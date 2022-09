Energiaválság: sok sebből vérzik az európai ársapka ötlete

A múlt hét végén a G7 pénzügyminiszterek Oroszország olajkivitelére, az Európai Bizottság pedig a gázexportjára kezdeményezte ársapkák bevezetését. Mindkét felvetés meglehetősen vérszegény.

Ami az olajat illeti, elviekben még lehetne is egy mindenkinek – természetesen az oroszokat leszámítva – kedvező rendszer. Ehhez az kellene, hogy az importőrök – legfőképpen Kína, India és a többi, nem nyugati fogyasztó – kritikus tömegben csatlakozzanak ahhoz és megbízzanak egymásban. Így mindenki olcsóbban vehetne orosz olajat. A sikerhez még szükség lenne arra is, hogy az oroszok ne csökkentsék érdemben a termelésüket, felhajtva ezáltal a nem orosz olaj árát.

A kezdeményezők szerint ez nem lesz így, hiszen ebből semmi hasznuk nem lenne.

Ha az európai gázpiacból indulunk ki, én magam nem ezt látom, de higgyük el nekik. Ugyanakkor levon a kezdeményezés komolyságából, hogy olyan országok javasolják egy globális szankció kivetését, amelyek vagy már eleve, vagy legkésőbb a jövő évtől kezdődően nem kívánnak orosz olajat venni. Így pont a G7 országok azok, amelyeknek nem kellene a csatlakozás kényes kérdésében döntést hozni.

Sem ezen körülmény fényében, sem Peking vagy Új-Delhi eddigi magatartásából nem következik, hogy csatlakoznának egy nyugatiak vezette globális szankciós kísérlethez. Ezt érzékelhették a kezdeményezők is, így az ajánlat nem ebben az ártatlan formájában került megszövegezésre, hanem abba bekerültek az együtt nem működőket sújtó szankciók is.

Ez így persze már nem annyira nyájas meghívó, mintsem fenyegetés, tovább csökkentve az őszinte együttműködési hajlandóságot.

Még érthetetlenebb volt Ursula von der Leyen bizottsági elnök bejelentése az orosz gázársapkáról. Ő az orosz gázimportra vezetett volna be felső árkorlátot. Ez azért majdnem teljesen értelmetlen, mert a magas árak csak következményei az orosz exportcsökkentésnek. Nem egyszerűen az árak magasak, sokkal inkább a mennyiség kevés, és ezen alig-alig segítene, ha egy már jócskán lecsökkent volument valamivel olcsóbban vehetünk. Ha pedig valaki azt hinné, hogy alacsonyabb áron a Gazprom majd több gázt fog szállítani, hogy ez az egész a pénzről szól, akkor kapitális tévedésben van. Így ez inkább tűnik elégtételnek, köznapi nevén bosszúnak, semmint megoldásnak.

Maga a megoldás egy kontinentális ársapka, de legalább a meghatározó és a különböző szerződéses árindexekben legtöbbször szereplő holland tőzsdei gázárak korlátozása lehetne.

Ezt talán még a holland kormány is bevezethetné, ami már csak azért is praktikus, mert egy uniós konszenzusra még halvány esély sincs. Persze ez egy csomó érdeksérelmet okozna és jogi kérdést vetne fel nem is annyira az orosz relációban – ott ez már alig számít –, hanem a teljes piaci struktúra és a többi exportőr vonatkozásában. Így ez korántsem kockázatmentes, félig-meddig hátraarcot jelentene az uniós piacliberalizáció folyamatában, a precedens révén mindenképpen, az árkorlát révén annak szintjétől függően rombolná az európai tőzsdék hitelét.

Mindkét kísérlet bizonyos fokú tanácstalanságról, vagy akár kétségbeesésről tanúskodik. Nehéz tagadni, hogy az orosz energiaexporttal nem nagyon tudunk mit kezdeni.

