Nyakunkon a recesszió: fáziskéséssel, de a munkaerőpiacot is eléri a fordulat

A munkaerőpiac a gazdaság egyik tankerhajója, amely ha lendületben van, sokáig tart, mire lefékeződik vagy képes irányt váltani. Az elmúlt évek keresleti vagy jelöltorientált munkaerőpiaca jelenleg még teljes lendülettel dübörög, miközben már javában gazdasági recesszió felé robog a piac. Mindez számos új kihívás elé állítja a munkáltatókat és a munkavállalókat is.

Alig pár hete még arról faggatott a sajtó, hogy a home office után mikor várható a négynapos munkahét bevezetése. Az álláshirdetési felületeken a hirdetésszámok minden idők legmagasabb értékeit mutatták idén nyáron, sőt, egyre nyílnak az újabb és újabb hirdetési csatornák, és ezt a folyamatot az online tér költségeinek folyamatos emelkedése sem lassította igazán. Az átlagbér-emelkedés üteme egyelőre töretlen, miközben egyes jelöltek bérlicitekre kényszerítik a cégeket.

A járulékos költségek eközben folyamatosan emelkednek, a szállásoltatás duplájára nőtt (már ha van szállás), az üzemorvos (már ha van orvos), illetve a buszoztatás (már ha van buszsofőr) költsége is az egekben jár, de a repülőjegyárak változásával is számolni kell, hiszen akár 10 ezer kilométerről is repültetünk betanított munkaerőt, csak legyen végre valaki, aki elvégzi az adott feladatot. Ezek egyértelmű jelei annak, hogy nem érzékeljük a közelgő veszélyt, mivel egyelőre még mindig az elmúlt évek egyik legégetőbb problémájára, a munkaerőhiányra koncentrálunk.

A piacot tépázó vihar ugyan már régóta ránk törte az ajtót: ezt minden szereplő érzékeli az inflációban, az árfolyamváltozásokban, illetve az energiaárakban is.

A munkaerő iránti kereslet azonban változatlanul magas, továbbra is magasak a nyitott pozíciószámok, amelyek ugyan augusztus derekán fogyatkoztak kissé, de ez teljes mértékben a szezonális hatásnak is betudható. Arra az egyszerű kérdésre, hogy mikortól lehet majd a munkaerőpiacon is recesszióról beszélni, három összetevőnek kell megjelennie egyszerre:

A nyitott pozíciók hirdetési számai meredeken zuhanni kezdenek minden szegmensben. Az elérhető jelöltek létszáma meredeken emelkedik, akár még a hiányszakmákban is. A bérspirál megáll (mivel egy ponton túl a cégek megtérülési problémák miatt már képtelen lesznek a bérfejlesztésekre) és további bérfejlesztéseket legfeljebb cafeteriában tudnak majd biztosítani.

Mindezek mellett természetesen a klasszikus mutatószámok is negatív fordulatot vesznek: növekszik a munkanélküliség, hirtelen megáll a foglalkoztatási index emelkedése, illetve az árfolyamváltozásokra vagy az energiaárak növekedésére leginkább érzékeny szegmensekben látványosan emelkedni kezd a csődesetek száma. Mindez persze nem csupán Magyarországon, hanem Európa hasonló adottságokkal bíró más országaiban is lezajlik majd. Különösen Csehországot érdemes ilyen szempontból figyelemmel kísérni. Emellett a németországi folyamatok lesznek különösen fontosak, hiszen a hazai gazdaság nagyfokú kitettsége miatt a recessziós jelenségek abban a pillanatban megjelennek majd, amint a piaci kereslet visszaesése miatt a külföldi tulajdonú termelővállalatok termeléscsökkentésre, netán szüneteltetésre vagy bezárásra kényszerülnek.

Nyilvánvaló előnyt szerez az, aki a törvényszerűen bekövetkezni látszó fordulatra előre felkészül, de vajon ebben a helyzetben lehet-e, tudunk-e időben reagálni és mit? Elég csak a devizaárfolyamra gondolni: vajon létezik-e olyan szakember, aki a 2023-as büdzsé tervezési időszakában ennek szintjét akár csak hozzávetőlegesen jól be tudja lőni? A terveket már most célszerű egy „worst-case scenario”-val is kiegészíteni, és ebbe bizony beletartozik a létszámcsökkentés lehetősége is. Ilyenkor pedig nagyon nem mindegy, hogy kik azok a munkavállalók, akikkel tovább tervezünk menni, és nekik milyen csomagot kínálunk.

Elengedhetetlen, hogy előre azonosítsuk azokat a kulcsembereket, akiket minden eszközzel meg kell tartani.

A várható változások hoznak néhány pozitívumot is. Egyrészt lejár a HR-esek életét alaposan megnehezítő, a munkaerőhiányt alaposan kihasználni képes úgynevezett „jobhopper” kalandorok ideje. Az elbocsátások általában azokat érintik leghamarabb, akik utoljára csatlakoznak a céghez, ezért akik még csak most kezdenek gondolkodni a munkahelyváltáson, lehet hogy az első vesztesei lesznek a recessziónak. Ezért csak biztosra érdemes most menni, a kísérletezgetések kora lassan lejár.

Másrészt a bérspirál az infláció ellenére is eleinte lassulni kezd majd, míg végül teljesen megáll. Mivel várhatóan hirtelen megugrik majd a munkanélküliség – a munkaerőpiac néhány speciális szegmenstől eltekintve – keresletiből gyorsan kínálativá fog átalakulni. Ez a már régen nem tapasztalt helyzet majd leginkább azok számára lesz nehéz, akik már elmúltak 40 évesek, és a karrierjük csúcsán vannak egy aránylag magas bérigénnyel.

A marginális csoportok körében is megugrik majd a munkanélküliség: a diákok, a megváltozott munkaképességűek, de az alacsony iskolai végzettséggel bírók is jóval kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhetnek.

A jelenlegi szinthez képest jelentősen megnövekszik majd az átképzésre jelentkezők száma, hiszen sokan nem fognak tudni a szakmájukban elhelyezkedni. Elsősorban a jól fizető állások, hiányszakmák képzéseire kezdenek majd járni az emberek. Mindez azonban időbe telik, sokaknak pedig támogatás híján erre nem is lesz lehetőségük. Megszaporodnak ugyanakkor a kényszervállalkozások, akikre az ügyeskedő vállalkozások igyekeznek majd minél több kockázatot áthárítani.

A recesszió hozadéka lehet ugyanakkor, hogy a költségcsökkentő szolgáltatásokra hatalmas lesz majd az érdeklődés. A recesszió várhatóan fél éven belül eléri a munkaerőpiacot is, mivel a felmérések azt mutatják, hogy az energiaár-emelkedések jobban fájnak már a cégeknek, mint a munkaerőhiány. Az utóbbira a külföldi munkaerő alkalmazása még többé-kevésbé megoldást jelentett, de az energiaár-infláció-árfolyamváltozás hármasra viszont csakis a költségek drasztikus csökkenése, a munkaerő-létszám visszavágása, a beruházási intenzitás csökkenése lehet a megoldás. Ez minden szereplő számára komoly újratervezést igényel majd.

