Új díjazást vezet be a foodpanda, de főtevékenységként megéri majd a futárkodni a jövőben?

Teljesen átgondolta a futárpartnerek díjazását a KATÁ-s adózási forma módosítását követően a foodpanda, amely átlagosan 18 százalékkal emelte az azonos teljesítmény mellett megkereshető összeget.

Tájékoztatásuk szerint a KATA-törvény módosításának bejelentése óta egyértelmű, hogy a futároknak új adózási formát kell keresniük és hogy sokuk számára emelkedni fognak az adóterhek. A foodpanda az elmúlt hetekben egy olyan díjazás bevezetésén dolgozott, amit a futárpartnerek már régóta kértek és ami az ország különböző szegleteiben dolgozó, különböző járműveket használó és különböző mennyiségben kiszállító több mint 4000 futárpartner számára egyaránt ellensúlyozza a megnövekedett adóterheket.

Az új díjtábla szerint átlagosan 18 százalékkal emeltük a díjakat, és mivel nem fix, hanem teljesítményalapú díjazásról van szó: aki ugyanannyit dolgozik, többet kereshet, aki pedig többet vagy hatékonyabban dolgozik, sokkal többet kereshet

- mondta el Juhász István, a foodpanda ügyvezető igazgatója, aki ismertette, hogy számításaik szerint , egy főállású munkát kiegészítve pedig kifejezetten jól kereső alternatívát nyújt más tevékenységekkel szemben, hiszen számukra nem jelent magasabb adóterhet például az átalányadózás - tette hozzá Juhász István.

A foodpanda a futárdíjak emelésén túl kedvezményes könyvelőpartnerek ajánlásával is támogatja a futárpartnereit, akiknek az adminisztrációs terheik is növekedtek. A vállalat mindezeken túl arról is biztosította a futárpartnereit, hogy a jövőbeli kihívásokra – például a benzinár-stop lehetséges megszüntetésére – szintén reagálni fog.

