A rezsiáraktól rettegnek a magyarok, mindenki készül a következő árrobbanásra

Portfolio 2022. szeptember 06. 14:20

Emelkedő trendben mozog a lakosság inflációs várakozása, ami nem is csoda annak tükrében, hogy az elmúlt időszakban egyre több olyan intézkedésről hallanak az emberek, amelyek tovább növelik az egyébként is évtizedes rekordokat döntő inflációt. A kiskereskedelmi vállalatok is készülnek a további áremelésekre, olyan sokan emelnének árat, amire nem volt példa az elmúlt 20 évben. Nem csoda: ez a túlélésük egyetlen útja.