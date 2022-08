Itt a vége: ezt kell most tenned, ha búcsúzol a katázástól

Az új kata adótörvénnyel jelentősen megváltozik azok köre, akik a jövőben ezt az adózási formát választhatják. Minden katás vállalkozásnak, tehát azoknak is, akik jogosultak az új katára, augusztus 31-én automatikusan megszűnik a jelenlegi kata adóalanyisága, és harminc napon belül mindenkinek el kell készíteni a záróbevallását. Ennél is nagyobb feladat számukra annak a „kitalálása”, hogy hogyan haladjanak tovább. A kérdés komplex és nem is könnyű, de mind a konkrét záráshoz, mind pedig a folytatáshoz érkezik segítség – közölte a Portfolio-val a Számlázz.hu.

Augusztus 31-én jár le az eddig ismert formában létező kata időszaka, ezt követően 30 nap áll rendelkezésére a leendő ex-katás vállalkozóknak arra, hogy a záróbevallást elkészítsék

– ha tehát augusztus 31-e előtt nem került megszüntetésre a vállalkozás, ezt a bevallást szeptember 30-ig kell benyújtaniuk. De az érintetteknek van egy további fontos dolguk is most, és ennek itt van a határideje:

el kell dönteniük, hogy mit kezdenek az életükkel.

Vállalkozók maradnak-e, ha igen, akkor egyéni vagy társas vállalkozás formájában, elmennek alkalmazottnak valahova, vagy egyéb módon biztosítják megélhetésüket. A záró bevallást mindenképpen el kell készíteni (valószínűleg egyetlen kivétel lesz, ha egész évben szünetelt a vállalkozás és nem keletkezett bevétele), de attól függően, hogy hogyan döntöttek, rengeteg további teendőjük van a következő néhány hónapban.

Van szoftveres segítség

A Számlázz.hu online számlázóprogramot közel 220 ezer katás vállalkozás használja, vagyis a mindeddig ezen adónemben dolgozó vállalkozók nagyjából fele. Közülük több mint tízezren felhasználói az autokata rendszernek, amely automatikussá teszi a katás adminisztrációt. Az autokata az adóbevallás támogatásán túl pontosan figyeli és kijelzi a kata- és alanyi adómentes keret alakulását, bevételi nyilvántartást vezet, figyelmeztetéseket küld a teendőkről, határidőkről. „Az autokata szolgáltatás számos felesleges munkaórát spórolt meg eddig a katázóknak és a záróbevallást is gyorsan, zökkenőmentesen és egyszerűen lehet elkészíteni segítségével” – mondta el a Portfolio-nak Kristó Zoltán, az autokatát fejlesztő Riport Applications ügyvezetője.

Egy új megoldással a kötelező záróbevallást is ugyanilyen könnyen és hibamentesen készíthetik és nyújthatják be az érintettek, és azok is használhatják a szolgáltatást, akik eddig nem autokatáztak. Hozzátette: az autokata felhasználóknak természetesen továbbra is rendelkezésre áll az ügyfélszolgálat, amely végigvezeti a szükséges folyamatokon mindazokat, akik valamely oknál fogva mégis elakadnának.

Az ügyfélszolgálat üzleti, adótervezési tanácsadást természetesen nem nyújt, de minden olyan konkrét teendő kapcsán segít, amely a mostani változások adóvonzatához kapcsolódik

– fogalmazott.

A megfelelő vállalkozási és adózási forma kiválasztása

Nagy kérdés persze, hogy mit kezdjenek most a katás vállalkozók. Egyöntetű, leegyszerűsítő válasz nincs, hiszen mindenkinek az egyéni üzlete, élethelyzete, célja más és más.

Annyi biztos, hogy ha be is jelentkezik az új kata alá, de nem magánszemélytől szerez bevételt a vállalkozó, akkor biztosan megszűnik az új kata szerinti adóalanyisága.

Amennyiben az eddigi katás vállalkozó egy másik adónemben, de továbbra is egyéni vállalkozóként folytatja a tevékenységét, nem változik adószáma, és tovább használhatja meglévő a Számlázz.hu fiókját is. Amennyiben úgy dönt, hogy például kft.-t alapít, akkor az külön jogi személyiséggel bíró entitás lesz, új adószámmal, vagyis a jogfolytonosság megszakad.

