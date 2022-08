Évnyitó tüntetés készülődik a pedagógusokért, a szülői közösség pedig útmutatóval kárenyhít

Habár már megvan, hogy mikor egyeztet a kormány a pedagógus szakszervezetekkel, mégis előkerülhetnek lassan a kockás ingek, azaz a tanárok folytathatják a korábban már beígért sztrájkot. Emellett a diákok is szervezkednek, mozgósítással és adománygyűjtéssel segíti a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet a Diákok a Tanárokért csoportot a szeptember 2-ára meghirdetett tüntetés megszervezésében - írja az RTL

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének honlapja szerint most nem egy új sztrájk szervezésébe kezdenek bele, hanem a január 16-án megkezdett munkabeszüntetések folytatásának előkészítése zajlik. Arról is írnak, hogy augusztus 30-án, a tanév kezdetét megelőző napon sokadszorra is leülnek a kormány tárgyalójával, de az eddigiek alapján nem sok esélyt látnak arra, hogy értékelhető ajánlattal fog előállni. Ebben az esetben pedig már szeptember elsejétől elkezdődhetnek a munkabeszüntetések, hiszen ahogyan tavasszal ígérték "ez a tanév nem kezdődhet el ugyanúgy, mint az előző." A szakszervezetek jelezték, hogy ha nem születik megegyezés a bérrendezésről, akkor sztrájkkal indulhat a tanév.

A Diákok a Tanárokért csoport márciusban már szervezett egy szimpátiatüntetést.

Szeptember 2-án azért terveznek utcára vonulni, hogy támogassák a tanáraikat a sztrájk folytatásában, amelyet a béremelésért folytatnak.

Nagy Erzsébet, a PDSZ elnöke szerint nagy szó az, hogy a diákok ismerték fel, hogy mennyire fontos a látható béremelésre irányuló törekvésük, tovább, hogy a munkaterheket csökkentsék, a pedagógusok lemorzsolódásának elkerülése érdekében.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter júliusban azt közölte, hogy uniós támogatásokkal 2027-re a diplomás átlagbér 80 százalékát is elérheti a tanárok fizetése. Szerinte addigra egymillió forint is lehet az átlagbér.

Az RTL alapján azonban eddig semmit nem lehet tudni a részletekről, a fentiek alapján a következő egyeztetésre jövő kedden kerül sor a kormánnyal, a szakszervezetek válaszokat várnak.

Egyrészt arról, hogy az Európai Bizottság döntött-e a projektről, amit benyújtottak. Illetve arról, hogy hajlandóak-e idén átcsoportosítást végrehajtani a költségvetésben. Idén erre volna szükség ahhoz, hogy látható béremelést kapjanak a közoktatásban dolgozók

- ismertette Nagy Erzsébet az RTL-nek, amely szerint a Pedagógusok Szakszervezete is ott lesz a diákok által szervezett évnyitó demonstráción. A menetrend szerint a Szent István Bazilikánál gyülekeznek majd, ahonnan a Belügyminisztérium felé vonulnak. Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke szkeptikus a béremeléssel kapcsolatban. "Nem tudjuk, hogy mi várható, a kormány elég cinikus módon az Európai Bizottsággal takarózik. Nyilvánvaló, hogy saját forrásból a magyar kormány nem óhajt egy fillért sem áldozni a pedagógus bérekre" - húzta alá.

Ma reggel szemlézte a Portfolio az ATV Híradó riportját, amely szerint hamarosan itt a tanévkezdés ideje, az oktatási rendszer szempontjából azonban ez újabb megterhelést jelenthet. Ugyanis már most 16 ezer pedagógus hiányzik az oktatásból, és ez a szám várhatóan csak tovább emelkedik majd. A helyzetet elkeserítőnek tartja a Szülői Hang Közösség, amely úgy véli, hogy a hiányzó pedagógusokat nem lehet gyors ütemben pótolni. A közösség szerint a pedagógushiány régóta ismert, a helyzet egyre inkább romlik:

negatív spirálba kerültünk, a sok pályaelhagyó miatt a még maradó pedagógusokra egyre több pluszteher hárul, és ezt egyre kevesebben bírják.

