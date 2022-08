Farkas András: 14. havi nyugdíjat kell adni, de még ez is kevés lesz

A KSH legfrissebb GDP-jelentése szerint 2022. második negyedévében a GDP 6,5%-kal magasabb volt, mint 2021. második negyedévében, míg 2022. első félévében a GDP 7,3%-kal volt magasabb, mint 2021. első félévében.

A 2022. harmadik és negyedik negyedévében várható jelentős lassulás ellenére a teljes évi GDP-növekedést a szakértők többsége 6%-ra várja.

Ebben az esetben a nyugdíjasok 50 ezer forint maximális összegű nyugdíjprémiumra számíthatnak a novemberi nyugellátásuk mellett. (A nyugdíjprémium két tényező szorzata: a tényleges GDP-növekedés és a törvényi 3,5% küszöbérték különbségével mint szorzószámmal kell megszorozni a novemberi nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot.)

A novemberi nyugdíj összegét meg kell növelni a 2022. január-augusztus hónapokban mért inflációs tényadatok alapján becsült éves inflációs mérték és az eddigi, összesen 8,9%-os nyugdíjemelés különbözetével.

A KSH júliusi gyorstájékoztatója szerinti 13,8%-os nyugdíjas infláció tükrében az augusztusi adat 15% körül alakulhat, így a korrekció mértéke 15 - 8,9 = 6,1%-os lehet.

Ez esetben a jelenleg 167 ezer forintos átlagnyugdíj novemberben 177 ezer forintra nőne, miközben az érintett átlagnyugdíjas a január-október hónapokra és a 13. havi nyugdíjra járó 6,1%-os emelést, összesen 11*10 ezer = 110 ezer forintot egyösszegben kapná kézhez.

Ha az infláció mértéke az augusztusban mért tényadatok alapján 15%-nál kisebb vagy nagyobb mértékű lennne, az emelés mértéke és az egyösszegű pótlólagos juttatás ennek megfelelően kisebb vagy nagyobb lenne.

Így ha a GDP éves növekedése valóban 6%-os lesz és a január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációból következtetett éves infláció mértéke valóban 15% lesz, akkor a nyugdíjprémium és a nyugdíjnövelési korrekció eredményeként az átlagos nyugdíjas 160 ezer forintos egyösszegű juttatásban részesülhet, miközben a novemberi nyugdíja 10 ezer forinttal emelkedhet.

Egy havi plusz nyugdíj teljes költségét igényelheti a nyugdíjemelési korrekció és a nyugdíjprémium.

A kettős juttatás novemberben hatalmas többletkiadást generál a nyugdíjkasszában (amelyre egyebek között az árakkal együtt villámgyorsan növekvő áfa-bevételek persze fedezetet teremthetnek).

Vagyis a két novemberi juttatás öszesen 375 milliárd forintba kerülne - ennyivel több pénzt költhetnének el a nyugdíjasok -, ami egyenértékű egy plusz havi teljes öregségi nyugellátás költségével (a 13. havi nyugdíj költségigénye 372 milliárd forint).

Az elszabadult infláció és a vártnál magasabb GDP-növekedés miatt a nyugdíjasok lényegében 14 havi nyugdíjat kaphatnak idén. De ez sem lesz elég az infláció elleni küzdelemben.

A novemberi dupla juttatás ellenére elkerülhetetlennek látszik egy év végi, decemberi rendkívüli nyugdíjemelési korrekció beiktatása. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a nyugdíjemelési korrekció békeidőszakra tervezett eljárása nem megfelelő a jelenlegi veszélyhelyzetben, mert a nyugdíjak vásárlóértéke hónapról-hónapra romlik, amelyet a több hónapos késéssel érkező kompenzáció csak utólag és csak részlegesen képes orvosolni.

Nemcsak amiatt, hogy a nyugdíjasok által a mindennapokban érzékelt áremelkedés az általános mértéknél sokkal magasabb, hiszen a fogyasztói kosaruk közel egyharmadát kitevő élelmiszerek ára a júliusi 27%-kal szemben augusztusban már 30-35% fölé emelkedhet (miközben az egész országot kiszárító aszály élelmiszerár-felhajtó hatása még nem is érvényesül), hanem azért is, mert a novemberi emelési korrekció az év első nyolc hónapjának inflációs adatára épül, amelyben idén még nem jelenik meg a rezsicsökkentésre és az üzemanyag hatósági árára vonatkozó szabályozások radikális átalakításának inflációnövelő turbóhatása (amely az MNB szerint legalább 3 százalékponttal, de az összes hatást számításba véve akár 5 százalékponttal magasabb inflációt eredményez, vagyis 20% magasságába lökheti a pénzromlás mértékét az őszi hónapokban).

További rendkívüli gondot okozhat a nyugdíjasoknak, hogy a szeptember-december közötti vágtázó inflációt nem ellensúlyozza semmilyen időközi emelés, vagyis négy havi pénzromlást a nyugdíjasoknak le kell nyelniük.

Ennek az időszaknak az inflációját békeidőben a következő év eleji emelés lenne hivatott ellensúlyozni, a 2023. évre szóló költségvetési törvény azonban nyilván politikai indíttatású kincstári optimizmussal mindössze 5,2%-os inflációval számol jövőre (miközben minden elemző egyetért abban, hogy ennek legalább a duplája lesz a jövő évi infláció).

Ennek következtében a 2023. januári nyugdíjemelés (hacsak nem módosítják emiatt is a költségvetési törvényt) 5,2%-os lesz, amely 2022. utolsó négy hónapjának 20%-ra várt inflációs hatását semmiképpen nem ellensúlyozhatja. Ráadásul a 2023. januári emelést a 2022. decemberi nyugdíj összegére vetítik, amely legalább 5%-kal alacsonyabb lesz, mint amennyinek a szeptember-december közötti négy hónap inflációjának nyugdíjroncsoló hatása után lennie kéne.

A 2022. szeptember-december közötti vágtázó inflációt csak egy újabb rendkívüli, decemberi visszamenőleges emelési korrekcióval lehet ellensúlyozni, egyébként e négy havi brutális pénzromlás (legalább 200 milliárd forintos nagyságrendben) a nyugdíjasokat terheli bármely kompenzáció nélkül.

S ha erre a vásárlóérték-csökkentett nyugdíjösszegre hajtják végre 2023. januárjában a várható infláció felét sem elérő mértékű januári nyugdíjemelést, akkor a nyugdíjasok helyzetének romlása 2023-ban is folytatódik. (Különösen igaz ez az idén megállapított ellátásban részesülő nyugdíjasokra, hiszen az ő nyugdíjukat idén semmilyen kompenzáció nem védi az inflációtól, a jövő januári első nyugdíjemelésük pedig mindössze 5,2% lesz.)

Mindezek miatt havi, de legalább negyedéves nyugdíjemelésre van szükség a veszélyhelyzet fennállása alatt.

A fenti érvek és körülmények alapján nyilvánvalónak látszik, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét a jelenlegi rendkívüli körülmények között, a kivételes veszélyhelyzetben csak sűrűbben, akár minden hónapban, de legalább negyedévente végrehajtott nyugdíjemelés biztosíthatná, amelyből egy emelési korrekciót decemberben kell végrehajtani, hogy az utolsó hónapok inflációjának megfelelően is emelkedjék a következő évi emelések és 13. havi nyugdíj alapjául szolgáló nyugellátás összege.

