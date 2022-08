Megszólalt Powell: fájdalmas és hosszú lesz az infláció elleni harc

Jerome Powell Fed-elnök megtartotta felszólalását a jegybank évenként megrendezett konferenciáján Jackson Hole-ban. A Fed-elnök elmondta, hogy az infláció leszorítása időigényes folyamat lesz, és várhatóan gazdasági lassulással jár majd (recesszioóról a jegybankelnök nem beszélt). A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatok hátrányosan érintik majd a lakosságot, de az árstabilitás helyreállítása most elsődleges. A Fed-elnök nem adott új előretekintő iránymutatást, gyakorlatilag megismételte a júliusi ülés után elhangzottakat.

A Fed legfőbb célja, hogy helyreállítsa az árstabilitást, enélkül nem érhetők el a foglalkoztatási célok sem. Az árstabilitás helyreállítása eltarthat némi ideig, és az infláció elleni harccal együtt lehetséges, hogy a növekedés a potenciális szintje alá csökken majd, és a munkaerőpiacon is enyhülés látszik majd - mondta Powell. Az elnök azt is elmondta, hogy a lassuló gazdaság, a magasabb kamatok, és az enyhülő munkaerőpiaci nyomás segít majd leszorítani az inflációt, mindezek fájdalmat okozhatnak majd a lakosság körében.

Az árstabilitás helyreállítása időigényes lesz, és határozott fellépésre lesz szükség, hogy a kereslet és kínálat egyensúlya helyreálljon.

- mondta.

Az eddig beérkezett gazdasági adatok vegyes képről árulkodnak, de Powell szerint a gazdaság továbbra is erős. A munkaerőpiac túlfűtött állapotban van, a munkaerő-kereslet továbbra is meghaladja a munkaerő-kínálatot. Az inflációs nyomás továbbra is jelentős. A júliusi inflációs adat meglepően alacsony volt, aminek örülni lehet, de egy hónap adatából nem lehet kiindulni - mondta Powell,. aki hozzátette: további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy a Nyíltpiaci Bizottság meggyőződjön az infláció mérséklődéséről.

Powell emlékeztetett, hogy a jegybank kamatemelésbe kezdett, hogy olyan szintre emelje az irányadó kamatot, amely alkalmas lesz az infláció megfékezésére. Emlékeztetett, hogy a legutóbbi, júliusi ülésen a jegybank 2,5%-ra emelte a célkamatszint tetejét, és a becslések szerint hosszabb távon ez lehet az a szint, ahol a kamatok stabilizálódhatnak. Ugyanakkor a magas infláció miatt a semleges kamatszint jelenleg nem lehet elegendő, afölé kell emelni a kamatokat.

Powell emlékeztetett, hogy júliusban 75 bázisponttal emelték meg az irányadó kamatszintet, és már akkor is úgy vélekedett, hogy a következő ülésen is egy szokatlanul magas kamatemelés jöhet. A szeptemberi döntés viszont teljes mértékben az addig beérkező adatoktól függ majd. Ahogy a monetáris politika egyre szigorúbbá válik, egy idő után lassíthatnak majd a kamatemelési tempón - mondta (ez alatt azt értette, hogy a Fed hagyományosan 25 bázisponttal szokott emelni vagy vágni ülésről-ülésre, most viszont ennél "szokatlanul" nagyobb lépésekre szánták el magukat).

Az árstabilitás helyreállításához valószínűleg egy ideig korlátozó monetáris politikai irányvonal fenntartására lesz szükség - mondta. "A történeti adatok erősen óva intenek a politika idő előtti lazításától" - mondta Powell, aki emlékeztetett: a bizottság résztvevőinek legfrissebb, a júniusi előrejelzései szerint a szövetségi alapkamat mediánja 2023 végéig valamivel 4 százalék alatt marad. A résztvevők a szeptemberi ülésen frissítik előrejelzéseiket.

Powell szerint az előző évtizedekből a jegybank az alábbi három leckét tanulta meg az infláció kapcsán (itt külön említette az 1970-es és '80-as évek magas inflációval jellemzett időszakát):

a jegybank fel tud és fel is kell lépnie a magas inflációval szemben. Elmondása szerint a korábbi évtizedekben a jegybanknak bizonyítania kellett, hogy képes helyreállítani az árstabilitást, ma ez már elvárás velük szemben. A Fed tisztában van vele, hogy a jelenlegi magas inflációt a túlkereslet és a szűkös kínálat okozza, és a jegybank ezek közül csak előbbire tud hatni, mégis lépniük kell, hogy a kereslet letörésével egyensúlyba hozzák a gazdaságot.

