyam. A brent 0,5 százalékos mínuszban, 92 dollár alá került, a WTI pedig 86 dolláron állt, ami 0,2 százalékos csökkenés.

Az olajpiac nehezen rázza le magáról a recessziós félelmeket, és kevés jel utal arra, hogy ez egyhamar változni fog - magyarázta a PVM brókercég szakértője a CNBC-nek.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 17. Féléves mélyponton az olajár

Még mindig működik egy infláció elleni befektetési stratégia?

Bár idén nem jött be, de hosszú távon működhet az inflációt felülmúló hozam egyik legősibb stratégiája, aminek lényege, hogy 60/40 arányban tartsunk részvényeket és kötvényeket – a Bloomberg által megkérdezett befektetők véleménye szerint legalábbis.

A stratégia idén eddig nem teljesített túl jól, mivel a kötvénypiacok évtizedek óta nem látott mélyrepülést szenvedtek el, közben pedig a részvényárfolyamok is lefelé vették az irányt, így nem tudták kompenzálni a kötvények gyengélkedését. A Bloomberg friss felmérése szerint a befektetők rövid távon nem túl optimisták a stratégiával kapcsolatban, de a többség még mindig úgy gondolja, hogy hosszabb távon működőképes lesz; és a következő évtizedben az inflációt meghaladó hozamot lehet elérni azzal, ha 60/40 arányban osztjuk meg portfóliónkat a részvények és a kötvények között.

A BLOOMBERG ÖSSZESEN 1056 FŐT KÉRDEZETT MEG, KÖZTÜK PROFI BEFEKTETŐKET ÉS KISBEFEKTETŐKET. A PROFI BEFEKTETŐK KÖZEL 70 SZÁZALÉKA GONDOLJA ÚGY, HOGY A 60/40 STRATÉGIÁVAL LE LEHET KÖRÖZNI AZ INFLÁCIÓT A KÖVETKEZŐ 10 ÉVBEN, A KISBEFEKTETŐKNÉL PEDIG 60 SZÁZALÉK AZ ARÁNY.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 16. Mutatunk egy ősi stratégiát, amivel infláció feletti hozamot érhetünk el

Melyek a legjobb befektetések infláció ellen?

Inflációs időszakban általában reál eszközökbe fektetjük a pénzünket. Minden olyan termék reáleszköz, ami valamilyen formában fizikai testet ölt, és értéket tulajdonítunk neki. Ilyen például az arany, az árutőzsdei termékek és a részvény is, hiszen egy Coca-Cola-részvény tulajdonos egy kis szeletkével bír a cégből, így a szolgáltatás nyújtásban résztvevő eszközeiből is.

Részvények

Általában véve a részvények hozama meghaladja az inflációt. Az emelkedő árak több profitot jelenthetnek a vállalatok számára, ami viszont növeli a részvények árfolyamát. Garancia természetesen nincs, de hosszú távon a tőzsde történelmileg olyan hozamokat nyújtott, amelyek felülmúlják az inflációt.

A passzív indexbefektetés a legegyszerűbb módja a részvényekbe való befektetésnek, mely nem támaszkodik a részvényválogatásra való alkalmasságra. A teljes piac teljesítményét jócskán felülmúló technológiai és egyéb növekedési részvények biztosítják a legbiztosabb fedezetet az infláció ellen. A fogyasztási cikkeket gyártó cégek és a defenzív részvénypiaci szektorok, amelyek az emberek számára szükséges alapvető termékeket állítják elő, szintén jól teljesítenek.

Az előbb említett passzív indexbefektetés legkönnyebben úgynevezett ETF, tőzsdére bevezetett befektetési alap segítségével valósítható meg.

