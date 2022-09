Oroszország fenyegetőzik az olajárstop ötlete miatt

Oroszország nem fog szállítani kőolajat és olajtermékeket azoknak az országoknak, amelyek támogatják az orosz kőolaj árának a korlátozását - jelentette ki az orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak csütörtökön.

Alekszandr Novak "teljes abszurdumnak" tartja a G7-országok elképzelését arról, hogy maximálják az orosz olaj árát, ami szerinte globálisan destabilizálja az iparágat. Rámutatott arra, hogy Oroszország nem fog eladni kőolajat és olajtermékeket azoknak az országoknak, amelyek támogatják egy ilyen korlát felállítását, és hozzátette: "nem fogunk nem piaci feltételekkel dolgozni." Megjegyezte továbbá, hogy egyetlen OPEC+ ország, valamint India és Kína sem támogatja az orosz olajár korlátozásának a gondolatát.

Alekszandr Novak szerint az orosz vállalatok készen állnak az Európai Unió olajembargójára, és képesek lesznek fenntartani a kitermelést a korábbi szinten. A miniszterelnök-helyettes szerint az idei orosz olajtermelés 520-525 millió tonna lesz a tavalyi 524 millió tonna után. A G7-országok pénzügyminiszterei pénteken tárgyalnak az orosz kőolaj árkorlátozásának a lehetőségéről.

Az olajárstop európai hatásai egyébként valószínűleg mérsékeltek lennének, hiszen most kezd el életbe lépni az embargó, ami alapján az EU nem vesz orosz olajat. A kivételnek számító vezetékes kőolaj (amit Magyarország is kap) pedig igen nyomott áron kerül be a piacra a Brent jegyzésekhez képest.

Az orosz reakció arra érkezett, hogy G7 nagyhatalmak pénzügyminiszterei a héten tárgyalásokat folytatnak arról, hogy az orosz olaj globális vásárlási árát korlátozzák. Ez a lépés az USA reményei szerint enyhíti az energiapiaci nyomást és csökkenti az orosz költségvetési bevételeket. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter és kollégái pénteken egy ülésen tovább tárgyalnak az intézkedésről.

"Véleményünk szerint ez a leghatékonyabb módja annak, hogy keményen odacsapjunk Putyinnak, és ez nemcsak Oroszország bevételeinek csökkenését fogja eredményezni, hanem a globális energiaárak csökkenését is" - mondta még szerdán Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtószóvivője, aki hozzátette: "Pénteken többet tudunk meg arról, hogyan fog ez működni, és ez nem csak rólunk szól - ez egy partnerség a szövetségeseinkkel, a G7-ekkel is. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan módszer lesz, amellyel valóban pénzügyi csapást mérhetünk Oroszországra".

Címlapkép: Getty Images