Megtörhet a jég Brüsszelben a magyar jogállamisági felajánlások láttán

Az 5100 milliárd forintnyi pénzbefagyasztással és a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak megtiltandó EU-forrásokkal kapcsolatos kemény brüsszeli fenyegetések után mozgásba lendültek Budapesten a dolgok, hiszen több, mint száz javaslatot küldött ki a magyar kormány az Európai Bizottságnak és ezek után „hirtelen olvadás következhet be Budapest és Brüsszel között a korábban hűvös jogállami vitában” – írja vasárnap esti cikkében a német Der Spiegel. Ennek egyik jeleként az Európai Bizottságtól olyan választ kapott a lap, hogy bár "Nem állítjuk le az eljárást, de mi sem ragaszkodunk a kiindulási helyzetünkhöz”. Közben az Európai Parlament felől továbbra is adott a nyomás, hogy ne kössön rossz kompromisszumot Ursula von der Leyen Orbán Viktor kormányfővel, mert egy ilyen a bizottsági elnökasszony újraválasztásának is keresztbe tehet.

A Spiegel cikkében érdemi plusz értesülés nincs ahhoz képest, mint ami az elmúlt hetekben kezdett kirajzolódni a magyar jogállamisági vita kapcsán, inkább csak megerősíti azt, hogy a komoly pénzügyi szankciók kilátásba helyezése (ld. alább) hatására a magyar kormány olyan lépésekre szánta rá magát, amelyek egyértelműen jelzik a megegyezés szándékát, a múltbeli pénzosztási gyakorlatok kiküszöbölésének akaratát. Ez pedig hat a brüsszeli döntéshozatali gépezetre is, hiszen a lap például ilyet is ír a jogállamisági eljárás kapcsán: nem valószínű, hogy az EU befejezi a Magyarország elleni jogállami eljárást, de nem is teljesen lehetetlen.

Mindez azért lényeges, mert az augusztus 22-én Brüsszelbe küldött magyar jogállamisági felajánlások alapján szeptember 22-ig döntenie kell a Bizottságnak arról, hogy a jogállamisági eljárás lezárása felé tereli a dolgot, vagy a folytatás felé. Utóbbi azt jelentené, hogy a pénzügyi szankciókkal, illetve a rendezéshez kapcsolódó feltételekkel ellátott javaslatot terjeszt be a tagállamokat tömörítő Tanács elé. Arról, hogy az eljárás várhatóan folytatódik, mert a magyar felajánlások (pl. integritási hatóság, amely átfogó vizsgálati és feljelentési joggal rendelkezne az uniós pénzosztás terén, illetve korrupcióellenes munkacsoport) még legfeljebb csak jogszabályi ígéret formájában léteznek majd szeptember 22-ig, nem pedig konkrét megvalósítás formájában, múlt héten már írtunk kiszivárgott információk alapján. Most tehát csak ezt erősítette meg a német lap értesülése is.

Így a Bizottság várhatóan a lengyel módszerhez hasonlóan olyan megoldáshoz folyamodik, hogy a tagállamoknak írt levélben feltételekhez javasolja kötni a Magyarországnak szóló új EU-s pénzek folyósítását, azaz ha itthon minden vállalást a gyakorlatban (jogszabályi szinten) is teljesítünk, akkor annak tükrében lehet majd szó a különböző fejlesztési programok brüsszeli jóváhagyásáról és a majdani folyósításról, a pénzügyi szankcióktól pedig mentesülnénk.

Arról, hogy milyen komoly szankciókat lengetett be a Bizottság a július 22-én a magyar kormánynak küldött levélben, egy július 20-i keltezésű előterjesztésben már képet kaphattunk, (lásd múlt pénteki cikkünket) ebben kérte Johannes Hahn uniós költségvetési biztos a Bizottság felhatalmazását arra, hogy a Magyarországnak címzett levelet, benne a szankciókkal elküldhesse. Amint Jávor Benedek EP-képviselő által nyilvánosságra hozott levél alapján megírtuk: az akkori állapot szerint elégtelen magyar felajánlások hatására a Bizottság három magyar 2021-2027-es Operatív Programban (környezetvédelmi és energiahatékonysági, közútfejlesztési, illetve terület- és településfejlesztési) 70%-os pénzbefagyasztást javasolt elrendelni arra hivatkozva, hogy ezekben a programokban 85-90% a közbeszerzésen keresztül kiosztott források becsült aránya, márpedig a közbeszerzési rendszerrel komoly gondok vannak.

Azt is vázolta a levél, hogy ha ezeket a programokat addig még nem fogadja el a Bizottság, ameddig a jogállamisági eljárás a szankciós szakaszba lép (ez ugye szeptember 21. körül megtörténik, márpedig addig ezeket a programokat várhatóan nem fogadják el), akkor ezeket a programokat a szankciós szakasz lezárultáig ne is fogadja el a testület. Emellett az is tételesen benne volt a levélben, hogy a felsőoktatás terén gombamód elszaporodott közérdekű közalapítványi rendszer számára megtiltaná a Bizottság az EU-pénzek kiosztását a nem kellően átlátható struktúra miatt. Mindezen súlyos javaslatok mellett azért az is fontos, hogy a levélben nem volt szó a 2014-2020-as ciklushoz tartozó pénzügyi szankciókról, azaz a múltbeli hibákért most nem akarna pénzügyi szankciókat kiróni a testület.

