Íme, három új gázszámla, amelyeken már beütött a hétszeres gázár

A minap már bemutattunk egy olyan áramszámlát, amelyen a nem rezsicsökkentett ár is szerepelt, most pedig három olyan gázszámlát mutatunk be, amelyeken szintén megjelenik a nem rezsicsökkentett ár, azaz a több, mint hétszeres „versenypiaci költségeket tükröző ár”. Ezek bemutatása mentén pedig azt is átvesszük, hogy melyek a rezsicsökkentés új korszakának legfontosabb szabályai, amelyek segíthetnek értelmezni a napokban kézhez kapott számlák tartalmát.

"Egyszerű a helyzet"

Kezdjük rögtön egy látszólag egyszerű esettel, amelyben az alábbi számlakép alapján az történt, hogy a fogyasztó augusztus 1. körül szépen bediktálta a gázóra állását, és ez alapján bontotta meg a szolgáltató a július 14-től augusztus 12-ig tartó időszak fogyasztását: júliusra 4, augusztusra 16 köbméternyi gázfogyasztás esett. Utóbbi nem tűnik soknak, de ugye tört hónapról beszélünk (12 napról a 31-ből), így már bőven 30 köbméter feletti fogyasztás esne a rezsicsökkentés augusztus 1-től elindult új korszakára, noha a fogyasztási jelleggörbe szabály alapján már megtanulhattuk, hogy arra az egész hónapra elvileg csak 16 köbméterig jár a rezsicsökkentett 102 forint/köbméter körüli ár. Éppen ezért lépett be a 16 köbméteres fogyasztás egy részére „versenypiaci költségeket tükröző ár” (732,4 forint/köbméter), amint azt a számla alábbi második piros keretes részén mutatjuk. A magyarázatot a számlakép alatt folytatjuk.

Ahhoz, hogy megértsük, miért így bontotta meg a számla kibocsátója az augusztusi 16 köbméteres fogyasztást és közben előkészítsük a második számlakép magyarázatát is, érdemes behozni a képbe egy minapi új kormánydöntést, miszerint nem az éves 1729 köbméteres fogyasztás számít, hanem az, hogy mindenhol az országban a lakossági fogyasztók évi 63645 megajoule (MJ) hőmennyiségig jogosultak a rezsicsökkentett gázárra. Amint megírtuk: országszerte eléggé eltérő a gáz fűtőértéke, így ez az új MJ-szabály szolgáltatott igazságot a kérdésben és egyúttal a fél ország fellélegezhetett. Ez a szabály ugyanis oda vezetett, hogy az ország nagy részén nem 1729 köbméter, hanem 1767-1848 köbméter közöttig jogosult a fogyasztó a rezsicsökkentett gázárra. A fenti konkrét fogyasztónál azt látjuk, hogy még a júliusi (35,57 MJ/m3) és az augusztusi tört hónapokban (35,5 MJ/m3) sem azonos a gáz fűtőértéke, a friss jogszabály pedig azt írja elő, hogy az elmúlt másfél év legjobb fűtőértéke alapján kell számolni, amit csak a szolgáltató tud. Így kívülről, a számlakép alapján csak nagyjából tudjuk megmondani azt, hogy évente mennyi rezsicsökkentett árú gázmennyiség jár a fogyasztónak és mennyi az, amit így már a „versenypiaci költségeket tükröző ár” mellett számlázhat.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

Mivel a szolgáltatók egyébként is MJ-ban gondolkodnak, (viszont a fogyasztók a köbmétert látják a gázórájukon és ez alapján tudják értelmezni a számlákat is), így ha azzal a 35,57 MJ/m3-es fűtőértékkel számolunk, amit most legutoljára láttunk a számlaképen, akkor ebből az jön ki, hogy az adott helyen a 63645 MJ-nyi hőmennyiség korlát 1789 m3-nyi gázfogyasztásig járhat. Mivel havi diktálós fogyasztóról lehet szó, ezért rá a fent már emlegetett fogyasztási jelleggörbe szabály vonatkozik, ami azt rögzíti, hogy augusztusra az éves kedvezményes gázfogyasztási korlátnak a 0,89%-át lehet figyelembe venni, ami 565 MJ-t jelent, és mivel naparányos elszámolási kötelezettsége van a számlázónak, ezért ennek a 12/31-ed részét veheti figyelembe a kedvezményes gázárhoz. Ez a példánk alapján 219 MJ-t jelentene, míg a számlakép alapján 231 MJ-nyi mennyiséget számlázott a rezsicsökkentett áron a szolgáltató, ami arra utal, hogy

a fogyasztási jelleggörbe alapján kedvezményesen járó havi keret kicsit eltér ettől, mégpedig valószínűleg a 444 által is megírt súlyozási kulcs miatt.

Ennek lényege az, hogy a fogyasztási jelleggörbe alapján havonta járó kedvezményes gázmennyiséget az MVM oldala szerint még az is befolyásolja (ráadásul jócskán, lásd az alábbi példát), hogy az adott helyen a fogyasztó pontosan milyen célú gázfogyasztásra szerződött:

ha jellemzően főzési és/vagy vízmelegítési célra, akkor egyenletes (lineáris) a kulcs a felhasznált gázmennyiségnél,

ha fűtési célra, akkor a fűtési szezonon kívül, tehát nyáron, nem is jár kedvezményes gázmennyiség (!), rögtön belép a „versenypiaci költségeket tükröző ár”, viszont így a fűtési szezonra torlódik össze az egész évben kedvezményesen járó gázmennyiség (lásd alább)

ha vegyes a cél (tehát fűtési mellett főzési és vízmelegítési is) , akkor például a nyári hónapokban is jár valamennyi kedvezményesen felhasználható gázmennyiség.

