Egyre súlyosabb a cukorhiány: brutálisan megdrágulhatnak az édességek

A cukor hosszú időn át egyre olcsóbb lett a világpiacon, tavaly azonban hirtelen fordulat következett be, és elindult az áremelkedés, amivel most már a termelőknek is számolniuk kell – nyilatkozta a Népszavának Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetsége főtitkára.

A Kereskedelmi Világszervezet intervenciója és az Európai Unió cukoripari rendtartásának nyomán 2006 és 2017 között csaknem felére csökkent az európai cukorgyárak száma és termelése. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Európában mindenütt cukorhiány alakulhatott ki. Itthon is csak a kaposvári üzem termel, aminek köszönhetően hazánk az exportőr pozícióját elveszítve importőrré vált.

A sorozatos gyárbezárások mellett a cukor és az kukoricaszirup kínálatának csökkenéséhez olyan tényezők is hozzájárultak, mint a klímakrízis, a répaültetvények megfogyatkozása, és számos növénybetegség. A kiesett termelést ellensúlyozni hivatott behozatal a magas vámok és a szűkös kvóták miatt akadozik. Az édességgyártók azért sincsenek könnyű helyzetben, mert az összetevők beszerzése az üzemanyagárak növekedése, a tengeri szállítás akadozása, és a forint gyengülése miatt egyre drágább lesz.

Még nem látni, mikor érnek véget a kedvezőtlen folyamatok, de van pár biztató jel. A konténeres szállítás árai mérséklődtek, és a forint árfolyamának stabilizálódására is tettek már lépéseket – nyilatkozta Intődy Gábor. A főtitkár hozzátette, hogy hosszú idő óta először bizonyos élelmiszerek ára már csökkenőben van, a folyamat tartóssága viszont kétséges.

Az Európai Unióban Magyarország még így is második az élelmiszerár-emelkedésben. Az Eurostat szerint júliusban 28,7 százalék voltak magasabbak az élelmiszerárak, mint tavaly, ebben csak Litvánia előz minket, ahol 29,4 százalékos volt az áremelkedés.

