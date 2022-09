Szépen előkészítették az oroszok az Északi Áramlat 1 végleges leállításának kommunikációját

Portfolio 2022. szeptember 01. 11:12

Az elmúlt napokban több olyan üzenet is érkezett Oroszországból, amelyek erőteljesen utalnak arra, hogy valamilyen technikai, vagy szankciós okra hivatkozva nem fog szombaton hajnaltól újraindulni az Északi Áramlat 1 vezetéken az orosz gázszállítás Németország felé. Ez nem lepné meg teljesen az európai uniós tagállamokat, hiszen eddig is benne volt ez a forgatókönyv a pakliban, mindenesetre jócskán nehezítené a téli hónapokban a zavartalan gázfelhasználást, ugyanis hiába vannak most látszólag jó magasra feltöltve az európai gáztárolók, hiszen az elmúlt években zavartalan orosz szállítások mellett apadtak azok le a tél végére alacsony szintre.