Sietve engedélyeznék a Pfizer és Moderna új vakcináit, ám van velük egy bökkenő

Az FDA azelőtt hozta meg a döntését, hogy az omikron ellen létrehozott új oltások embereken végzett tesztelési sorozataival végeztek volna. Az ügynökség ehelyett egereken végzett kísérletek, az eredeti vakcinák profilja és az omikron régebbi formái ellen fejlesztett emlékeztető oltások adatait figyelembe véve értékeli az új oltásokat.

Az eljárás nem különösen szokatlan, hiszen az FDA ugyanezt a megközelítést alkalmazza a folyamatosan mutálódó influenzavírusokkal szemben is, amelyekkel másképp nem is lehetne lépést tartani. Számos oltóanyag-szakértő azonban kifejezte az aggodalmát, mondván, hogy az influenza elleni vakcinák a következő évben már nem nyújtanak védelmet a gyors mutáció miatt, míg a koronavírus elleni készítmények továbbra is elvégzik a legfontosabb feladatukat, vagyis távol tartják az embereket a kórházaktól. Emiatt sietni is felesleges.

Kényelmetlenül érzem magam, amiatt, hogy most tovább lépünk - hogy több millió vagy több tízmillió adagot adnánk az embereknek egereken végzett kísérleti adatok alapján

- mondta Paul Offit, az FDA tanácsadója és a Philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója.

Problémás továbbá, hogy a klinikai vizsgálati adatok kihagyásán túl az FDA ezúttal a korábbi koronavírus elleni vakcinák jóváhagyását megvitató felülvizsgálati tanácsát ülését sem hívta össze. A FDA azzal indokolta a találkozó lemondását, hogy nincs olyan új kérdése, amelyet érdemes lenne megvitatni.

Az Egyesült Államokban kapható koronavírus elleni vakcinákat eddig nem módosították, jóllehet a vírus azóta már több ízben tovább fejlődött. A kutatók szerint a vakcinák remekül beváltak az eddigi vírustörzsek ellen, de BA.5 omikron-alváltozat ellen már nem annyira hatékonyak. A szövetségi egészségügy hatóságok június végén utasították a Pfizert és partnerét a BioNtechet, valamint a Modernát, hogy frissítsék a vakcináikat, hatékonyabbé téve azokat az új omikron változatok ellen is.

A Moderna új vakcinájának humán kísérletei már megkezdődtek, a Pfizer-BioNTech vakcina esetében pedig várhatóan ebben a hónapban indulnak a vizsgálatok - közölték a vállalatok. Az amerikai kormány által tervezett őszi emlékeztető kampány előtt azonban még nem lesznek eredmények.

(The Wall Street Journal)

Címlapkép forrása: Getty Images