A hivatalosan Brüsszelbe benyújtott három Operatív Program közül

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz uniós pénzügyi kerete 3,345 milliárd euró, amit nemzeti hozzájárulásként 626 millió euróval egészítenénk ki, így a program szóban forgó teljes kerete 4,171 milliárd euró, ami a 373-as hivatalos átszámítási árfolyam (technikai árfolyam) mellett 1555 milliárd forintot tesz ki.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) program Brüsszelbe kiküldött hivatalos változata 4,354 milliárd eurónyi uniós és további 895 millió eurónyi magyar hozzájárulást, azaz összesen 5,248 milliárd eurós programot takar, ami átszámolva a fenti árfolyammal 1957 milliárd forintot jelentene.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) hivatalos brüsszeli változata 3,66 milliárd eurónyi uniós és további 647 millió eurónyi magyar hozzájárulást takar, ami együtt 4,313 milliárd eurót, 1608 milliárd forintot jelent.

Ennek a három programnak tehát az elfogadását blokkolná egyelőre a folytatódó eljárás, ami együtt 5122 milliárd forintnyi forrást jelent, és ha ennek a 70%-os pénzügyi visszatartására sor kerülne, az 3585 milliárd forintnyi forrást jelentene. Ráadásul a jogállamisági vita miatt a közel 6000 milliárd forintos magyar helyreállítási program elfogadása is késlekedne, így félő, hogy abból a 2080 milliárd forintnyi támogatás közel 80%-át végleg el is bukná a kormány.

Az 5122 milliárd forint már önmagában komoly tétel: az idei évi becsült magyar GDP-nek kb. az 8,1%-át jelentené, igaz ezt a tételt több évre elosztva lehetne egyébként is felhasználni és az se valószínű, hogy végleg befagyasztanák (a feltételek teljesítése után idővel hozzájuthatna majd az ország).

Mindenesetre így már érthető, hogy a július 22-i brüsszeli figyelmeztető levél Budapestre elküldésének napján miért jött az a szignál Brüsszelből, hogy

a javasolt pénzügyi szankció már nem szimbolikus jelentőségű, hanem jelentős mértékű és ez láthatóan mozgásba lendítette Budapesten is a dolgokat.

Azóta már tudjuk, hogy a rákövetkező hetekben lebonyolított legalább tíz videókonferenciás és további sok személyes tárgyalás után elkezdte a kormány nyilvánosan is bejelenteni a főbb vállalásait (lásd integritási hatóság, korrupcióellenes munkacsoport).

A Spiegel megszólaltatta a magyar jogállamisági és uniós pénzfelhasználási ügyekben rendszeresen kritikusan nyilatkozó Daniel Freund európai parlamenti képviselőt, aki költségvetési bizottsági tagság miatt is illetékes a témában. Ő arra figyelmeztetett, hogy

Az Európai Bizottság nem hagyhatja magát elvakítani a hamis reformoktól.

Szerinte „Orbán olyan javaslatokat tesz, amelyek további uniós forrásokat biztosítanak számára anélkül, hogy valóban véget vetne barátai és családtagjai szisztematikus korrupciójának.” Meglátása szerint ha az Európai Bizottság következetes lett volna, akkor eleve több forrást kellett volna szankcióval illetni, ráadásul szerinte a 2014-2020-as ciklus helytelenül felhasznált forrásainak visszakövetelésétől se kellene visszariadnia a testületnek.

A lap a fentiek alapján azt rögzíti: „Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyilvánvalóan csillapítani akarja a konfliktust Orbánnal”. Ennek az az egyik oka, hogy az ukrajnai konfliktus láttán rendezze a sorokat, de közben arra is figyelnie kell, hogy ne is rontsa el teljesen az egyezkedést a magyar kormányfővel, ha újra akarja jelöltetni magát a Bizottság élére (amit az EP-nek jóvá kell hagynia és az első ciklus jóváhagyásakor is csak pár EP-képviselővel támogatták többen, mint a szükséges minimum). Mindezekre is tekintettel Freund a lapnak azt hangsúlyozta: nem szabad "rossz kompromisszumokat kötnie" a Bizottság elnökének a magyar kormányfővel.

A fentiek miatt is érthető, hogy miért irányul kiemelt figyelem Ursula von der Leyenre a magyar kormány és az EP részéről is a következő hetekben. Az elnökasszony szeptember 14-én reggel tartja meg az évértékelő beszédét az EP plenárisa előtt, és utána sor kerül egy szavazásra a magyar jogállamiság helyzetéről egy frissített jelentés alapján. Ezek mindenképpen meghatározó jelentőségű események most szerdán.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala