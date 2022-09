Folytatódik a Covid-őrület Kínában, a pártkongresszus előtt még magasabb fokozatba kapcsoltak

Kína fokozza koronavírus elleni védekezést a Kommunista Párt kulcsfontosságú ülésének közeledtével, és tovább korlátozza a belföldi utazást, miközben az ország nagy része továbbra is szigorú lezárást alatt áll - írja a Bloomberg

A Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtökön egy sor intézkedést jelentett be, amelyek a jövő hónap végéig lesznek érvényben a vírus elleni küzdelem érdekében, miután a járvány a lassulás kevés jelét mutatja. A hatóságok felszólították az állampolgárokat, hogy jövő héten az őszi fesztivál és az októberi nemzeti ünnepen - a belföldi turizmus szempontjából általában kulcsfontosságú időszakokban - minimalizálják az utazásokat, és felkérték a helyi önkormányzatokat, hogy a fertőzöttségi szinttől függetlenül rendszeresen vizsgáljanak meg minden lakost.

Fokozódtak a lezárások és egyéb intézkedések, többek között Csengduban, az ország 21 millió lakosú, hatodik legnagyobb városában, valamint Guiyang egyes részein, ahol Kína legnagyobb lakótelepe található, ahol 300 épületben mintegy 400 000 ember él. Eközben Peking szigorítja a fővárosba belépő vagy onnan távozó személyekre vonatkozó utazási korlátozásokat.

Úgy tűnik, hogy az intézkedések célja a járványkitörések kockázatának csökkentése az október közepén Pekingben tartandó pártkongresszus előtt, amely egy ötévente egyszer megrendezésre kerülő találkozó, ahol Hszi Csin-ping elnöknek a harmadik hivatali ciklusát kell biztosítania.

Az intézkedések, amelyek némelyike a korábbi útmutatásokat fordítja vissza, újfent rávilágítanak a kormány elkötelezettségére a vírus felszámolása mellett, még akkor is, ha a gazdasági és társadalmi költségek egyre magasabbak. A kínai gazdasággal kapcsolatban már korábban is negatívan nyilatkozó közgazdászok most tovább csökkentik a növekedési előrejelzéseket, a Nomura például arra számít, hogy Kína legalább 2023-ig fenntartja a Zero-Covid politikát.

Kína csütörtökön 1292 Covid megbetegedést regisztrált, ezzel több mint egy hónapja haladja meg a fertőzések száma a napi 1000-et. Bár ez más országokhoz képest alacsony, a járványkitörések teljes megfékezéséért folytatott küzdelem azt mutatja, hogy az egyre fertőzőbb változatokkal szemben mennyire nehézzé vált Kína Zero-Covid politikája. Még azokon a helyeken is, ahol sikerült előrelépést elérni, a vírus továbbra is visszatér. Sencsenben, ahol hétfőn több körzetben is feloldották a lezárást, az esetszámok ismét megugrottak. Csütörtökre 54 fertőzést jelentettek, ami több mint kétszerese az egy nappal korábbi 25-nek.

Kína még mindig próbál minden fertőzést kiszűrni. Egy csütörtöki tájékoztatón az NHC tisztviselője, Wu Liangyou azt mondta, hogy minden régiónak rendszeres PCR-vizsgálatot kell végeznie, függetlenül attól, hogy van-e járványkitörés vagy sem. Korábban a hatóságok szükségtelennek tartották az ilyen vizsgálatokat.

A legújabb utasítás, miszerint a közelgő országos ünnepek alatt kerülni kell az utazásokat, újabb csapást mér a kínai turizmusra, amely ágazatot már eddig is sújtották a lezárások olyan népszerű úti célokban, mint Hainan és Hszincsiang. A repülőgépre vagy nagysebességű vonatra szállóknak az előző 48 órából származó negatív Covid-tesztre van szükségük, míg a szállodákba bejelentkezőknek és a turisztikai látványosságokat látogatóknak az előző 72 órából származó negatív eredményre - mondta Wu.

A megaváros, Csengdu csütörtökön meghosszabbította egyhetes lezárását a belváros nagy részén, miután a Covid-19-es megbetegedések száma megnövekedett. Szecsuán tartomány fővárosa a legnagyobb város, amely az év eleji, két hónapos sanghaji zárlat óta zárva tart. Csütörtökre 71 helyi megbetegedést jelentett a szerdai 116-hoz képest. A hatóságok közölték, hogy folytatódnak a tömeges vizsgálatok, és ígéretet tettek arra, hogy egy héten belül felszámolják a vírus közösségi terjedését.

A lezárások egyre gyakoribbak, mivel a tisztviselők ragaszkodnak Xi politikájához, amely a Covid kiirtására irányul. Az ország 2022-ben több nagy és gazdaságilag fontos várost zárt le, mint bármikor a járvány idején, és Sanghaj elhúzódó lezárása figyelmeztető példaként szolgál más városok számára, hogy ne várjanak túl sokáig a határozott fellépéssel.

Néhányan küzdenek. A délnyugat-kínai Guiyangban, egy kulcsfontosságú közlekedési csomópontban és az északi Hszincsiangban több kerületet is lezártak, és a lakosok mindkét helyen élelmiszerhiányra panaszkodnak. Guiyang tisztviselői és a hszincsiangi Korla város önkormányzata bocsánatot kért, amiért nem tudták biztosítani az élelmiszerek folyamatos ellátását.

Sanya, a déli üdülőhely, ahol Sanghaj után a második legnagyobb Covid-járvány tört ki, közölte, hogy több mint egy hónapos lezárást követően elérte a nulla közösségi fertőzést. A korlátozásokat szeptember 11-től enyhítik.

Pekingben, ahol a jövő hónapban a vezetői csúcstalálkozót tartják, magas fokú riadókészültségben vannak a járványkitörések ellen. A város tiltja az olyan helyekről érkezőknek vagy oda utazóknak az utazást, ahol az elmúlt hét napban fertőzéseket jelentettek. Egy egyetemen és egy középiskolában kisebb járványgócok alakultak ki, és a főváros csütörtökre 19 új esetet jelentett. Az iskolákban tömeges vizsgálatok folynak, és néhány kollégiumot lezártak.

Címlapkép: Getty Images