A fenti számlakép alapján arra tippelünk, hogy ennél a fogyasztónál ez a vegyes mód van beállítva a szerződésben, és ezért nem 219 MJ, hanem 231 MJ volt a rezsicsökkentett áron augusztus 1-12. közöttre kiszámlázott hőmennyiség.

Belép a II. kategória a képbe

Ha a fentieken átrágtuk magunkat, akkor már nagyrészt értjük a rezsicsökkentés új korszakának számlázási szabályait, de alább hozunk egy másik „diktálós” számlaképet, amelyen augusztus 1-15. közöttre mindössze 9 köbméteres gázfogyasztás jutott, mégis az egészet berakta a szolgáltató a bő hétszeres „versenypiaci költségeket tükröző ár” alá. Sőt, a júliusi fogyasztást is egy ún. II. kategóriába sorolta. Éppen utóbbiból jön az egész számlakép „megfejtése”, ugyanis a júliusi fogyasztás és a II. kategória együtt azt jelenti, hogy itt fűtési célú fogyasztási szerződésről van szó, azaz a nyár során ennek a fogyasztónak nem jár kedvezményes gázmennyiség, ezért az egész fogyasztása a II. kategóriába került, ami augusztustól már a bő hétszeres „versenypiaci költségeket tükröző ár”. Így számára a 9 köbméternyi, 322 MJ-nyi mennyiséget már nettó 16,86 Ft/MJ áron számlázták ki, és jól látszik, hogy az energiadíj nettó 6404 forintjának döntő részét ez az 5430 forint teszi ki.

Egy átalányfogyasztó a havi korlát alatt

Az alábbi számlaképünk a fenti logikát követve igencsak meghökktentő, hiszen augusztus 1-11. között 46 köbméternyi gázfogyasztás történt, mégsem találunk a számlán „versenypiaci költségeket tükröző ár” sort, viszont II. kategória szerinti számlázást igen. Mielőtt belezavarodnánk a szabályokba, érdemes tisztázni, hogy az alábbi számlakép átalányfogyasztói szerződés alapján készült, azaz havonta egyenletes fogyasztás alapján egyenletes számlák várhatók. Az átalányfogyasztók esetén a fő szabály az, hogy augusztus 1-től kezdve jövő július 31-ig mindegyiküknek rezsicsökkentett áron jár a 63645 MJ-nyi hőmennyiség, ami egy hónapra 5304 MJ-t jelent.

Mivel az alábbi fogyasztó augusztus első 11 napján csak 1599 MJ-t használt el, így a naparányos elszámolás alapján kikalkulálható, hogy a hónap egésze során is bőven a havi kedvezményes mennyiség alatt maradhat, éppen ezért neki az egész augusztusi eddigi fogyasztást rezsicsökkentett áron számlázták ki. (Ha köbméterben gondolkodunk, akkor a fűtőérték alapján ennél a fogyasztónál az évi kedvezményes gázmennyiség 1830 köbméter körül lehet és ennek egytizenketted része, azaz 152 köbméter jár rezsicsökkentett áron, így mivel augusztusban csak 46 köbmétert fogyasztott el, jól látszik ebből a megközelítésből is, hogy bőven be fog férni a havi korlát alá.).

Egy nagycsaládos átalányfogyasztó a havi korlát felett

Amint fent tisztáztuk: az átalány alapján fogyasztók havi 5304 MJ-t kaphatnak rezsicsökkentett áron, így érthető, hogy az alábbi szintén átalány szerint fizetőnél miért lépett be a bő hétszeres gázár amellett is, hogy a nagycsaládos kedvezményt is figyelembe vette nála a szolgáltató. Amint láthatjuk: augusztus 1-18. közöttre 145 köbméternyi, 5056 MJ-nyi gázfogyasztás esett, ami a naparányos elszámolás és a 31 napos hónap miatt azt jelenti, hogy havi 250 köbméternyi, éves szinten kerek 3000 köbméternyi gázfogyasztás alapján jönnek a havi átalányszámlák. Amint részletesen megírtuk: a nagycsaládos kedvezmény azt jelenti, hogy az adott helyen a fűtőérték alapján kijövő éves kedvezményes gázmennyiséghez még további 600 m3-t lehet hozzáadni legalább 3 gyermek esetén, és minden további gyermek esetén ez a kedvezményes mennyiség további 300-300 m3-rel növekszik. A számlabeli adatok, a nagycsaládos kedvezmény augusztusban érvényesített mértéke arra utal, hogy itt egy négygyermekes családról van szó.

Az alábbi számlakép alapján tehát annyi történt, hogy az első 18 napra figyelembe vette a szolgáltató az 5304 MJ-nyi kedvezményes mennyiség időarányos részét (3139 MJ-t), illetve a négy gyermek megléte miatti kedvezményes mennyiség időarányos részét (1006 MJ-t) és a fennmaradó 911 MJ-t berakta a versenypiaci költségeket tükröző ár, azaz a bő hétszeres gázár kategóriába.

Címlapkép forrása: Getty Images