Ugyanez igaz fordítva is: az eddig katázó betéti társaság is dönthet új egyéni vagy társas vállalkozás alapítása mellett. A döntés, amely szerint valaki egyéni vállalkozó lesz, vagy alapít egy céget, több tényezőtől, egyéni mérlegeléstől is függ. Az egyéni vállalkozó, illetve a bt. beltagja a teljes magánvagyonával felel a cég adósságaiért, adott esetben egy rosszul sikerült üzlet a magánvagyonát is érintheti. Egy kft.-nél az alaptőke befizetését követően további felelőssége nincs – bár speciális esetekben ebben is vannak kivételek.

„Mindenképpen felmerül a kérdés, hogy egy vállalkozó mennyire érzi magát felkészültnek vagy képesnek arra, hogy bizonyos adózási lépéseket önállóan megtegyen. A sokak számára kézenfekvő átalányadózás kérdésébe nagyon markánsan beleszól az, hogy ki milyen jellegű tevékenységet végez.

Aki szolgáltatást nyújt és viszonylag alacsony költséghányaddal rendelkezik, annak ez kifejezetten kedvező, hiszen az átalányadó elismer valamekkora költséghányadot. Ha valaki árut forgalmaz, webshoppal rendelkezik, terméket állít elő, amihez alapanyagot vásárol, ott ezt nagyon érdemes meggondolni

– fogalmazott Kristó Zoltán.

Digitális segítséggel könnyebb

Ha valaki otthonosan mozog az informatika világában, az átalányadózáshoz digitális támogatást élvezhet, ami akár teljesen automatizálhatóvá teszi számára az ügyintézést. Mi azt gondoljuk, hogy az átalányadózónak is jó, ha van könyvelője, de a Számlázz.hu készül arra, hogy az adóbevallásukat akár maguknak is elkészíthessék azok, akik ezt az adózási formát választják” – mondta el a Portfolio-nak Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője.

Az autokata szakmai tapasztalatára építve olyan megoldáson dolgozunk, ami mind a vállalkozók, mind könyvelők számára jelentős tehermentesítést jelent az átalányadózásban. Az automatizmusokra épülő eszköz a fizetendő összegek pontos kiszámítására és grafikus ábrázolására, automatikus bevételinyilvántartás-vezetésre, a bevallások és az utalások pontos előkészítésére is alkalmas lesz.

Hozzátette: mindazoknak, akiknek az átlalányadózás nem megfelelő, olyan vállalkozási vagy adózási formát kell választani, ahol a könyvelő ezeket a feladatokat elvégzi helyettük.

„Vannak egzotikus adózási formák, például az ekho, amely sportolóknak, művészeknek, médiában dolgozóknak egy kiváló adózási forma, viszonylag egyszerű, és egyben kedvező is. Az egyes adózási formák választása esetén különböznek a bejelentési határidők, és aki nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat, egyéni vállalkozóként automatikusan a vállalkozói személyi jövedelemadó (vszja) hatálya alá kerül, míg a társas vállalkozásoknak a társasági adó szerint kell leróniuk adókötelezettségeiket, ha nem jelentkeznek be kifejezetten a kisvállalati adó (kiva) alá.

Felmérés: legtöbbjük még tanácstalan

A Számlázz.hu katás felhasználói körében még júliusban készített egy kérdőíves kutatást, amelyet több mint 6 ezer vállalkozó töltött ki. Ezek szerint a jelenleg még a kata szerint adózók mindössze 10 százaléka látja úgy, hogy újra katás lesz a jövőben. 43 százalékuk átalányadózásra térne át, 11 százalékuk válaszolt úgy, hogy megszünteti a vállalkozását, és csupán 6 százalékuk tervezi új cég alapítását. A váltáshoz a megkérdezettek háromnegyede elsősorban a könyvelőjétől vár segítséget, ezt követően a második tájékozódási forrás az online cikkek, tartalmak köre. A felmérésből kiderül: a legnagyobb bizonytalanság nem a zárással, hanem az egyéni jövőjükkel kapcsolatban van. A kérdőív eredményeire az is hatással lehetett, hogy a záróbevallásról keveset hallhattak az érintettek a médiából annak ellenére, hogy mindenkinek kötelező; az adózási formák közül pedig az átalányadózás kapta a legnagyobb figyelmet, holott az csak egy lehetséges alternatíva a jövőt illetően.

