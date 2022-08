Körvonalazódik az EKB fordulata: már szeptemberben óriási kamatemelés jöhet

Az Európai Központi Banknak erőteljesen fel kell lépnie az infláció ellen, és szeptemberben legalább fél százalékponttal kell emelnie, de a 75 bázispontos emelés sem kizárható - mondta Martins Kazaks, a lett jegybank elnöke, az EKB Kormányzótanácsának tagja. Nem ő volt az egyedüli, aki határozott kamatemelést sürget.

A lett jegybankár szerint az inflációs várakozások továbbra is nagyjából ott állnak, ahol lenniük kell, ami önmagában örömteli - írja a Bloomberg. Csakhogy a másodkörös hatások bármikor felléphetnek, emiatt az EKB-nak nagyon határozott lépést kell tennie.

Kazaks szerint az 50 bázispontos emelés ésszerű, de akár a 75 bázispont is szükséges lehet.

Elmondása szerint az augusztusi inflációs adat és az EKB szeptemberi előrejelzése kulcsfontosságú lesz abból a szempontból, hogy mekkora emelésre lesz szükség. Az augusztusi adat szerdán érkezik.

Nem Kazaks volt az egyetlen, aki 75 bázispontos emelést javasol: Robert Holzmann és Klaas Knot döntéshozók korábban úgy nyilatkoztak, hogy egy ilyen lépés legalább megfontolást érdemel. Mások ugyanakkor úgy nyilatkoznak, hogy az egyre valószínűbb recesszió segít majd letörni az inflációt.

Olli Rehn finn jegybankelnök szerint az EKB számára itt az idő, hogy határozottan lépjen szeptember 8-án, Isabel Schnabel és Francois Villeroy de Galhau kormányzótanács-tagok szintén határozott fellépést sürgetnek.

Az EKB júliusi ülésén meglepetésre 50 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, Christine Lagarde elnök kommentárja szerint viszont ez egy "előrehozott" lépés volt, amely nem befolyásolja a kamatpálya várható tetejét. A 75 bázispontos emelésre az Egyesült Államokból van példa, a Fed is ilyen szokatlan mérétkű emelést hajtott végre.

Kazaks szerint az EKB már az első negyedévben elérheti a semleges kamatszintet - ez az az elméleti szint, ahol a monetáris politika nem stimulálja, de nem is fogja vissza a gazdasági növekedést. Kazaks elmondása szerint az is szükséges lehet, hogy a jegybank ezen túl is kamatemeléseket hajtson végre.

Kazaks emellett azt is felvetette, hogy a jegybanknak ideje elkezdenie a vitát a mennyiségi szigorításról, azaz a mérlegében felhalmozott államkötvények értékesítéséről. "Minél hamarabb elkezdünk róla beszélni, annál jobb, de ez nem jelenti azt - és a piacoknak ezt meg kell értenie -, hogy már holnap meg is lépjük" - mondta a döntéshozó.

Az Európai Központi Bank 2015 óta alkalmaz eszközvásárlási programot, amelynek volumenét a koronavírus-válságban jelentősen megnövelte. Az EKB idén júniusban állt le a kötvényvásárlásokkal, de egyes tagállamok esetén (például Olaszorság) még mindig nettó vásárlóként lép fel, és a lejáró kötvényeket Európa-szerte újrabefekteti.

Címlapkép: Getty Images