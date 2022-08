Már havonta bedobják a vasárnapi boltzárat, pedig csak egy rossz vicc ez az egész?

Portfolio 2022. augusztus 25. 09:00

Nehéz időszak előtt áll a kiskereskedelem, hiszen a GDP-növekedés lassulni fog, a háztartások pedig már most visszafogják a vásárlásaikat – mondta a Portfolio-nak Vámos György. Az OKSZ főtitkára szerint ebben a helyzetben a vasárnapi boltzár ismételt, változatlan tartalmú felvetése – július után augusztusban – korábban is kifogásolt megalapozatlansága miatt nem segítene a kiskereskedők helyzetén, sőt, rontana is. Úgy véli, hogy sok bolt számára „már nem az a kérdés, melyik nap nyissanak ki vagy zárjanak be, hanem az, hogy kinyissanak-e még egyáltalán”.