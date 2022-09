Szijjártó Péter: az orosz gázszállítások azonnali megszűnésével járna az ársapka

„Az az elképzelés, amely kizárólag az orosz vezetékes földgázra vezetne be egy ársapkát, teljes mértékben ellentétes az európai és benne a magyar érdekekkel, hiszen ha kizárólag az orosz földgázra vezetnének be egy árkorlátozást, akkor az teljesen evidens módon az orosz gázszállítások azonnali megszűntetésével járna. Ehhez nem kell Nobel-díjasnak lenni, hogy az ember kitalálja” – figyelmeztette a pénteki rendkívüli uniós energiaügyi miniszteri találkozó előtt kollégáit Szijjártó Péter.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter Steiner Attila energiaügyi államtitkárral együtt vesz részt az ülésen a két politikai vezető Facebook-fotói alapján (itt és itt), és az ülés előtt reggel Szijjártó egy rövid Facebook-videóban rögzítette a magyar álláspontot.

Mindez azután hangzott el, hogy szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök is az európai szállítások teljes leállítására figyelmeztetett egy ársapka esetére, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök viszont ezzel együtt is bejelentette az ötpontos csomagja egyik elemeként ezt a szándékot. Aztán kiderült, hogy ez a javaslat írásos formában már nem került a tagállami nagykövetek asztalára aznap.

Közben az orosz gáznak szintén erősen kitett Olaszország kormánya azt javasolta, hogy minden európai földgázügyletre (fizikai szállítás, illetve tőzsdei ügyletkötés) ársapka kellene, azaz nemcsak az orosz származásúra, hanem az egyéb (pl. norvég, algériai, amerikai, katari vezetékes és LNG-) szállításokra is.

Ennek az a célja, hogy az egyéb szállítók felőli árazást is kordában lehessen tartani, és ne csak az orosz szállítások legyenek „kipécézve”, illetve az oroszok továbbra is érdekeltek legyenek gázt szállítani európába.

Amint az a Politico összefoglalójából is látszik: ennek kapcsán egyre inkább nő azon javaslat mögötti uniós támogatás, hogy valamilyen automatizmust, rugalmas szabályt vezessenek be az uniós földgázimport árkorlátjára, például az Ázsiában irányadó gázárakhoz igazodjon valamilyen felár mellett az uniós ársapka (pl. JKM-indexhez). Ezzel ugyanis meg lehetne őrizni azt az érdekeltséget, hogy az oroszok is szállítsanak, illetve a norvégok, egyéb országok is és így a Szijjártó által is emlegetett veszélyt is ki lehetne küszöbölni. Például a belga miniszterelnök is amellett szállt síkra, hogy ne csak az orosz szállításokra legyen ársapka, hanem az összes uniós importra és például az európai gázár sapka 5%-kal legyen az ázsiai benchmark árak felett az említett szállítási érdekeltség fenntartása miatt.

A magyar aggodalom azonban érthető, mivel az Északi Áramlat 1-et határozatlan időre leállították az oroszok, így csak az Ukrajnán és Szlovákián keresztüli vezetéken jön az orosz gáz (igaz jócskán visszafogott, napi 42 millió köbméter körüli szinten), illetve Törökországon és Szerbián keresztül Magyarországra. Így ha valamiért például az ukrajnai tranzit is megszűnne (pl. háborús cselekmény miatt), illetve ha Magyarország is kénytelen lenne az ársapka bevezetése miatt lemondani az orosz szállításokról (például azért, mert az Energiaügyi Tanács döntéseihez elég a minősített többség, azaz Magyarország nem tud egyedül vétózni), akkor az itthon is súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat nyitna ki.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az összesített magyar gáztárolók már az éves magyar gázfogyasztás 38%-át fedezik (lásd itt), míg az uniós átlag alig több, mint 22%, tehát mi lényegesen jobban állunk. A baltiak után (ők hárman a letteknél tároltatják a gázukat) az osztrákok állnak a legjobban, az éves gázfogyasztásuk 67%-a van már betárolva, aztán a szlovákok következnek 51%-kal, majd a csehek jönnek bő 39%-kal és nyomukban rögtön mi jövünk. Így tehát Magyarország az egyedi országok rangsorában a negyedik legjobban áll a fogyasztásarányos betárolás terén.

Az uniós energiaügyi biztos nyilatkozata a mai ülés előtt:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 09. Energiaválság: azonnali válaszokra van szükség az uniós biztos szerint

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala