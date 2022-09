Törvénysértő a kormány rendkívüli bejelentése

Halmozottan törvénysértő 18 fokos irodákban dolgoztatni az alkalmazottakat – reagált a Magyar Szakszervezeti Szövetség Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki bejelentésére, miszerint ennél magasabb hőmérsékletet télen sem fognak biztosítani az állami intézményekben. A MASZSZ emlékeztet: ígérete és kötelezettsége ellenére ismét egyeztetés nélkül, a lehető legrosszabb példát mutatva döntött a kormány munkavállalók százezreit érintő fontos, az egészségüket is veszélyeztető változásról.

„Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez” – idézi közleményében az Alaptörvény megfelelő cikkelyét a Magyar Szakszervezeti Szövetség közleménye a hír kapcsán, miszerint 18 foknál télen sem lesz melegebb az állami intézményekben.

Hideg irodában dolgozni egészségkárosító, kockázatos és felháborítóan méltatlan munkakörülmény.

Vagyis, törvényellenes és jogsértő" – szögezi le Zlati Róbert. A MASZSZ elnöke szerint ugyanis az ominózus – valószínűleg ismételten hatástanulmányok nélkül meghozott – döntéssel munkáltatóként is súlyosan megsérti a kormány a munkavállalók jogait és veszélyezteti egészségüket is.

Kijelentette, a szakszervezeteket végtelenül felháborítja, hogy erről a fontos, százezreket hátrányosan érintő változásról megint egyeztetés nélkül, az érintettek – a munkavállalók – véleményét figyelmen kívül hagyva született meg egy fontos döntés.

Úgy véli, hogy ezzel a kormány megszegte az Európai Bizottságnak tett ígéretét is, miszerint a munkavállalókat érintő változásokról nem fognak az érdekképviseletekkel való egyeztetés nélkül dönteni. "Már ennek elmaradásával is megsérti az Alaptörvényt a kormány" – figyelmeztet Zlati Róbert, aki szerint az így született határozatok ugyanis totálisan szembe mennek a XVII. cikkely 1. pontjával, miszerint, „A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel - együttműködnek egymással”.

A kormánynak ezzel a döntéssel ismét sikerült a legrosszabb munkáltatók közé felküzdenimagát, rossz példát mutatva ezzel más munkaadónak is.

A 18 fokos hőmérséklet-korlátozás a hatályos munkavédelmi szabályokat is súlyosan sérti, miközben a takarékosság jegyében elég lenne csak fokozottan betartani a törvényben előírt hőmérsékletet. Ugyanis 25 százalék energiát valószínűleg így is meg lehetne spórolni – állítja az elnök a MASZSZ szakértőinek véleményére is hivatkozva.

Címlapkép: Egy helyiség fűtését biztosító radiátor, fűtőtest - csőrendszerrel ellátott fűtőberendezés része - hőszabályozó szelepét (termosztátfej) állítja egy felhasználó. Forrás: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre