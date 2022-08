Paksi Atomerőmű: kiderült, miért most csökkentették felére a termelést

Rendszerirányítói, ellátásbiztonsági szempontból nem jelent többletkockázatot a magyarországi villamosenergia-importnak a Paksi Atomerőmű termeléscsökkenése miatti időszakos megemelkedése - közölte érdeklődésünkre az átvitelirendszer-irányító Mavir, mely szerint a beszállítás a hálózaton keresztül minden gond nélkül megoldható. Az ütemezett módon történő karbantartások elvégzése kiemelt fontosságú az erőmű üzemkészségének állagmegóvása miatt, erre pedig elmondásuk szerint az augusztusi időszak a leginkább megfelelő, tekintettel arra, hogy jellemzően az évnek ezen időszakában a legkisebb a rendszerterhelés.

Leállt a Paki Atomerőmű két blokkja

A Paksi Atomerőmű négy blokkjából jelenleg csak kettő üzemel, vagyis az erőmű termelése csak körülbelül fele az önfogyasztással csökkentett, körülbelül 2000 MW-os névleges teljesítményének, miután előbb augusztus 6-án az 1., majd 11-én a 2. blokkot is leállították az erőmű szakemberei tervezett főjavításra, illetve karbantartásra hivatkozva, amint ezt a Mavir diagramja is szemlélteti.

Forrás: Mavir

A 2. blokk előreláthatólag augusztus 20-án áll ismét üzembe, míg az 1. blokk szeptember 26-án kezdhet ismét termelni - tudtuk meg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től.

E szerint a 2. blokk termelésbe való visszatérése így két nappal korábban következhet be, mint amiről pár nappal korábban az RTL Híradót tájékoztatták.

Megugrott a behozatali arány

A magyarországi villamosenergia-ellátásban a behozatal aránya a Mavir másik grafikonján is jól láthatóan megugrott előbb augusztus 6-án, majd 11-én ismét, amikor előbb az 1., majd a 2. paksi blokkot is leállították tervezett karbantartási munkálatokra hivatkozva. A végleges havi adatokat várhatóan szeptember első részében publikálja a társaság, de már most szinte borítékolható, hogy a közel kétéves mélypontot jelölő júliusi, 20 százalék körüli importarány emelkedni fog augusztusban.

Forrás: Mavir

A rendszerterhelés, vagyis a villamosenergia-rendszer felhasználása a blokkok leállítása óta valóban viszonylag alacsony, noha a hőhullám fokozódásával némileg emelkedett, amint ez szintén a Mavir ábráján nyomon követhető. Érdekesség ugyanakkor, hogy a fogyasztás a héten a kánikula ellenére meg sem közelíti a június végi, július eleji forróság idején tapasztaltat. Ebben az is szerepet játszhat, hogy a 20-ai héten valószínűleg sokan szabadságukat töltik, de annak hatása is feltételezhető, hogy a részleges rezsiemelésről szóló július 13-i kormányzati bejelentést követően sokan vélhetően a klímaberendezések használatával is elkezdtek takarékoskodni.

Forrás: Mavir

Tervezett leállás

Visszatérve a paksi munkálatokhoz, ezekkel kapcsolatban felmerült az a kérdés is, hogy ebben az esetben pontosan mit is jelent a 'tervezett' kifejezés. Egyes főberendezések esetében, a teljesített üzemóra alapján határozzák meg a karbantartási ciklusokat, és ennek megfelelően tervezik a követő karbantartás idejét. Ezt előre kell tervezni, hogy az árampiac, de az erőművi beszállítók, alkatrészgyártók is fel tudjanak készülni a leállásra. Ezeket, a rendszerirányítóval előre egyeztetett és jóváhagyott karbantartásokat hívjuk tervezett karbantartásnak - válaszolták érdeklődésünkre a Mavirnál. A két paksi blokk leállásának tervezett jellegét a rendszerirányító honlapján szereplő adatok is megerősítik.

Az atomerőműnél arra is rákérdeztünk, mi az oka annak, hogy a két blokk karbantartási munkálatait egyszerre időzítették. Tájékoztatásuk szerint erre azért került sor, mert az atomerőműben vannak olyan karbantartási műveletek, amelyeket a közös kiépítés okán csak együttes leállításnál lehet elvégezni. Az 1. és 2. blokkok ilyen közös kiépítésű, úgynevezett ikerblokkok, amelyek kettős blokkleállítására a vízkivételi mű irányítástechnikai rekonstrukciós munkálatai miatt van szükség. Az erőmű szakemberei a tervezett főjavítás/főkarbantartás során az előírt rendszerek és berendezések karbantartásán túl minden esetben elvégzik az üzemanyag-átrakást, illetve a friss üzemanyag betöltését is. A tervezett főjavítást/főkarbantartást és az év közbeni tervezett karbantartásokat előre megtervezik és közösen ütemezik a rendszerirányítóval - emelték ki.

Az atomerőmű jó állapotban van, de fontosak a karbantartások, hogy a biztonságos üzemmenet mindenkor biztosítható legyen. Az atomerőmű mellett, más magyarországi erőművek esetében is előfordul, hogy közös technológiai berendezések miatt, több blokk egy idejű, jellemzően rövidebb időszakot érintő leállítására van szükség egy-egy karbantartási művelethez

- közölte az átvitelirendszer-irányító.

A Paksi Atomerőmű termelése szempontjából kedvezőtlen fejlemény, hogy a blokkok hűtésére használt Duna vízszintje a valaha volt legalacsonyabb értéket alig haladja meg, miközben a víz hőfoka Paksnál jóval 25 Celsius-fok fölé emelkedett. Amennyiben ugyanis hűtővíz hőmérséklete meghaladja a 25 fokot, az rontja a hűtés hatékonyságát, ami a termelés csökkenését vonhatja maga után, ráadásul, ha az erőmű alatti folyószakasz hőmérséklete a használt hűtővíz befogadása után meghaladja a 30 fokot, akkor környezetvédelmi céllal korlátozni kellene a termelést. Ilyen helyzetek kialakulására extrém alacsony vízszint mellett jóval nagyobb az esély, ahogyan egyébként 2018 óta többször elő is fordult, hogy az alacsony vízszint és/vagy a túl magas vízhőmérséklet miatt csökkent az atomerőmű termelése, rövid időre például idén nyáron is.

A hőhullám csúcsán, pénteken kora délután az atomerőmű termelése 900 MW körül alakult, ami nagyjából megfelel az egy héttel korábbi adatoknak, vagyis e szerint a külső körülmények miatt nem csökkentették a termelést, és az atomerőmű honlapján sem található erre utaló hír, ugyanakkor az átlátszó.hu munkatársai határértéket meghaladó, 30°C feletti vízhőmérsékletet mértek a paksi Dunán. Nem ez az első eset, hogy a mérések körül vita bontakozik ki, ezzel kapcsolatban 2018-ban például a rendőrség is vizsgálatot indított az ügyben. Visszatérve az aktuális helyzetre, a hétvégén az országot elérő csapadékos, hűvösebb időjárás következtében azonban várhatóan érdemben emelkedik a vízszint, a vízhőmérséklet pedig jelentősen csökken majd, így egyelőre megszűnik ez a potenciális termeléskorlátozó tényező.

