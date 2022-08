Nyugdíjszakértő: szeptemberben újabb nyugdíjemelésre lenne szükség

Most fog igazán begyorsulni az infláció, ezért a következő nyugdíjemelésre már szeptemberben szükség lenne. Bár a nyugdíjasok júliusban kaptak egy rendkívüli, 3,9 százalékos emelést, ez korántsem elég arra, hogy legalább megközelítőleg meg tudják tartani az eddigi életszínvonalukat - mondta a Reggeliben Farkas András nyugdíjszakértő.

Farkas András nyugdíjszakértő szerint gondot jelent, hogy nyugdíjemelések nem követik az inflációt, a nyugdíjasok így most 5 százalékkal rosszabbul állnak. A törvény szerint egyszer, novemberben lehetne emelni, a szakértő azonban emlékeztetett, hogy

a jogszabályok békeidőre vannak kitalálva, normálisan, lassan emelkedő inflációra.

Most viszont akár 20 százalék fölé is elszállhat az infláció, és ezt nem fogja kompenzálni az eddigi 8,9 százalékos emelés. Novemberben minimum 5 százalékos emelésre lenne szükség - ismertette Farkas András, aki szerint az egyetlen megoldás szerinte az lenne, ha sűrűbben emelnék a nyugdíjakat. Álláspontja szerint a következőre rögtön szeptemberben szükség lenne, az infláció ugyanis most fog igazán begyorsulni.

Említést tett arról is a műsorban, hogy egy nyugdíjas a boltban nem a hivatalos 13-14 százalékos inflációval találkozik, hanem azzal szembesül, hogy az élelmiszerek átlagosan 27 százalékkal drágultak.

A legnehezebb helyzetben az a 300 ezer ember van, akiknek a legalacsonyabb a nyugdíjuk, de a magasabb nyugdíjak is csak relatíve magasabbak. Az átlagnyugdíj most emelkedett 167 ezerre, a medián nyugdíj viszont mindössze 142 ezer.

Tehát, ma Magyarországon több mint egymillió ember 142 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kap.

Kitért arra is, hogy számos gond van azzal, hogy csak az inflációhoz van kötve a nyugdíjemelést. Régi követelése a nyugdíjasszervezeteknek, hogy vegyék figyelembe az átlagbérek hatását is, amelyek az utóbbi időben sokkal gyorsabban nőttek, mint az infláció. Jobban figyelembe kellene venni a nagyon szegény nyugdíjas réteg érdekeit is, mivel a szolidaritási elv a magyar nyugdíjrendszerben jelenleg nagyon gyenge.

