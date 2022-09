Itt a GDP-adat! Így nőtt a magyar gazdaság az energiaválság hajnalán

A második negyedévben 6,5%-kal teljesített jobban a magyar gazdaság, mint egy évvel korábban, az előző negyedévhez képest pedig 1%-os volt a bővülés. A ma megjelent éves GDP-adat megegyezik az előzetes adatközléskor látottakkal, a negyedéves index egy hajszállal kisebb annál. A mai részletes adatokkal most már többet látunk a növekedés szerkezetéről. A második fél évben érdemi fékezés várható, akár recesszióba is csúszhat a magyar gazdaság.

A 6,5%-os éves alapú GDP-növekedés meghaladta az előzetes várakozásokat: a gazdaságot az orosz-ukrán háború közvetlen és közvetett hatásai még nem fékezték jelentősen, eközben a választások előtti expanzív jövedelempolitika hatásai kitartottak a második negyedévben. Hozzájárult a lendülethez még a koronavírus-válságból való kijövetel felhajtó ereje is. (A második negyedévben mindhárom éves index 6,5%-os növekedést mutatott, lásd keretes írásunkat.)

Bár az előző negyedévhez mért 1%-os bővülés már jóval kisebb, mint a megelőző negyedévek 2% feletti mutatói, de még így is igen gyors bővülést mutat.

Az előzetes adatközléskor a KSH annyit jelzett, hogy a növekedéshez szinte valamennyi nemzetgazdasági ág hozzájárult, leginkább az ipar és a piaci szolgáltatások. Az iparon belül különösen az élelmiszer- és italgyártás, illetve a villamos berendezés gyártása, a piaci szolgáltatások közül pedig főként a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint a szállítás, raktározás bővülése volt jelentős. A növekedést fékezte a mezőgazdaság jelentős visszaesése. Azóta az is kiderült, hogy a beruházások még igen szépen járultak hozzá a növekedéshez.

A gazdaság teljesítménye már bőven ledolgozta a koronavírus-válságkor elszenvedett visszaesést, ám a válság előtti kibocsátási pályára még nem állt vissza. Ahogy később tárgyaljuk, rövid távon ez nem is várható a gazdaság biztosra vehető lassulása miatt.

A gazdasági növekedést a második negyedévben elsősorban a szolgáltató szektor hajtotta, ami hagyományosan erősen reagál a belső keresletre, márpedig az a választási évben erősen bővült. Éves alapon különösen nagy volt az ugrás az idegenforgalmi és a szállítási ágazatban, ehhez az is hozzájárult, hogy tavaly még a koronavírus-járvány miatt nagyon vérszegény volt a szezon. Óriásit esett viszont az aszályt nagyon megszenvedő mezőgazdaság, ami kis súlya miatt a teljes GDP-növekedést csak mérsékelten húzta le.

A felhasználási oldalról a fentieknek megfelelően a háztartások fogyasztása jelentette a fő húzóerőt, de a beruházások is hozzájárultak a növekedéshez.

A harmadik negyedévben minden bizonnyal érdemben tovább lassulhat a gazdasági növekedés éves alapon, április-júniushoz képest pedig a visszaesés sem kizárt, bár az a mostani várakozások szerint inkább az utolsó negyedévben jön majd el. A lakosságnak egyre jobban fáj a folyamatosan – és a vártnál gyorsabban – növekvő infláció, ami egyre többeknek veti vissza a reálkeresetét. Ma már azoknak is csökken az életszínvonala, akik 10% feletti béremelést kaptak, hiszen az infláció ennél is magasabb. A következő hónapokban a rezsiköltségek emelkedése is emeli az inflációt, miközben a lakosság kénytelen lesz visszafogni a fogyasztását. Az egyszeri juttatások hatásai is kifutottak, így már ez sem támasztja a GDP-növekedést, ami már látszott az utóbbi hónapok kiskereskedelmi forgalmi adataiban is.

Az ipari termelés kilátásai elsősorban exportkeresleti oldalról bizonytalanok, a kapacitásbővítések itt adnának teret a gyors növekedésre. Az építőiparban már el kezdődött a lassulás, az állami és a magánmegrendelések területén is csökkenés várható. A szolgáltató szektor még minden bizonnyal tartja magát, ám a növekvő infláció itt is ki fogja fejteni negatív hatásait, hiszen egyre több szolgáltatás esetében kell majd csökkenteni a fogyasztást, illetve kell majd lemondania ezekről a lakosságnak. Mindezek mellett a költségvetési politika is kénytelen kiigazítani, a több ezer milliárd forintos költségvetési korrekció szintén fékező hatású.

A jelentős mértékben emelkedő kamatok miatt a hitelezés is kedvezőtlenül alakulhat, ezzel pedig a háztartások beruházásai esnek majd vissza. Habár a vállalatok számára még elérhetőek kedvező kamatozású konstrukciók, a gazdasági bizonytalanságok már náluk is a beruházások visszafogása felé mutatnak. A legnagyobb kockázat a recesszió tekintetben az, hogy mennyire lesz súlyos az európai gázválság: ha több ország is kénytelen lesz korlátozni a gázfogyasztást az ipari létesítményekben és a szolgáltatószektorban, akkor az Magyarországon is kedvezőtlen hatásokkal jár majd, és az ipar drasztikus visszaesésen mehet keresztül.

Amennyiben ellátási probléma nem is lesz, akkor is súlyosan hat az energiaárak emelkedése, ami az importon keresztül jelentős mennyiségű jövedelmet szív ki a gazdaságból. Az alkalmazkodás részben az árak emelkedésén, valamint az energiakereslet közvetlen visszaesésén keresztül zajlik. Utóbbi legfájdalmasabb része az lehet, amikor az októberben induló új gázévvel a cégek szembesülnek az elmúlt egy év piaci áremelkedésével. A várakozások szerint az energiaintenzívebb ágazatokban az elbocsátások, ideiglenes vagy tartós leállás is az alkalmazkodás részét képezi.