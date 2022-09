Az Európai Bizottság 3500 milliárd forintnyi uniós pénz visszatartását helyezte kilátásba

Jávor Benedek, a Párbeszéd politikusa, Budapest brüsszeli képviselet-vezetője osztotta meg a Facebook-oldalán a levelet, amelyben felhívja a figyelmet arra, hogy a jogállamiság eljárás kapcsán

nagyobb baj van, mint gondoltuk!

A politikus bejegyzése alapján az Európai Bizottság írásos indoklása szerint a közbeszerzések terén azonosított rendszerszintű jogsértések miatt veszélyben van az uniós pénzgazdálkodás, és ez magyarázza azt, hogy jelentős pénzügyi szankcióra tettek javaslatot.

Az összeg a jelenlegi hétéves költségvetési időszakra Magyarországnak megítélt környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési pénzek 70 százaléka.

Jávor Benedek felhívja a figyelmet arra is, hogy a kilátásba helyezett szankciók is ijesztően kemények. A dokumentum a teljes Kohéziós politika forrásaira (az operatív programok jó részére, így a KEHOP+, IKOP+, TOP+ forrásaira) de ezen túl minden olyan forrásra is, amire a közalapítványok jogosultak pályázni, javasolja egy 70%-os korrekció kiszabását.

Ez csak az említett operatív programokban nagyjából 5000 milliárd forint 70%-át, azaz 3500 milliárd forint korrekciót jelent, de ráadásul a dokumentum szerint mivel a programokról még nem született megállapodás, egyszerűen ne is hagyja azokat jóvá a Bizottság a problémák orvoslásáig.

Azaz egyszerűen nem fognak rendelkezésre állni ezek a pénzek amíg a rendszerszintű problémák meg nem oldódnak - tette hozzá.

A Népszava kitér arra is, hogy biztosi testület szeptember 22-én ismerteti, hogy folytatja-e az eljárást – magyarul: továbbra is fenntartja-e a pénzügyi szankcióra tett javaslatát –, vagy a procedúra lezárását javasolja a döntéshozó pénzügyminiszteri tanácsnak. A lap úgy értesült, hogy a Bizottság a hónap végére pénzmegvonást tervez indítványozni azzal, hogy ha a magyarországi hatóságok teljesítik a Brüsszellel egyeztetett vállalásaikat, mentesülhetnek az év végéig tartó eljárásban a támogatások befagyasztásától.

A hét elején írt arról a Portfolio, hogy a legfrissebb jelek arra utalnak, hogy a Magyarországgal szemben megindított jogállamisági eljárás folytatásáról fog dönteni szeptember 21-én az Európai Bizottság, azaz átlép a szankciós szakaszba a procedúra, de ha a rákövetkező hetekben a kormány teljesíti az összes, állítólag 17 vállalását, akkor még a konkrét pénzügyi szankciók előtt, legkésőbb év vége körül lezárulhat az eljárás. Éppen ezt a célt sugallta tegnapi Facebook-posztjában Varga Judit igazságügyi miniszter is, azaz még a cseh soros elnökség alatt záruljon le az eljárás, hogy így kinyíljon a magyar helyreállítási és felzárkóztatási EU-programok elfogadásának és majdani kifizetésének lehetősége. Korábbi bejegyzésében pedig azt is jelezte a miniszter, hogy Brüsszelbe utazik uniós biztosokkal tárgyalni. Közben a Portfolio információi szerint tényleg erős intézményi keretekkel rendelkezne az az új független korrupcióellenes hatóság az EUTAF koordinálása mellett, amelynek legkésőbb november 21-ig tartó felállítására egy friss kormányhatározatban vállalt kötelezettséget a kormány.

Címlapkép forrása: Getty Images