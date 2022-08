Elpattantak a magyar állampapírhozamok, miközben gyanúsan stabil maradt a forint

Jelentős, 50 bázispont körüli ugrás következett be ma a forintalapú 10-20 éves államkötvények hozamában a másodpiaci referenciahozamok alapján, és így a hozamgöbe rövid és hosszú oldalának hozamai egy szintre kerültek.

Az ÁKK által fél 3 körül, 407-es EURHUF körül, megállapított másodpiaci referenciahozam adatok azt mutatják, hogy jelentős hozamemelkedés következett be főleg a hozamgörbe hosszabb szegmensében.

Közben amint rámutattunk: délelőtt után ma délután is volt egy újabb gyanús forinterősödési hullám, amit az egyéb piaci keretek, illetve hírek nem indokoltak. Így végül összességében gyanúsan stabil maradt a forint.

Az elmúlt napokban a forint esésével párhuzamosan voltak már jelentős hozamemelkedések:

Mindez arra utal, hogy a borongós külpiaci hangulatban, a magyar infláció várható további gyorsulása és az EU-pénzes kormányzati tárgyalások bizonytalan kifutása mellett a piac további jelentős MNB kamatemeléseket áraz, ami tolja feljebb a másodpiaci kötvényhozamokat is és talán ez is fogja a forint esési hullámait. A határidős kamatláb-megállapodások a következő 3-6 hónapra további nagyjából 300 bázispontos kamatemelést áraznak, mert az FRA-görbe most 13,7% körül látszik tetőzni ilyen távon.