Így például az amerikai pénzügyminisztérium 140 dolláros olajárakra számít az európai olajbojkott bevezetését követően. Eléggé úgy tűnik, hogy a Washington által javasolt olajársapka az ő elképzeléseik szerint nem feltétlenül kiegészítené, sokkal inkább helyettesítené a hatos csomag európai olajvásárlási tilalmát. Még fenyegetőbb az európai földgázhelyzet, ahol – ha csak két-három éves időtávon is – de Moszkva kezében a kezdeményezés és kimagasló károkat tud okozni Kelet- és Közép-Európában. Kevés kétség van afelől, hogy ebbe az irányba haladunk, lassan egy éve szinte minden hónapra jut egy-egy orosz exportcsökkentés. Leszámítva a Magyarországot is ellátó, amúgy európai viszonylatban kicsi balkáni útvonalat, ma már csak az ukrajnai vezeték üzemel a háború előtti volumen kétharmadával – meglepne, ha pont ez maradna meg végül. Viszont egy teljes gázembargó esetén a térségben nem egyszerűen az ipart tudják hónapokra lebénítani, de a fűtési idényben akár egy átlagos időjárás mellett a lakosságot is elérhetik a következmények. Márpedig kevés cudarabb döntést tudok egy politikus számára elképzelni, mint kiválasztani a lakosság azon részét, akiket hetekre lekapcsolnak a hálózatról.

Mindez arra utal, hogy Moszkvában a „minél rosszabb, annál jobb” magatartás mellett döntöttek.

Ez annyiban érthető, hogy Európa lakosságának szankciópártisága gyenge lábakon áll. Az Európai Külpolitikai Tanács május eleji felmérése szerint – amikor a következmények alig voltak érzékelhetőek – az Európai Unió népességének 35%-a akart békét minél előbb, és csak 22%-uk mondta azt, hogy előbb szolgáltassunk igazságot Ukrajnának (további 20% egyformán fontosnak tartotta azokat, 23% nem tudott dönteni). Leszámítva Lengyelországot, a „béketábor” mindenhol nagyobb volt, mint az „igazságosztóké”, Olaszországban, Németországban, Franciaországban kétszer-háromszor annyian sorolták előrébb a megegyezést Ukrajna győzelménél. A meghatározó országokban a kormányfők, kiváltképp Olaf Scholz és Mario Draghi csak a fájdalommentes és gyorsan ható szankciók ígéretével tudták a lakosság többségét felsorakoztatni azok mögé. Ehhez képest a falevelek lassan lehullanak, béke sehol, és most az oroszok régóta nem tapasztalt válságot zúdítanak ezekre az országokra. Hatalmas muníció ez bármilyen szankciókritikus politikai erőnek.

Ugyanakkor nehéz lenne megmondani, hogy a zavarkeltésen és a politikai károkozáson túlmenően milyen hozadékkal jár ez a magatartás.

Bármit is gondoljon Európa lakossága az orosz-ukrán háborúért vállalt áldozatvállalásáról, a túlnyomó többség Moszkvát hibáztatja a konfliktusban és ez csak még inkább így lesz télen. Az is megtörténhet, hogy a szankciók enyhítése helyett a dac és a düh kerekedik felül. Mivel a gázcsapok elzárását követően tényleg semmilyen eszköze nem marad Moszkvának, Berlinben és Rómában az ukrán támogatás növelése mellett is dönthetnek akár. Még ennél is kétségesebb, hogy pusztán ez az eszköz meg tudná-e fordítani a háborút. Bár az ukrán ellenállás nagyrészt valóban a nyugati támogatás függvénye, annak fele az Egyesült Államokból érkezik, jókora része pedig olyan elkötelezett támogatóktól, mint Nagy-Britannia vagy Lengyelország.

Így viszont az oroszok szankcióiról is el lehet mondani mindazt a kritikát, amit a nyugati korlátozások kapcsán szokás. Moszkva nagy kárt tud okozni, intézkedései fájdalmasak, belebukhatnak akár európai nagyhatalmak vezető politikusai is, még bizonyos szankciókat is felpuhíthatunk. Az ún. „hatos csomag”, az olajbojkott a legkézenfekvőbb jelölt. De a szankciókat nem egyszerűen károkozásért, hanem jellemzően konkrét politikai célokért, de legalábbis az ellenfél partikuláris képességeinek a csökkentéséért fogalmazzák meg. Az pedig távolról sem valószínű, hogy az érintett európai államok a teljes szankciós arzenáljukat a sutba dobnák vagy támogatásuk beszüntetésével rá tudnák kényszeríteni Ukrajnát a kapitulációra.

