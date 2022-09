Kemény hangvételű kiáltványt adtak ki a pedagógusok

A kiáltványban ismertetik, hogy a magyar kormány évek óta nem ad érdemi választ szakmai követeléseikre. Látszattárgyalásokat folytat valódi döntés nélkül! - ezzel a szakszervezet a sorozatosan kudarcba fulladt egyeztetésekre utal.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 30. Kudarcba fulladt a pedagógusok sztrájktárgyalása, mégis benn maradtak a szakszervezetek az egyeztetésen

A PSZ szerint a magyar kormány tudatosan alacsonyan tartja az oktatásban dolgozók bérét. A pedagógusok fizetése az OECD-tag uniós országok közül Magyarországon a legalacsonyabb, az egyéb felsőfokú végzettségűek fizetésének csupán kb. 60 százalékát teszi ki.

A szakszervezet követeli, hogy a bérek érjék el a diplomás átlagbér legalább 90, majd 100 százalékát.

Továbbá azt is kérik, hogy a fizetés legyen értékálló, kövesse az inflációt. A magyar kormány nem akar szembesülni azzal, hogy a pályakezdő pedagógusok nem tudnak megélni. Fizetésük nettóban egy 500 eurós bankjegy, erre a pénzintézetek még hitelt sem adnak. Közben évente több ezren mennek nyugdíjba, de a megalázó kezdő fizetések miatt nincs utánpótlás - tették hozzá.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a magyar kormánynak nincs terve az egész országot sújtó tanárhiány megoldására. Csaknem 16 ezer pedagógus hiányzik a magyarországi óvodákból és iskolákból. Már az általános iskolák ötödében képesítés nélkül is dolgoznak pedagógusok, akik a PSZ szerint nem helyettesíthetik a szaktanárokat. Szülők ezrei nézik tehetetlenül, hogy gyermekeik lyukas órái hétről hétre szaporodnak nemcsak vidéken, hanem a fővárosban is. Kitérnek arra is, hogy a magyar kormányt terheli a felelősség, hogy a pedagógushiány miatt sérül gyermekek oktatáshoz való joga, ha nem szaktanár tanítja őket.

Versenyképes tudás nélkül leszakadnak, kiszolgáltatottak lesznek.

Magyarországon 2010 és 2020 között 10,8 százalékról 12,1 százalékra nőtt a korai iskolaelhagyók aránya, pedig csökkentést vállalt a kormány.

Végül, de nem utolsósorban említést tesznek arról is, hogy a magyar kormány - látva a pedagógustársadalom elégedetlenségét - hatalmi szóval korlátozta a sztrájkjogot, amely a munkavállalók alapvető joga. Előbb rendeletet, majd törvényt alkotott, Európában példátlan módon. Emiatt a PSZ a hazai és nemzetközi jogi fórumokhoz fordul. A kormány - ahelyett, hogy az állami költségvetésből emelné az oktatásban dolgozók bérét - az Európai Bizottságra, a magyarországi baloldali politikusokra és nyugati szövetségeseire mutogat.

Cselekvőképtelenségét évek óta kommunikációs trükkökkel álcázza

- fűzték hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images