Rezsicsökkentés: ajándék köbmétereket adott a kormány, de elő kell kapni a gázszámlákat

Azért, hogy az eltérő fűtőértékű földgázok esetén is mindenki ugyanannyi hőmennyiséghez jusson hozzá rezsicsökkentett áron és közben betartsa a kormány a júliusban már bemondott és a fejekbe beégett 1729 köbméteres éves fogyasztási korlátot is, pontosította a kormány a szóban forgó rendeletet. Ezt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője ma jelentette be a Kormányinfón, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ország számos pontján az 1729 köbméterhez képest akár 75-100 köbméterrel több gázfogyasztásig fog járni a rezsicsökkentett 102 forint körüli gázár a következő egy év során.

Mi a bejelentés lényege?

A mai tájékoztatón Gulyás Gergely felhívta rá a figyelmet, hogy a földgáznál a fűtőérték nem azonos az összes beszerzési forrás esetén, így az orosz gáznak van a legmagasabb fűtőértéke, aztán a magyar saját kitermelés, majd a nyugati beszerzési források következnek.

Ennek a műszaki-technikai adottságnak a figyelembe vételével jelezte: a kormány "minden körülmények között továbbra is fenntartja" azt, hogy még a legjobb fűtőértékű gázzal fűtők is legalább ki tudják használni az 1729 köbméteres éves fogyasztási határt, akik pedig rosszabb fűtőértékű gázt kapnak, azoknak ez több is lehessen.

Éppen ezért

A rezsicsökkentett áron vásárolható fűtőérték mértékét 59132 MJ-ról 63645 MJ-ra emeltük

- mondta Gulyás. Ez jelentős, 7,6%-os növelést jelent, amely kapcsán megjegyezte: a ma délelőtti kormányülésen elfogadták ezt a módosított kormányrendeletet, amely várhatóan még ma megjelenik a Közlönyben, és ebben ez a megajoule szám szerepel majd. Hozzátette: annak, hogy 63645 MJ-ra emelték az éves kedvezményes hőmennyiség korlátját, az is a következménye, hogy ott, ahol rosszabb fűtőértékű gázt kapnak az emberek,

Ott az 1729 köbmétert is meghaladhatja a rezsicsökkentett mennyiség.

Emlékeztetett rá, hogy mivel az MVM évtizedek óta MJ-ban számlázza a gázfelhasználást, így ezért kell MJ-ban meghatározni a rezsicsökkentéssel vételezhető mennyiséget és ezért lesz az újabb kormányrendeletben is MJ érték.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

mindez azt jelenti, hogy az ország számos részén az 1729 köbméternél valójában akár 75-100 köbméterrel magasabb is lehet az az éves gázmennyiség, amelyet rezsicsökkentett áron lehet majd vásárolni, mert a hőmennyiség számít igazán és ennek plafonját megemelte most a kormány.

Másként fogalmazva: mivel eddig az 1729 köbméteres mennyiséget kommunikálta hangsúlyosan a kormány (illetve ezt és az 59132 MJ-t bele is írta a kormányrendeletbe), de az ország különböző pontjain eltérő a gáz fűtőértéke, így nem volt teljesen világos, hogy a köbméter-, vagy a megajoule-korlát van kőbe vésve a kormány szemszögéből. Azért, hogy a fejekbe égett 1729 köbméteres számot ne kelljen módosítani, inkább megemelte az éves hőmennyiség korlátot a kormány, hogy amellett még a legjobb fűtőértékű gáz esetén is legalább kijöjjön az 1729 köbméteres éves mennyiség, rosszabb fűtőérték mellett pedig ennél több is.

A Portfolio múlt heti kérdésére az Energiahivatal már rámutatott (éppen azt firtattuk, hogy melyik az irányadó: a megajoule, vagy a köbméter, mert kétféle utalás is van a releváns jogszabályokban)

A lakossági felhasználóknál található földgáz fogyasztásmérő berendezések a rajtuk átáramló gáz térfogatát mérik, azonban egy köbméter gáz hasznos energiatartalma az egyes fogyasztási helyeken eltérő lehet a földgáz fűtőértékének és a mérési helyek tengerszint feletti magasságától függő légköri nyomásnak a függvényében.

Ezután azt is rögzítették: "Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók ténylegesen az általuk felhasznált energiát fizessék meg, a földgázszolgáltatás mennyiségarányos díja megajoule alapon kerül megállapításra."

Magyarul tényleg a megajoule érték a lényeg, mert az alapján lehet igazságosságot fenntartani országos szinten.

Ezután azt is hozzáfűzték még, hogy „A gázmérővel rendelkező lakossági fogyasztók felé elszámolt hőmennyiség (MJ) kiszámítása a köbméterben meghatározott mérőálláskülönbség (vagy fogyasztói jelleggörbe alapján becsült mennyiség), a légnyomáskorrekciós tényező és a fűtőérték (MJ/m3) szorzataként történik. A számítás részleteit a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 4. §-a határozza meg, az egyes felhasználási helyekre jellemző fűtőértékeket és nyomáskorrekciós tényezőket az egyetemes szolgáltató honlapján keresztül kérdezhetik le a felhasználók, továbbá ezek jogszabályi előírásként a számláikon is feltüntetésre kerülnek."

Így tehát most érdemes egyrészt a fenti linket használni és ott beütni a mérési pont azonosítót, másrészt érdemes előkapni a legutóbbi gázszámlát.

Annak a harmadik oldalán a számlarészletező táblázat legfelső sorában a jobb szélen lehet megnézni, hogy milyen szám szerepel a „fűtőérték (MJ/m3)” rész alatt. Ez jellemzően 35 MJ/m3 körül szokott lenni az ország különböző pontjain, a Portfolio szerkesztőségének munkatársai a saját számlaképünkön 34,81-35,25 közötti értékeket találtak. Ha ebből a tartományból indulunk ki, és ha a most 63645 MJ-ra emelt éves fogyasztási keretet elosztjuk ezzel a 34,81-35,25 körüli fűtőértékkel, akkor azt kapjuk, hogy

akár 1805-1828 köbméter is lehet az éves gázfogyasztásunk, ameddig a rezsicsökkentett ár vonatkozhat ránk, tehát akár 75-100 köbméterrel több is, mint az eddigi kommunikációban elhangzott 1729 köbméter.

A tényleges érték a konkrét fogyasztási helytől függ, ez az új köbméter érték pedig arra is kihat, hogy havi átalányban, illetve diktálás esetén várhatóan milyen havi gázfogyasztás mellett nem lépi még túl az egész évre meghatározott kedvezményes gázmennyiséget az adott fogyasztó. Arról, hogy melyek a legfontosabb szabályok, és azok alapján hogyan kell kiszámolni a gázszámlákat, ebben a lényegre törő cikkünkben írtunk:

Címlapkép forrása: Shutterstock