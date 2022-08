Emelkedik a friss borok ára, a drágulást a csemegeszőlő sem ússza meg

Nem tett jót a szőlőültetvényeknek az aszály, ezért korábban lesz idén a szüret. Az idei termésről egyelőre még nehéz lenne bármit is mondani, ugyanakkor a tavalyinál 10-20 százalékkal magasabb szőlőárakat tartana indokoltnak az Agrárminisztérium és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, írja az Infostart

Az áremeléssel kapcsolatos előrejelzések jellemzően a borszőlőkre vonatkoznak – részletezte az InfoRádióban a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja. Varga Máté szerint a drágulást majd csak a tél folyamán, a jövő évi borárakban fogják érezni a fogyasztók.

A csemegeszőlő árát csak kevésbé befolyásolja ez az áremelkedés, bár kétségtelen, hogy azért erre is lesz hatása.

A szakember reálisnak nevezte az Agrárminisztérium 10-20 százalékos árnövekedést mutató előrejelzését. Mint mondta, a szőlőtermesztők költségei az idén jelentősen emelkedtek, és az infláció miatt a családok megélhetése is több bevételt igényel.

Varga Máté elmondta azt is, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa segítségével a borvidékek árprognózist adhatnak ki. Ez az előrejelzés azonban inkább csak tájékoztató jellegű, amely a tavalyi szőlőtermesztési árak, az előző évi mennyiségek, a készletjelentések, illetve a termésbecslések alapján készül.

A szőlőtermesztési szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a borvidékek eltérhetnek ettől a most megadott 10-20 százalékos áremeléstől, ugyanis lehetőségük és jogkörük is van arra, hogy az árak előrejelzését fajtánként adják meg. Kiemelte, hogy talán még nem volt olyan szüret, amikor a piaci kérdéseket ilyen sok bizonytalansági tényező befolyásolta volna, mint az idén.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja úgy vélte, hogy az idei termésről egyelőre még nehéz lenne bármit is mondani.

Csak az biztos, hogy a szüret a megszokottnál korábban fog kezdődni, mivel a nagy forróságban minden szőlőfajta hamarabb érik.

Az is biztos, hogy az aszály miatt, főleg az északkeleti és részben a dunántúli borvidékeken a fürtök kisebbek és a bogyók létartalma is alacsonyabb, így a kipréselt must valamivel kevesebb lesz.

"Viszont a keletkező borok minőségét reményeink szerint ez nem fogja negatívan befolyásolni" – hangoztatta Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja.

Címlapképen: Szüretelőgéppel szedik a legkorábbi érésű szőlőfajtát, a Csabagyöngyét a Balaton Agrár Zrt. területén, a Somogy megyei Ordacsehi határában 2022. augusztus 8-án. MTI/Varga György