Máris itt a rezsiemelés legújabb korrekciója

A keddi kormányülésen meghozott döntésnek és Gulyás Gergely Kormányinfón tett bejelentésének megfelelően a kedd esti közlönyben megjelent egy friss kormányrendelet, ami a gázfogyasztás során figyelembe veszi a fűtőértéket a kedvezményes áron fogyasztható mennyiség esetében.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány a rezsicsökkentett áron vásárolható fűtőérték mértékét 59132 MJ-ról 63645 MJ-ra emeli.

Ezzel összhangban jelent meg a keddi Magyar Közlönyben a Kormány 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendeleteaz egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról címmel. A szerdán hatályba lépő, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett kormánydöntés (Orbán Viktor még szabadságát tölti, ezért nem vett részt a kormányülésen) legfontosabb eleme, hogy a rezsiemelésről szóló júliusi eredeti rendelet szövegét módosítja.

A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „1729 m3/év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig” szövegrész helyébe az „– a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték-adatok alapján valamennyi lakossági fogyasztó számára a legalább 1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont (felhasználási hely) mérték biztosítása érdekében – 63 645 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig” szöveg lép.

MINDEZ AZT JELENTI, HOGY AZ ORSZÁG SZÁMOS RÉSZÉN AZ 1729 KÖBMÉTERNÉL VALÓJÁBAN AKÁR 75-100 KÖBMÉTERREL MAGASABB IS LEHET AZ AZ ÉVES GÁZMENNYISÉG, AMELYET REZSICSÖKKENTETT ÁRON LEHET MAJD VÁSÁROLNI, MERT A HŐMENNYISÉG SZÁMÍT IGAZÁN ÉS ENNEK PLAFONJÁT MEGEMELTE MOST A KORMÁNY.

Másként fogalmazva: mivel eddig az 1729 köbméteres mennyiséget kommunikálta hangsúlyosan a kormány (illetve ezt és az 59132 MJ-t bele is írta a kormányrendeletbe), de az ország különböző pontjain eltérő a gáz fűtőértéke, így nem volt teljesen világos, hogy a köbméter-, vagy a megajoule-korlát van kőbe vésve a kormány szemszögéből. Azért, hogy a fejekbe égett 1729 köbméteres számot ne kelljen módosítani, inkább megemelte az éves hőmennyiség korlátot a kormány, hogy amellett még a legjobb fűtőértékű gáz esetén is legalább kijöjjön az 1729 köbméteres éves mennyiség, rosszabb fűtőérték mellett pedig ennél több is.

Fontos szabálya a mostani rendeletnek, hogy eltörli az augusztus elsején megjelent kormányrendelet 9. paragrafusát, amely kimondta, hogy "az ESZ-rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhasználó által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető egész értékre kerekített mennyiség meghatározása során 34,87 MJ/m3 fűtőértékkel kell számolni".

Ezt a módszertant vezeti át a kormányrendelet egy másik paragrafusa a nagycsaládosok kedvezményes áron igénybe vehető gázmennyiségre vonatkozó szabályokon is, amikor így fogalmaz:

a 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „további 20 520 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ” szövegrész helyébe a „további 22 086 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 11 043 MJ” szöveg lép.

A kormányrendelet harmadik fontos eleme, hogy a mikrovállalkozások számára elérhető kedvezményes áru gázmennyiségre vonatkozóan is átvezeti ezeket az új szabályokat a kormány. A júniusban megjelent rendelet itt azt hirdette ki, hogy éves szinten 1489 köbméterig fogyaszthatnak a mikrocégek kedvezményes áron és ezt pontosítja a kormány most.

A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „1489 m3/év/összes felhasználási hely mértékig” szövegrész helyébe az „– a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/összes felhasználási hely mérték biztosítása érdekében – 54 810 MJ/év/összes felhasználási hely mértékig” szöveg lép.

