Ismét nagy szükség lehet a home office-ra

Az ATV ismerteti, hogy a már megjelent kormányrendelet szerint minden állami intézménynek és cégnek 25 százalékkal kell csökkentenie a fogyasztását, egyedül a kórházakban és a szociális intézményekben lehet majd melegebb.

A Híradó által megkérdezett szakértő szerint is lehetetlen, hogy elég legyen a hivatalokban a tavalyi gázfogyasztás 75 százaléka, ugyanis az energiatakarékosság kultúra, eszközök és idő kérdése is. A beruházásokra sem idő, sem pénz nincs. A tavalyi gázfelhasználáshoz viszonyítani az elfogyasztható mennyiséget pedig abszurdnak véli. Kiemelte azt is, hogy nehezen fog összejönni ilyen mértékű spórolás a hivatalokban, ehhez korszerűsíteni kellene, de akár szükség lenne a home office elrendelésére is.

A szakszervezetek korábban felszóltalak a kormány terve alapján, az, hogy nem lehet 18 foknál melegebb az állami közintézményekben elhamarkodott és alaptörvényt sért. A szakszervezet szerint már megkezdődtek az egyeztetések, de már most látható, hogy irreális az elvárás, mert több hivatal energetikailag korszerűtlen, egy esetleges home office elrendelésénél pedig a munkáltatónak rezsihozzájárulást kellene fizetnie dolgozójának, amit nem akarnak.

Ennek kapcsán megkeresték a Technológiai és Ipari Minisztériumot, amely azt a tájékoztatást adta, hogy

a kormány a miniszterektől most várja a javaslatokat arra, hogy a fűtési hőmérséklet csökkentése mellett, mivel tudnák még visszafogni a gázfogyasztást.

Megjegyzik, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál arról döntöttek, hogy a Városházán 20 fok lesz a fűtési időszakban amely a korábbi 22 fokos szinthez képest 10-12 százalék megtakarítást jelenthet.

