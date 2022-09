Beüt a rezsidémon: Magyarországon sem lesz mindenhol este közvilágítás

A Nógrád megyei Karancslapujtőn arra készülnek, hogy az ott működő intézmények, civil szervezetek elhelyezését újra gondolják. Részben a kultúrhelyiségbe fogjuk átcsoportosítani az intézmények egy részét, a hivatal azon helyiségeibe, amelyek most nincsenek használva. A faluban a beruházásokat is leállítják, és éjfél után a közvilágítást is lekapcsolják.