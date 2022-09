Elárulta a kormány, mennyit költött a 25 év alattiak adómentességére

A legtöbben, mintegy 367 ezren, júliusban éltek a 25 év alattiaknak járó kedvezménnyel, idén az első hét hónapban több mint 79 milliárd forintot hagyott az adókedvezmény a fiataloknál - tájékoztatta Izer Norbert az MTI-t.

A 25 év alattiak adómentessége 2022. január 1-én lépett hatályba - emlékeztetett a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Hozzátette, hogy azóta a 25 év alatti fiatalok nettó bére jelentősen megnőtt. Az érintettek ugyanis az átlagkereset mértékéig mentesülnek a 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól, így a kedvezmény révén a fiatalok havonta akár 65 ezer forintot is spórolhatnak az adón.

Minden fiatalt érint az adómentesség, azokat is, akik idén csak egy rövidebb időszakban, így például nyáron diákmunka keretében vagy részmunkaidőben dolgoznak - szögezte le Izer Norbert. Sokakat segíthet az a további adókönnyítési szabály is, hogy a fiataloknak az első házasoknak járó adókedvezményről sem kell lemondaniuk az adómentesség miatt - jegyezte meg az államtitkár.

Ha két 25 év alatti összeházasodik, akkor a fiatalok az első házasoknak járó adókedvezményt nem az esküvőt követő hónaptól, hanem 25 éves koruktól számított 24 hónapon keresztül vehetik igénybe - részletezte. Nemcsak adó, hanem adminisztráció mentesség is jár a 25 év alattiaknak - húzta alá az államtitkár. A kedvezmény automatikus, azt rögtön a fizetésben is érvényesíteni kell a munkáltatónak, vagyis azt külön nem kell kérni, arról nem kell nyilatkozni a munkáltatónál - hangsúlyozta Izer Norbert.

Mint mondta: nyilatkozatot kizárólag akkor kell kitölteni, ha a fiatal a kedvezményt csak részben vagy egyáltalán nem kívánja érvényesíteni, például azért, mert több munkáltatótól is van jövedelme, amelyek együtt már meghaladják az adómentes értékhatárt. Ilyen esetben fontos a nyilatkozat, mert ezzel előzhető meg a jogosulatlan igénybevétel. Jelenleg ilyen kedvezményt az Európai Unióban csak Magyarország és Lengyelország alkalmaz - mondta Izer Norbert.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a magyar mentességi szabályok nemcsak az adminisztrációmentesség miatt speciálisak, hanem a kedvezménnyel érintett jövedelmek széleskörűsége miatt is, hiszen a munkabér mellett például a táppénzt, a megbízási díjat, az őstermelői és az átalányban megállapított jövedelmet és a vállalkozói kivétet is érintik.

A címlapkép forrása: Getty Images