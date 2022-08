Jönnek az új szabályok szerinti rezsiszámlák, fontos információkat közölt az állami cég

Augusztus 23. után érkeznek az első olyan számlák a lakossági ügyfeleinknek és a nem társasházban élő nagycsaládosoknak, amelyekben már az augusztus 1. utáni rezsiváltoztatások is benne vannak – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében az MVM Next, mint egyetemes áram- és gázszolgáltató. Az anyagba több más mellett azt a fontos információt is beletette a cég, hogy hogyan lehet kivédeni az esetleg kiugró téli számlák kockázatát, amely kockázatra a Portfolio már felhívta a figyelmet.