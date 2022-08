Nem gyorsul a vállalati foglalkoztatottság az Egyesült Államokban

Elmaradt a várakozástól a vállalati szférában foglalkoztatottak létszámának emelkedése az Egyesült Államokban, és augusztusban pont annyival nőtt a foglalkoztatottság, mint júliusban.

Közzétette az ADP az amerikai versenyszférában foglalkoztatottak létszámának alakulását, amelyben nem látjuk a foglalkoztatottság növekedésének gyorsulását: augusztusban 132 ezerrel dolgoznak többen a magánszférában, mint júliusban - az akkori növekedés 128 ezer volt.

Az elemzők arra számítottak, hogy augusztusban jelentősebb mértékben gyorsul a foglalkoztatottság: 288 ezres növekedésre számítottak, ehhez képest a most közölt szám meglehetősen gyengének nevezhető.

Az amerikai foglalkoztatottság növekedésének lassulása, sőt, a munkanélküliség újbóli növekedése nem lenne meglepetésszerű: a Fed határozott mértékben emeli a kamatokat, amellyel í]y visszafogja a gazdaságot. A Fed maga is úgy érvel, hogy a munkanélküliség átmeneti emelkedésére szükség lehet ahhoz, hogy a magas infláció erőteljesen mérséklődni tudjon.

A vártnál gyengébb ADP-közlés ugyanakkor még nem feltétlenül ennek a jele, egy-egy hónapban ugyanis láthattunk kilengéseket, a piac nem is reagálta túl a friss közlést. Ráadásul nem is az ADP által közölt szám a foglalkoztatottsági főmutató: az pénteken érkezik, akkor ismerteti az amerikai kormány a foglalkoztatottság változását, amely tartalmazza a közszféra alkalmazottait is - igaz, abban a közlésben a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma nem szerepel.

Címlapkép: Getty Images