A szülői közösség 12 pontos részletes útmutatóban gyűjtötte össze a lehetőségeket a kárenyhítésre és a szülői érdekképviseletre.

Javasolják aktív szülői közösség építését, amely gyakorlati segítséget tudnak nyújtani: tudnak például segíteni egymásnak a gyermekfelügyeletben óvoda vagy alsó tagozat esetén, ha délutánra nincs elég pedagógus; vagy néhány szülő együttműködhet és közösen vehet igénybe magántanárt, így csökkenthetőek a költségek is. A pedagógushiányt a kormány korábbi intézkedései okozták, így a kormányzat felelős a probléma megoldásáért. A kormánypárt tehetne érdemben a helyzet javításáért, ezért forduljanak személyesen a kormánypárti országgyűlési képviselőkhöz. A távolabbi jövőre vonatkozóan fontos, hogy ne mulasszák el hivatalosan dokumentálni a pedagógushiányt az ombudsmannál. A pedagógushiány negatívan hat gyerekeknek: a károkat legfeljebb enyhíteni lehet próbálni, de teljesen nem elkerülhetők. El kell engedni, hogy a pedagógushiány következtében nem reális elvárásokat támasszanak a gyerekek elé. A pedagógusok és szülők érdekei közösek, ezért szorgalmazzák a közös kiállás a közoktatás jobbításáért. Javasolják a pedagógusok tiltakozásának a támogatását. Amennyiben a pedagógushiány bármilyen formáját tapasztalják, érdemes írásban panaszt tenni az intézményvezetőnél, illetve amennyiben az intézményvezető már mindent megtett, és a probléma mégsem rendeződött, a fenntartónál. "Vegyük észre a pedagógushiányt, és tudatosítsuk szülőtársainkban is, beszéljünk a problémákról!" - írja a közösség, amely szerint a pedagógushiány számos formában jelentkezhet. Példaként említik a megfelelő szakos képesítés nélküli pedagógusokat, a folyamatos helyettesítéseket, a csoport/osztályok összevonását és a magas létszámát, a nyugdíjasok alkalmazását, a nagy fluktuációt, a szabálytalanul alkalmazást, a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások elmaradását, illetve azt, hogy nincs elég fejlesztő és gyógypedagógus, pszichológus, szociális segítő sem. Enyhíthetők a pedagógushiány miatt óhatatlanul romló közoktatásból származó károk az elérhető tanulási segédeszközök igénybevételével. Az iskolában rendszerint az állami kiadású egyentankönyveket használják, ezek online is elérhetőek. A Szószóló a gyerekekért online akcióban bárkinek lehetősége van tapasztalatait nyilvánosan, ugyanakkor anonim módon megosztani egy rövid szöveges üzenetben – a személyes beszámolók alapján egyre többen megérthetik, mi a baj a közoktatásban. A legtöbb intézményben a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat nem elég erős, a szülők jelentős része nem tudja, hogy a pedagógusok napról napra milyen nehézségekkel küzdenek, és fordítva: sok pedagógus nem tudja, hogy a szülők, családok milyen problémákkal küzdenek az iskolában. Ezért javasolják a szorosabb kapcsolatteremtést a pedagógusok és a tanárok között. A pedagógushiány következtében gyermekünk kevesebb egyéni figyelmet kap az iskolában, az iskola kevésbé érdekes lesz a gyermek számára, csökken a motivációja, romlik az oktatás hatékonysága. Eközben fontosabbá válik, hogy gyermeket minél nagyobb önállóságra neveljék, és képessé tegyék arra, hogy egyedül is hatékonyan tudjon tanulni, kevésbé függjön a pedagógustól. Nem lehet a pedagógusok és a közoktatás problémáját önmagában megoldani; a teljes társadalomban szükséges pozitív változást elérni. Az egymás iránti szolidaritás jó példát teremt, és ha ezt gyakoroljuk, akkor a közoktatás tragikus állapotát is többen észre fogják venni.

