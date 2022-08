Megérkezett a legfrissebb időjárási előrejelzés augusztus 20-ára

Zivatarok is befolyásolhatják az augusztus 20-ai ünnepi programokat - közölte pénteken az MTI-vel az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely azt kéri: aki kilátogatna a rendezvényekre, kövesse nyomon az időjárás alakulását, a veszélyjelzéseket.

Kifejtették: Magyarországot ezekben eléri egy hidegfront, továbbá egy ennek délebbi szakaszán kialakuló önálló légörvény.

Emiatt szombaton erősen felhős, illetve borult lesz az ég, némi szűrt napsütés az ország északkeleti megyéiben lehet. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar, néhol tartós eső. Az északkeleti megyékben kisebb a csapadék esélye, ott csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás (általában 30-50 milliméter, néhol annál is több eső), helyenként viharos szél és jégeső kísérheti. Az északi, északnyugati szelet élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős széllökések kísérik.

A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 Celsius-fok között alakul. Szombaton délután az ország legnagyobb részén 25 és 31 fok várható, a tartósan csapadékos helyeken ennél kissé hűvösebb lehet, míg az északkeleti megyékben még 32-36 fokig melegszik fel a levegő.

A főváros térségében is erősen felhős lesz az ég szombaton. A nap folyamán bármikor, akár több alkalommal is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ezek a tűzijáték tervezett időpontját is érinthetik - írták. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti. Időnként megélénkül az északnyugati szél. Budapesten hajnalban 20, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a veszélyelzések elérhetők a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ linken, ajánlják továbbá a METEORA nevű alkalmazást is.

Az államalapítás ünnepéhez idén is négynapos programsorozat kapcsolódik. A látogatókat augusztus 18. és 21. között mintegy 20 helyszínen több száz programelemmel várják. A részletes programkínálat és egyéb információ a folyamatosan frissülő www.szentistvannap.hu weboldalon található. Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep.

