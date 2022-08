Nagyon ráérnek a Gazpromnál és a Siemensnél: egymásnak üzengetnek zeneszámokon keresztül a Twitteren

Mindeközben a Gazprom bejelentette, hogy augusztus végén 3 napra leállítja az Északi Áramlat-1-en a gázszállítást, erről bővebben itt írtunk:

Na de térjünk vissza a gázturbinához. A berendezés az Oroszországból érkező Északi Áramlat gázvezeték szerves részét képezi, de Németországban rekedt, mivel most azon megy a vita, hogy az ukrajnai invázió miatt kiváltott szankciók hatálya alá tartozik-e a berendezés. A Gazprom a turbina problémáira hivatkozott az európai energiaválságot csak tovább növelő, csökkentett szállítások egyik okaként. Az előzményekről bővebben itt írtunk:

A hetekig tartó oda-vissza csatározások után a Siemens a Twitteren közzétett egy képet a Mulheimben lévő "magányos" alkatrészről, egy javaslattal együtt, hogy készítsenek egy Spotify lejátszási listát, szívességet téve szegény alkatrésznek. Az első számnak a "So Lonely-t" dobta be a Siemens a Police-tól (a zenecím jelentése: Olyan magányos – a szerk.).

Nem hagyta szó nélkül a kihívást a Gazprom sem, ők a Judas Priest "Breaking the Law" című számával válaszoltak (a zenecím jelentése: megszegni a törvényt – a szerk).

A twitterezők természetesen tovább építették a zenelistát, többek között a Depeche Mode "Enjoy the Silence", a Queen "I Want to Break Free", a Beatles "Back in the USSR" és a Talking Heads "Road to Nowhere" című dalával. De arra is van ötletük, ha nem oldódna meg egyhamar az alkatrész sorsa: a "Coldest Winter" Kanye Westtől.

A cikk írása közben a Siemens már eltávolította Twitter-oldaláról eredeti bejegyzését, helyette ezt írták most ki

Töröltük a turbináról szóló tweetünket, amely ellentmondásos vitát váltott ki. Megértettük, hogy a tweet hangnemét és témáját sokan nem tartották megfelelőnek. Ez soha nem állt szándékunkban, és elnézést kérünk. Az első naptól kezdve elítéltük az ukrajnai háborút és továbbra is ezt tesszük.

