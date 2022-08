Elsőként lépett a magyar futárcég: felveszi az eddig katázó alkalmazottait

A Kifli az első magyarországi futárcég, amely kompenzáció helyett bejelentett munkaviszonyt kínál a futárainak, akik már nem katázhatnak. A cég emellett 1000 forintos címpénzt és indulási bónuszt is kínál az új áruszállítóinak.

"Aki most csatlakozik hozzánk alkalmazotti munkaviszonyban, az akár jobban is kereshet ezután, mint eddig katásként ráadásul indulási bónuszt is kap az első hónap után.” – fejtette ki Klekner Péter ügyvezető.

A kiflinél munkát vállaló áruszállítók rugalmas időbeosztásban dolgozhatnak négy féle műszakban: reggel, délelőtt, délután, este. Az autót és a munkavégzéshez szükséges eszközt, valamint a kezdést megelőző képzést a Kifli adja. A borravaló 100%-a munkavállalónál marad, amivel kiegészítve a címpénz a címeként akár 1000 forintot is elérheti.

A most jelentkezőket az első ledolgozott teljes hónap után bruttó 30.000 forinttal jutalmazza a cég, ezzel is motiválva a csatlakozni kívánó áruszállítókat. A sikeres jelentkezéshez B kategóriás jogosítvány és 1,5 éves balesetmentes vezetési tapasztalat szükséges.