Ingatlanbefektetések

Az ingatlanbefektetési alap (REIT) lehetővé teszi, hogy ingatlanokba fektess be anélkül, hogy magadnak kellene ingatlant vásárolnod vagy kezelned. Tekintettel arra, hogy a bérbeadói kötelezettségek a legtöbb ember hatáskörén kívül esnek, a REIT-ek a kisbefektetők által választott legkedveltebb ingatlanbefektetésekké váltak. A National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) adatai szerint 87 millió amerikai, vagyis az amerikai háztartások nagyjából 44%-a rendelkezik REIT-részvényekkel, amelyek többsége a nagyobb tőzsdéken forog.

A REIT-ek rendszeres hozamot és a szokásosnál magasabb osztalékot kínálnak.

RÉSZVÉNY, ETF ÉS REIT BEFEKTETÉSBEN SEGÍT A PORTFOLIO TRADER TANÁCSADÓKÖZPONT.

Árupiaci termékek, arany

Az árupiaci termékek általában jó hozamot produkálnak magas infláció idején. Különösen az olyan nemesfémeket, mint az arany és az ezüst, régóta inflációs fedezetnek tekintik. Fizikai eszközként mind az aranynak, mind az ezüstnek belső értéke van, ellentétben a dollárral vagy más devizákkal.

Értékpapírszámlához kapcsolódó befektetés esetén különböző befektetési alapok segítségével, gyakorlatilag minden árupiaci termék elérhető a kisbefektetők számára.

Kriptoeszközök

Az arany után megemlíthetjük korunk digitális aranyát, a Bitcoint és gyakorlatilag az összes nagyobb piaci értékű kriptopdeviza mind ide sorolható. Ezeknek belső értékük ugyan nincsen, de különösen a korlátos mennyiségben rendelkezésre álló Bitcoin védhet az infláció ellen, amíg a belé vetett bizalom töretlen. Lényegében az arany is az utóbbinak köszönheti évezredes diadalútját.

Inflációkövető állampapír

Ha valaki rövidebb távban gondolkodik, vagy a tőzsdei termékek hullámzó árfolyammozgásával nem tud megbékélni, akkor nem marad más alternatíva, mint a kockázatmentes állampapír befektetés. Itt célszerű az olyan inflációkövető állampapírokat választani, mint a prémium magyar államkötvényt vagy a babakötvényt. Előbbi 6 éves lejárat esetén 1,5% prémiumot fizet, utóbbi pedig 3%-ot.

Az inflációkövető állampapír prémiumát egyébként januárban emelték 1,25%-ról 1,5%-ra. A prémiumemelés mögötti indokok között szerepelhetett, hogy a lakosság egyre jobban érzi az infláció miatti áremelkedést Magyarországon, így igyekeznek egy vonzóbb megtakarítási konstrukcióval kijönni a piacra, hiszen ahogyan arról már többször is írtunk, ilyen infláció mellett már a szuperállampapír sem hoz érdemi reálhozamot.

ÖSSZESSÉGÉBEN ELMONDHATÓ, HOGY AZ INFLÁCIÓNAK ELLEN VÉDELMET NYÚJTÓ BEFEKTETÉS ELENGEDHETETLEN A VAGYONOD VÉDELMÉHEZ, HISZEN AZ INFLÁCIÓ ELMORZSOLHATJA A MEGTAKARÍTÁSAIDAT.

Bár a készpénz kéznél tartása nagyon kényelmes, a legjobb, ha nem tartasz túl sokat. Érdemes olyan befektetési stratégiát választani, amely valószínűleg olyan megtérülést biztosít, amely legalább lépést tart az inflációval. Keress olyan eszközöket, amelyek felértékelődnek, amelyek saját alapvető értékkel rendelkeznek, vagy amelyek változó, inflációhoz kötődő kamatozású kamatot fizetnek.

AZ INFLÁCIÓ KÖVETÉSÉVEL MEGŐRIZHETED A PÉNZED ÉRTÉKÉT, A MEGTAKARÍTÁSOK VÉDELMÉBEN PEDIG A PORTFOLIO TRADER CSAPATA IS SEGÍTSÉGET NYÚJT.

Címlapkép forrása: Getty Images