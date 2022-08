Elképesztő kavarás megy az Északi Áramlat 1 körül, egekbe ugrott a gázár

Egyre több a kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy visszakerülnek-e valaha Oroszországba azok a turbinák, amelyek az Északi Áramlat 1 vezetéken Németország felé küldik a gázt, mert egymásnak teljesen ellentmondó kijelentéseket tett a kanadai külügyminiszter és az orosz Gazprom az elmúlt egy napban. Ez is bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy elképesztő magasságokba emelkedtek mára az európai tőzsdei gáz- és áramárak, amelyekről ebben a külön cikkünkben írtunk.

Szerdán a kanadai külügyminiszter azt mondta a CBC Newson: a még náluk lévő öt kompresszort is igyekeznek visszajuttatni Németországba a karbantartás után, hogy onnan Oroszországba az Északi Áramlat 1 vezetékpár oroszországi betáplálási pontján lévő portovajai kompresszor állomásra kerülhessenek. Azt is elárulta Mélanie Joly, hogy abból az összesen hat kompresszorból, ami hozzájuk érkezett karbantartásra,

az elsőt az oroszok nem fogadták be, hanem visszaküldték a németekhez.

Az ügy kapcsán fontos, hogy júliusban a kanadai kormány enyhített a szankcióin német kérésre, hogy ezek a karbantartáson átesett hatalmas berendezések visszajuthassanak Németországba, majd onnan Oroszországba, de aztán az oroszok különféle technikai és dokumentációs okokra hivatkozva egyelőre nem engedték be az országba az első ilyen berendezést, így gyakorlatilag be sem építették még, hogy ezzel újra növelni tudják a 20%-on „pörgő” gázvezetéken a Németországba szállított gáz mennyiségét).

Ez a huzavona és az emiatt jócskán visszafogott orosz gázszállítás a nyár óta durván felhajtotta a gáz árát Európában, a Gazprom pedig nemrég azt helyezte kilátásba, hogy a szállítások további visszafogásával még legalább 60%-kal emelkedni fognak az árak, azóta pedig gyors ütemben ehhez közelednek a tényleges piaci árak.

Mindezek után ma a Gazprom a kanadai állításnak lényegében az ellenkezőjét közölte a Telegram csatornáján, miszerint:

A portovajai kompresszorállomás egyik turbinája sem áll javítás alatt Kanadában.

A megengedő értelmezés szerint persze csak arról van szó, hogy az öt turbina, ami Montreálban van, már átesett a javításon/karbantartáson, így csak azt cáfolta a Gazprom, hogy ezek még javítás alatt állnának. A kevésbé megengedő értelmezés szerint viszont az orosz állami gázmonopólium lényegében azt üzente Európának és a saját közönségének: nincsenek semmiféle turbinák Kanadában, így azokat Németország érintésével át sem kell már vennie (hiába érkeznek majd az erről szóló nyugati hírek), hogy ezek beépítésével újra fokozni tudja a gázküldést a németek felé.

Az utóbbi értelmezés nyilvánvalóan nagyon rossz üzenetet küldene az európai gázpiacok felé, mert azt jelentené, hogy még a legjobb esetben is csak azt a napi 33 millió köbméternyi gázmennyiséget küldi majd a Gazprom a németek felé, mint amennyit az Északi Áramlat 1 augusztus 31-én kezdődő háromnapos leállítása előtt is küldött, a rosszabb esetben pedig annyit se (lásd alább). Ez nyilvánvalóan hajtja felfelé az árakat, ahogy azt egyébként a Gazprom múlt héten már megüzente.

Érdemes tudni, hogy a Reuters háttérinformációi szerint a portovajai kompresszor állomáson jelenleg csak egyetlen turbina üzemel, amit anno a Siemens Energy küldött, egy másikat karbantartási okok és a motor "technikai állapotára" hivatkozva már leállítottak. Ezek miatt van az, hogy csak a névleges kapacitásnak (167 millió köbméter/nap) a 20%-át, napi 33 millió köbméternyi gázt küldenek az oroszok a németeknek a Balti-tenger alatti vezetékpáron.

Most augusztus végén pedig ezt az egyetlen, éppen üzemelő turbinát akarják karbantartani az oroszok és éppen ebből erednek a piaci félelmek, hogy ha valami műszaki dolog „félremegy”, akkor nem is indul már újra a gázküldés.

Alapesetben egyébként hat (nagy teljesítményű, 52 MW-os) turbina egyszerre működik a kompresszorállomáson, de még akkor is képes az állomás a teljes kapacitáson üzemelni, ha közülük kettő nem pörög éppen. A hat turbinán felül alapesetben van még további két kisebb kapacitású is (egyenként 27 MW-osak) a kompresszor állomáson, illetve van négy tartalék turbina is, hogy ha a többieket éppen karban kell tartani (általában 3 évente eljön ennek az ideje), akkor legyen mivel küldeni a gázt.

A kanadaiaknál tehát most a nyári hónapokban hat turbina volt karbantartáson, és egyet már visszajuttattak Németországba, de onnan a fentiek szerint nem jutott el Portovajába, hanem visszaküldték az oroszok a németeknek, a többi öt pedig még várja a sorsát Montreálban.

A fenti háttérinformációk alapján nem nehéz azt belelátni az a témába, hogy a többi öt turbina sem fog egyelőre visszakerülni az oroszokhoz, hogy azok beépítésével újra felpörögjön a gázszállítás Németország irányába.

Közben az is lényeges, hogy az oroszok eddig csak 25 MW-os kapacitású turbonákat tudtak gyártani, de az orosz Power Machines fejlesztőcég azt ígéri, hogy lesz egy 65 MW-os turbinája, amelynek a tesztüzemét 2024 elején lehet megkezdeni és dolgozik egy 170 MW-os kapacitású turbinán is.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images