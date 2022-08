10 évet se kell várni arra, hogy a munkaerőpiac is érezze a jelenlegi oktatási rendszer állapotát

Ferkó Nikolett 2022. augusztus 28. 18:00

Mintegy tíz év múlva megjelennek a jelenleg alsó tagozatos gyerekek, vagyis az alfa generáció ("digitális bébik") első képviselői a munkaerőpiacon, ők lesznek a legnagyobb vesztesei a fokozatosan a gyermekmegőrzés szintjére süllyedő hazai közoktatásnak, amely komplex átalakítás nélkül már sokszor a jelenlegi munkáltatói igények kielégítésére sem képes - mondta a Portfolio-nak Totyik Tamás. A magas színvonalú oktatáshoz már most is csak a tehetősebb réteg fér hozzá, mondhatni már most a gazdagok privilégiuma, valamint a közoktatás alig képes a pedagógushiányból fakadó extra terhek kielégítésére, ez pedig a jövőben a társadalom szerkezetét is bomlaszthatja. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke szerint, ha a sztrájkbizottság most azonnal megegyezne a béremelésről a kormánnyal, akkor is megmarad a pedagógushiány, amely mellett egyéb problémák is vannak. Különösen aggodalomra adhat okot az idei fűtési szezon, amely idején tetőzhet a pedagógusok türelme. A jelenlegi törvények miatt nem egyszerű sztrájkot szervezni, így a szakmabeliek polgári engedetlenséggel próbálkozhatnak.