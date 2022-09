Új beruházást indít el az országban a Bosch

Mérnöki központot hoz létre a Bosch csoport Zalaegerszegen, a 4,2 milliárd forintos, várhatóan 2025-ben elkészülő beruházás kétszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet fog teremteni - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Zalaegerszegen. A tárcavezető az alapkőletételen arról számolt be, hogy az állam 1,2 milliárd forint támogatást nyújt a projekthez, amelynek keretében a német hátterű cég autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztéseket és teszteléseket végez majd hazánkban.

Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy mind a három prémium német autómárka, amelyek Németországon és Kínán kívül egyedül itt rendelkezik gyártóbázissal, valamint az autonóm vezetéshez kapcsolódó kutatások terén más, világelső német vállalatok is fontos kutatási helyszínként tekintenek hazánkra. Leszögezte:

cél, hogy hazánk átlépjen a "Made in Hungary" időszakából az "Invented in Hungary" időszakába.

A Bosch közleménye szerint a beruházás 11,4 millió euróból valósul meg és a 3500 négyzetméternyi területű Bosch Kutató-Fejlesztő és Teszt Kampusz Zalaegerszeg 200 fejlesztőmérnöknek ad majd lehetőséget arra, hogy formálják a jövő meghatározó autóipari technológiáit.

A Bosch új, zalaegerszegi komplexumában több fókuszterülettel is foglalkoznak majd, az önvezető autózással, az elektromobilitással és a mesterséges intelligenciát használó technológiákkal.

„A Bosch csoport világszerte elkötelezetten kutatja a jövő technológiáit, Magyarországon is évről évre erősítjük kutatás-fejlesztési tevékenységünket. Néhány napja adtuk át a Bosch Budapest Innovációs Kampuszt, most pedig elkezdjük a Bosch Kutató-Fejlesztő és Teszt Kampusz Zalaegerszeg építését. Miskolci és maklári telephelyünkön is végzünk K+F tevékenységet, ma már minden ötödik munkatársunk innovációval foglalkozik” – mondta dr. Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban.

A Bosch már jelenleg is használja a ZalaZone-t vezetéstámogató rendszerek tesztelésére, az új szatelit lokációval azonban még tovább bővülhet az aktivitás a térségben. A tervek szerint kétszáz új munkatársat vár majd a zalaegerszegi Bosch, megfelelő helyszíne lehet a cégen belüli nemzetközi együttműködéseknek is. A Bosch Zalaegerszegen főként a vezetéstámogató rendszerekhez, valamint az autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztésekkel és tesztelésekkel foglalkozik majd, például radar- és kameraalapú rendszerekkel vagy lézeralapú távérzékeléssel. Emellett részt vesz vezetéstámogató rendszerek, műszerfalak, kormányvezérlő rendszerek, elektromos motorok és ABS-rendszerek fejlesztésében és tesztelésében is.

A tervek szerint az épületek 2023 decemberére készülnek el, a teljes beruházás lezárása pedig 2025-re várható.

A Bosch Kutató-Fejlesztő és Teszt Kampusz Zalaegerszeg a ZalaZone melletti tízezer négyzetméteres telken helyezkedik el, ahol egy kétezer négyzetméteres irodaépületet, valamint egy ezerötszáz négyzetméteres műhelyt alakítanak ki. Utóbbit a többi között nyolc tesztautószerelő-állomással, valamint diagnosztikai műszerekkel szerelik fel, és alkalmas lesz mind a belsőégésű-, mind az elektromos motorral hajtott autók tesztelésére.

A most épülő zalaegerszegi komplexum fontos szerepet játszik majd a Bosch kutatás-fejlesztési ökoszisztémájában, amelynek célja az ipari-technológiai és az egyetemi-akadémiai világ szoros együttműködése. E közös munka megerősítését szolgálja az a szándéknyilatkozat is, amelyet az alapkőletételen írt alá a zalaegerszegi épületeit aznap átadó győri Széchenyi István Egyetem és a magyarországi Bosch csoport. A felek az oktatásban, valamint a kutatás-fejlesztésben is kibővítik együttműködésüket - tájékoztatott a vállalat.

Címlapkép forrása: Bosch