Koronavírus Magyarországon: furcsa volt a nyár, ezek most a legfertőzöttebb megyék

Érdekesen alakult a most véget érő nyári évszakban a hazai koronavírus-járvány: júniusban elérte idei mélypontját, július a megszokottól eltérően a gyorsuló terjedéséről, augusztus viszont már a fokozatos enyhülésről szólt. Az esetszámok most már egy hónapja csökkennek, a múlt hétre mindössze egyetlen megye maradt, ahol még növekedett az új fertőzöttek száma. Az sajnos nyilvánvaló, hogy Magyarország nem készült fel ez idő alatt új intézkedésekkel egy esetleges erősebb őszi járványhullámra.

Lecsengő nyári járványhullám

A ma délelőtt közzétett adatok szerint a múlt héten 12 157 új fertőzöttet és 100 halálesetet regisztráltak Magyországon, mindkét szám a járványhelyzet további fokozatos enyhülését jelzi, ami már egy hónapja tart. Több mint ötödével, 978 főre csökkent a kórházban ápoltak száma is, és lélegeztetőgépen is kevesebben, 23-an vannak.

Ahogy a fenti járványgörbén is látható, a nyári évszakban tisztán kirajzolódott egy járványhullám, amelynek a július végi csúcsa azonban nagyjából az ötöde volt csak a január végén tetőző előző hulláménak. Míg a téliben az „eredeti” omikron variáns, a nyáriban annak BA.4 és BA.5 alváltozata lehetett a domináns a nemzetközi tapasztalatok szerint. Június közepi elindulása óta ez a kisebb hullám több mint 125 ezer regisztrált fertőzést és közel 700 halálesetet okozott. A némelyeket így is sokkoló számok ellenére nem biztos, hogy erre a kisebbfajta nyári járványhullámra utólag egy önálló, hatodik hullámként fogunk később visszaemlékezni.

Koronavírus-hullámok Magyarországon Hullám Időtartam Domináns variáns Fertőzésszám Halálesetszám Halálozási arány Oltottak száma* 1. 2020.03.04. - 2020.06.20. Eredeti (vuhani) 4 086 570 14,0% 0 2. 2020.06.21. - 2021.01.26. Eredeti (vuhani) 356 791 11 543 3,2% 0 3. 2021.01.27. - 2021.07.07. Alfa (brit) 447 461 17 886 4,0% 17772 4. 2021.07.08. - 2021.12.30. Delta (indiai) 444 717 9 105 2,0% 5126330 5. 2021.12.31. - 2022.06.13. Omikron (dél-afrikai) 670 067 7 490 1,1% 5981569 6. 2022.06.14 - Omikron (dél-afrikai) 125 425 697 0,6% 6198018 Összesen 2 048 547 47 291 2,3% 6198798 Forrás: koronavirus.gov.hu, Portfolio * a hullám kezdetén, legalább kétszer

Egy megye maradt

Szokásos heti térképünk megmutatja, hogy a múlt hétre mi maradt ebből a hullámból: népességarányosan Baranya, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet, a legkevesebbet pedig Budapesten, Vas és Komárom-Esztergom megyében.

Míg a járványhullám elején a gazdaságilag aktívabb és nagyobb népsűrűségű megyékben volt magasabb az esetszám, a hullám második felére ez megváltozott, és Budapest mellett a gazdaságilag fejlettebb dunántúli megyék is a mezőny második felében foglalnak helyet. Az omikron okozta előző hullámhoz hasonlóan most is Baranya megyében csengett le a legkevésbé a járvány, emögött azonban a mintavételek magasabb száma is állhat: nem hogy a tesztek földrajzi eloszlását, de heti darabszámát sem ismerjük, ugyanis nem közlik.

A hivatalosan kimutatott országos esetszám a múlt héten 18%-kal volt kisebb, mint a megelőző héten, a július végi csúcshoz képest pedig 44%-kal csökkent. Megnéztük azt is, hogy a múlt héten volt-e még olyan megye, ahol emelkedett az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, és igen: Zala megyében minimális, 1%-os növekedést regisztráltak. Budapest mellett 11 olyan megye volt, ahol az országos átlagnál nagyobb mértékben, és 7, ahol kisebb mértékben csökkent az esetszám.

Az országos, a fővárosi, és a legérdekesebb megyékben kirajzolódó járványgörbét mutatja alábbi ábránk. Mint látható, egyes helyeken ütemesebben, másutt lassabban cseng le a nyári hullám. Baranya megyében az egy hónappal ezelőtti csúcshoz képest az országos 44%-os átlaggal szemben még csak 12%-kal csökkent a heti esetszám.

Hogy készülünk az őszre?

Nemrég a Népegészségügy című folyóiratban több érdekes tanulmány is megjelent a hazai járvány korábbi hullámairól, amelyek egyértelműen bizonyították a védőoltások fertőzéssel, és különösen annak halálos lefolyással szembeni erős hatásosságát.

Ezek egyikében a neves epidemiológus és virológus szerzők azt javasolják, hozzanak intézkedést az alapimmunizálásban és emlékeztető oltásban részesültek arányának növelésére. A harmadik oltás után is számítani kell a védettség szintjének csökkenésére, jellemzően négy hónap elteltével, ezért az idős, több krónikus alapbetegséggel, immunhiánnyal élő betegek számára a harmadik oltás után 4–6 hónappal a negyedik oltási dózis megfontolandó.

AZ ŐSZI JÁRVÁNYHULLÁMRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉST IDŐBEN JAVASOLT ELKEZDENI, BELEÉRTVE AZ IMMUNIZÁCIÓS STRATÉGIA ÉS AZ OLTÁSOKRA VALÓ ÖSZTÖNZÉS MÓDSZERTANÁNAK ÁTGONDOLÁSÁT IS

– írták, ilyen intézkedésről azonban Magyarországon nem tudni.

A múlt héten 584 első, 553 második, 1220 harmadik és 3083 negyedik oltást adtak be hazánkban, vagyis hét nap alatt mindössze 5440-en éltek az oltás lehetőségével. Harmadik oltással a lakosság 39,9%-a, negyedikkel mindössze a 3,4%-a rendelkezik, ezek az arányok egy erőteljesebb, akár új variáns okozta őszi járványhullám esetén könnyen elégtelennek bizonyulhatnak.

Címlapkép: Getty Images