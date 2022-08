Sorra szedi áldozatait a magas rezsi: több ismert magyar étterem is bezár

Több vendéglátóhely kényszerül lehúzni a rolót a gazdasági válság, a rezsiköltségek, az alapanyagok drágulása, a munkaerőhiány miatt, ráadásul a folyamatosan növekvő árak mellett az emberek is jobban meggondolják, hogy mire költenek, így a vendégek is elmaradoznak.

Bezár Budapest III. kerületének patinás étterme, az Új Sipos, amely közösségi oldala szerint szeptembertől 1-től a vendéglátóhely jelenlegi formájában nem fogad vendégeket. A bérlők a továbbiakban nem tudnak gondoskodni az étterem működtetéséről az energiaválság és a folyamatosan növekvő alapanyagárak miatt.

Nem tudja tovább folytatni tevékenységét a több mint 30 éves múltra tekintő soproni Graben étterem sem, amely kényszerűségből döntött amellett, hogy szeptember 5-től lehúzza a rolót.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy a szállodák 20-25 százaléka, míg a vendéglátóhelyek 30-50 százaléka zárhat be az infláció és a rezsiköltségek miatt.

A járványügyi korlátozások megszűnésének köszönhetően egyre dinamikusabban épül vissza a beutazó turizmus Magyarországon, annak ellenére is, hogy a háború miatt elmaradnak az ukrán és az orosz turisták, a szigorú kínai covid-szabályok miatt pedig a kínai utazók is - közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) pénteken az MTI-vel. Ami a jövőt illeti, Baldauf Csaba, a szövetség elnöke szerint „ami most jön, az durvább lesz, mint a Covid.”

