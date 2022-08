Nem enyhül a nyomás, tovább szárnyalnak a termelői árak

Tovább erősödött az ipari termelői árak emelkedése júliusban, egy év alatt már közel 40 százalékos volt a költségek emelkedése, de egy hónap alatt is 5,7 százalékos drágulás volt tapasztalható – közölte a KSH szerda reggel. Ez pedig erősíti azt a képet, hogy az infláció a következő hónapokban várhatóan még tovább emelkedik majd mielőtt tetőzik.

Júliusban az ipari termelői árak átlagosan 37,9%-kal növekedtek az egy évvel korábbihoz képest. A belföldi értékesítés árai 52,7, az exportértékesítésé 30,4%-kal magasabbak voltak. A belföldi értékesítés árainak magasabb ütemű növekedését a jelentős drágulást realizáló energiaipar nagyobb részaránya okozta. Emellett az alapanyagárak emelkedése és a forint gyengülése is meghatározó volt. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítés árai 9,1, az exporté 3,9, az ipari termelői árak pedig összességében 5,7%-kal nőttek – közölte a KSH.

A belföldi értékesítés árain belül a feldolgozóiparban 36,4%-kal, az energiaiparban pedig 95%-os emelkedés volt megfigyelhető egy év alatt. Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 69,8, a beruházási javakat gyártókban 17,1, a fogyasztási cikkeket gyártókban 29,8%-kal nőttek az árak a statisztikai hivatal adatai szerint.

Az év első hét hónapjában a tavalyi hasonló időszakhoz képest a belföldi értékesítés árai 42, az exportértékesítéséi 22,7, az ipari termelői árak pedig összességében 29,2%-kal nőttek.

A most megjelent adatok azt támasztják alá, hogy az inflációs nyomás továbbra is erős a gazdaságban, a következő hónapokban még a fogyasztói árakban is további emelkedés jöhet. Az MNB alelnöke tegnapi háttérbeszélgetésén úgy fogalmazott, hogy a júliusi 13,7%-ról augusztusban 15-16%-ra emelkedhet az infláció a jegybank számításai szerint. Az elemzők közben már 20 százalék körüli csúcsot is elképzelhetőnek tartanak az év vége felé, főleg akkor, ha az üzemanyagok árstopját nem hosszabbítja meg a kormány októbertől.

Címlapkép: Getty Images