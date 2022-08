Fellélegezhet fél Magyarország: több gázt lehet venni rezsicsökkentett áron, mint amit a kormány júliusban bejelentett

Az ország legtöbb településén a gáz fűtőértéke miatt jellemzően 40-110 köbméterrel több gázt használhatnak fel rezsicsökkentett áron a háztartások, mint az eddig hangoztatott 1729 köbméter – derül ki a kormány keddi bejelentése alapján a Portfolio számításaiból. De vannak olyan települések is Dél-Magyarországon, például Pécs és Baja térségében, ahol a gáz fűtőértéke rosszabb, ezért arrafelé akár 143-406 köbméterrel is többet fogyaszthatnak rezsicsökkentett áron az emberek, mégsem fognak kilógni felfelé az éves fogyasztási korlátból. Sőt, a legrosszabb fűtőértékkel jellemezhető térségben, Orosháza-Kardoskút környékén, akár 420 köbméternyi plusszal is tervezhetnek a háztartások.